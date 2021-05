Phụ huynh đến nhà tát học sinh lớp 3 cắn con mình bị phạt 2,5 triệu đồng

Dân trí Với hành vi xâm hại sức khỏe người khác, bà Trần Thị K. bị xử phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng.

Ngày 27/5, theo ông Nguyễn Quang Lộc - Chủ tịch UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An), cơ quan chức năng đã có hình thức xử lý đối với bà Trần Thị K. (trú xã Kim Liên).

Phần cổ và má của cháu Đ. đỏ tấy, in hình ngón tay do bị bà Trần Thị K. mẹ của bạn cùng lớp tát.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trưa 13/5, bà Trần Thị K. đã đến nhà tát vào mặt và có lời nói hăm dọa đối với cháu T.H.Đ. (lớp 3B, Trường Tiểu học Làng Sen, xã Kim Liên).

Nguyên nhân là trong buổi sáng ở trường cháu Đ. và cháu Tr. (con bà Trần Thị K.) trêu đùa, cắn nhau. Cháu Tr. bị Đ. cắn "hằn 4 vết răng", trong khi đó cháu Đ. cũng bị bạn cùng lớp cắn vào tay và vai.

Sự việc được giáo viên chủ nhiệm phát hiện, nhắc nhở phân tích để các cháu nhận rõ đúng sai. Hai học sinh này cũng đã nhận ra cái sai của mình và xin lỗi nhau.

"Hành vi của bà Trần Thị K. là xâm hại sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, mức phạt tương ứng với hành vi vượt quá thẩm quyền xử lý của cấp xã. Công an xã đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị Công an huyện Nam Đàn xử phạt hành chính đối với bà Trần Thị K. với mức phạt 2,5 triệu đồng. Mới đây, Công an huyện Nam Đàn đã có quyết định xử phạt hành chính bà K. mức phạt như trên", ông Nguyễn Quang Lộc thông tin.

Hoàng Lam