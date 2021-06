Ở nhà dạy con học tiếng Anh bằng Mind Map - xu thế mới trong mùa dịch

Dân trí Mùa dịch, trường, trung tâm đều đóng cửa nhưng việc học của con không thể gián đoạn. Cái khó ló cái khôn, thời gian nhiều, kinh tế ít, nhiều mẹ đã lựa chọn bắt tay vào học và nói tiếng Anh với con tại nhà.

Chị Ngọc ở Hà Nam cho biết: "Con tôi học tiếng Anh ở trung tâm một thời gian nhưng không hiệu quả. Đến dịch thì trung tâm cũng đóng cửa. Nên tôi chọn học Tiếng Anh cùng con tại nhà để không gián đoạn việc học của bé. May mắn gặp được bộ Unlock English With Mind Maps, từ một người không biết gì, nay tôi đã học và nói tiếng Anh với con mỗi ngày."

Chị Bích Thủy, thành viên tích cực của nhóm Cộng đồng Cùng Con Học Tiếng Anh chia sẻ: "Mùa dịch, con nghỉ học, nên dù "mất gốc" tôi cũng phải mày mò học để giúp con thực hành tiếng Anh mỗi ngày. Nhờ bạn bè giới thiệu tới cô Thảo Nguyễn, tôi biết được bộ Unlock English. Thật sự tôi rất may mắn vì được hướng dẫn từng ngày, có cả file nghe nên tôi và con không sợ nói sai. Dịch nghỉ học nhưng có bộ giáo cụ này, con đỡ xem tivi, Ipad, lại thích nói tiếng Anh với mẹ nên tôi rất an tâm."

Bản cover của bộ mind map đang làm "say đắm" các mẹ dạy tiếng Anh cho con ở nhà.

Thảo Nguyễn - người sáng lập Eflita Edu - tác giả của bộ Mind Maps này đã có một số chia sẻ rất thú vị đằng sau lựa chọn của các mẹ.

Chào chị Thảo, bộ mind map Unlock English có gì đặc biệt mà thu hút được sự quan tâm lớn vậy?

Mình không nghĩ là bộ Unlock English With Mind Map lại được đón nhận nồng nhiệt như vậy. Suốt 3 năm đồng hành cùng cha mẹ học tiếng Anh cùng con tại nhà, mình thấu cảm với phụ huynh "mất gốc tiếng Anh". Họ rất ngại học vì không tự tin, không có nhiều thời gian và không biết bắt đầu học như thế nào. Do đó họ thường gửi con đi trung tâm. Nhưng vài giờ mỗi tuần ở trung tâm không đủ cho con tự tin giao tiếp.

Nên Eflita Edu đã tạo ra bộ mind map này theo cấu trúc não bộ, để ba mẹ có thể học và nói tiếng Anh với con ngay tại nhà. Có thể đó là lý do họ "say mê" bộ mind map này.

Bộ mindmap được thiết kế theo cấu trúc não bộ giúp mẹ và con học nhanh nhớ lâu.

Tại sao phụ huynh lại chọn học tiếng Anh bằng mind map để đồng hành với con?

Lý do rất đơn giản, sử dụng mind map trong học tập đã được chứng minh hiệu quả trên toàn thế giới. Áp dụng mind map giúp tối ưu hiệu quả của việc học. Đặc biệt với phụ huynh chưa giỏi tiếng Anh, họ cần một phương pháp học nhanh, nhớ lâu và thực hành ngay trong đời sống, họ mới đủ tự tin và kiên trì để đồng hành cùng con.

Nghĩa là phụ huynh chưa giỏi tiếng Anh vẫn có thể học và giao tiếp với con bằng bộ mindmap này?

Đương nhiên! Phụ huynh Việt Nam rất nhiều người "mất gốc tiếng Anh". Nên khi thiết kế bộ Mind map này, Eflita cũng đã chuẩn bị mẫu câu sát thực tế cuộc sống, audio dạy phát âm, video bài học, và gửi bài học mỗi ngày cho phụ huynh. Họ chỉ cần dành khoảng 15 phút mỗi ngày là đã có thể học và nói tiếng Anh với con.

Mind map mẫu câu và phần audio giúp mẹ chưa biết tiếng Anh cũng có thể học và dùng ngay.

Hiện nay phong trào dạy tiếng Anh cho con tại nhà đang rất được các mẹ quan tâm, chị có nhận định như thế nào về việc này?

Đó là điều tất yếu. Ba mẹ nào cũng mong muốn con có một nền tảng tiếng Anh tốt để hội nhập. Tuy nhiên, nếu con học với thầy cô mà về nhà không có ai tương tác, con sẽ không có thói quen nói tiếng Anh. Nên sự đồng hành của cha mẹ tại nhà là bắt buộc, là điều kiện tiên quyết để giúp con phản xạ tốt.

Được biết chị là một tác giả sách, và là người sáng lập Eflita Edu - chuyên tổ chức các khóa học cho phụ huynh dạy tiếng Anh cho con tại nhà, chị có lời nhắn nhủ gì cho ba mẹ trong mùa dịch này?

Cuốn sách của chị Thảo nằm trong top 30 sách bán chạy nhất của Tiki về chủ đề Cha mẹ.

Mình chỉ muốn nhắn nhủ ba mẹ rằng, tiếng Anh là một ngôn ngữ. Để con tự tin giao tiếp, chúng ta phải đưa ngôn ngữ đó vào trong đời sống. Chỉ cần kết hợp giữa khai thác Internet và giao tiếp với ba mẹ tại nhà là con đã có thể tự tin sử dụng ngôn ngữ. Mùa Covid thực ra là điều kiện cực tốt để chúng ta chuẩn bị nền tảng ngôn ngữ cho con.

Kết hợp sử dụng Internet, và giao tiếp tại nhà là cách tốt nhất giúp trẻ tự tin nói tiếng Anh.

Vậy phụ huynh muốn sở hữu bộ chương trình đào tạo này thì phải làm thế nào?

Cảm ơn chị Thảo rất nhiều!

