Phê bình thầy giáo ngồi im khi học sinh đánh bạn trong lớp

Sáng 11/5, ông Lê Văn Kiệt - Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, thầy giáo V.Q.K (giáo viên Toán) vừa bị phê bình, kiểm điểm trước Hội đồng giáo dục nhà trường vì đã không có động thái can ngăn học sinh đánh bạn trong lớp học.

Để nữ sinh đánh bạn trong lớp những không can ngăn, thầy giáo bị phê bình (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Theo ông Kiệt, trước đó, Tổ Toán đã tiến hành họp xem xét vụ việc xảy ra trong giờ Toán của thầy K. và cả quá trình công tác của thầy. Qua đó, Tổ đã đề xuất Ban giám hiệu phê bình thầy K. và yêu cầu rút kinh nghiệm.

"Thầy K. cũng nhận hết các lỗi trong chậm chạp xử lý tình huống và không bao biện mà chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc học sinh đánh bạn trong lớp nhưng không xuống can ngăn", ông Kiệt thông tin.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, đối với học sinh quay clip vụ việc trong lớp, em này đã mang clip về nhà chia sẻ cho bố mẹ và 2 người bạn xem. Tuy nhiên, em này không thừa nhận tung clip lên mạng xã hội và nhà trường đã giao giáo viên chủ nhiệm kiểm điểm, nhắc nhở đối với học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học.

Nhà trường yêu cầu thầy giáo phải kiểm điểm rút kinh nghiệm (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Riêng nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn trong lớp, nhà trường đã kỷ luật khiển trách, nhắc nhở nữ sinh và cuối năm sẽ xem xét thêm quá trình phấn đấu của học sinh để xếp loại hạnh kiểm.

"Phụ huynh học sinh các em cũng thông cảm, bỏ qua vụ việc và tiếp tục theo dõi, phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục con em mình", ông Kiệt cho hay.

Như Dân trí đưa tin, vào ngày 29/4 vừa qua, tại lớp 10A8 trường THPT Cao Bá Quát trong giờ Toán của thầy giáo K., một nữ sinh do bức xúc điểm thi đua do bạn nam tổ trưởng chấm nên đã dùng mũ bảo hiểm đánh bạn này ngay trong lớp. Sự việc chỉ dừng lại khi một bạn nam khác trong lớp đến can ngăn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên bục giảng, thầy giáo K. vẫn ngồi im trên bàn giáo viên mà không xuống can ngăn học sinh.

Lãnh đạo trường THPT Cao Bá Quát cho rằng, thầy K. vừa ra trường nên thiếu kinh nghiệm trong xử lý tình huống và thầy cũng nhỏ con nên... nhát trong xử lý vụ việc.

Toàn bộ sự việc đã được một học sinh trong lớp dùng điện thoại quay lại, ngay sau khi đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội đã gây nên luồng ý kiến trái chiều.