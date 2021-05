Quảng Bình có gần 12.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021

Dân trí Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tại Quảng Bình có 11.951 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 11.437 thí sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi và 514 thí sinh tự do.

Chiều 28/5, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Bình cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, địa phương này có 11.951 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong đó có 11.437 thí sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi, chiếm tỷ lệ 95,7% và 514 thí sinh tự do (100 thí sinh tự do chưa tốt nghiệp và 414 thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT), chiếm tỷ lệ 4,3%.

Trong số thí sinh dự thi, có 6.238 thí sinh thi để xét tốt nghiệp và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng; 5.299 thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT; 414 thí sinh thi chỉ để đăng ký xét tuyển sinh cao đẳng, đại học.

Các học sinh Quảng Bình đang nỗ lực ôn luyện, sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thời gian qua, Sở GD&ĐT Quảng Bình cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị của UBND tỉnh này về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Mặt khác, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, ban hành các văn bản hướng dẫn các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên về công tác tổ chức kỳ thi bảo đảm chu đáo, khoa học, đồng bộ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh Quảng Bình tổ chức 1 hội đồng thi dành cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi trên địa bàn, do Sở GD&ĐT chủ trì.

Hội đồng thi tỉnh Quảng Bình cũng dự kiến điều động 2.277 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu của kỳ thi, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả và có chất lượng.

Tiến Thành