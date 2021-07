Nữ thủ khoa khối C toàn quốc vừa biết điểm thi, vừa được kết nạp Đảng

Dân trí Hạnh phúc vỡ òa khi Đinh Thị Kim Ngân biết mình trở thành thủ khoa khối C toàn quốc. Niềm vui nhân đôi trong sáng nay 26/7, em được kết nạp vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam.

Niềm vui kép của nữ thủ khoa khối C toàn quốc.

Được tuyển thẳng vào đại học nhưng đi thi là trách nhiệm

"Hơn 1h sáng em mới xem được điểm của mình. Em đạt 9,5 điểm Ngữ văn, 10 điểm Lịch sử và 9,75 điểm môn Địa lý. Thực ra em không bất ngờ về điểm số của mình vì trước đó đã so đáp án rất kỹ. Bất ngờ, phải nói là vỡ òa hạnh phúc khi biết mình trở thành thủ khoa khối C toàn quốc", Đinh Thị Kim Ngân (lớp 12C3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) vẫn chưa hết lâng lâng vì niềm vui lớn của mình.

Đinh Thị Kim Ngân - nữ thủ khoa khối C toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Biết điểm thi khi cả nhà đang yên giấc ngủ, Kim Ngân không nỡ đánh thức mọi người mà chỉ chia sẻ niềm vui với bạn bè, thầy cô. Với nữ sinh xa nhà đi học từ nhỏ, nhiều năm liền là học sinh giỏi, giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý thì điểm số này không phải là bất ngờ đối với bố mẹ, thầy cô.

Suốt một đêm không ngủ vì quá hạnh phúc, 5h sáng, Kim Ngân bắt xe từ thị xã Hoàng Mai vào TP Vinh. Hôm nay là một ngày đặc biệt khi em được Chi bộ nhà trường kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, niềm vui nhân đôi với cô học trò nhỏ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Là học sinh giỏi quốc gia, Kim Ngân được tuyển thẳng vào đại học nên không bị áp lực về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Nhờ nền tảng kiến thức vững và sâu, cộng với tâm lý thoải mái và chiến thuật ôn tập hợp lý, Kim Ngân đã giành được kết quả khiến nhiều người mơ ước.

Kim Ngân không bất ngờ về điểm thi nhưng bất ngờ đến vỡ òa khi trở thành thủ khoa khối C toàn quốc.

"Thực ra với em, được tuyển thẳng hay không tuyển thẳng hay sử dụng điểm thi thì đều phải nỗ lực hết mình. Đó không chỉ là kết quả cho sự nỗ lực của bản thân mà còn là trách nhiệm đối với lớp, với thầy cô và đối với nhà trường", nữ thủ khoa chia sẻ.

Với Ngân, để đạt được kết quả tốt không phải chỉ riêng ôn luyện mà cần phải chuẩn bị một tâm thế tốt. Bí quyết của Ngân là phân bố thời gian hợp lý cho việc ôn tập từng môn thi và học vào những thời điểm mà bản thân cảm thấy có thể tiếp thu tốt nhất để không tự dồn ép hay tạo áp lực cho mình.

Không chỉ đạt điểm số cao trong môn xét tuyển đại học, Kim Ngân cũng giành được kết quả tốt ở các môn thi còn lại. Do phải dành nhiều thời gian để học đội tuyển, bởi vậy bí quyết của cô bạn là lĩnh hội kiến thức ngay trong giờ giảng trên lớp. Điều khiến Ngân cảm thấy may mắn là mình luôn có những người thầy, người cô kiến thức uyên bác, tâm huyết và biết truyền cảm hứng cho học trò.

Sự sai sót cần thiết để hoàn thiện bản thân

Theo Kim Ngân, đề thi môn Ngữ văn năm nay rất hay, không quá chú trọng nhiều vào hỏi kỹ năng mà hỏi về nhận thức văn học. Với đề thi này, thí sinh có thể bày tỏ những quan điểm và suy nghĩ của mình. Thừa nhận mình không phải là người chăm chỉ nhưng lại rất thích đọc. Bởi vậy Ngân có nhiều "đất" để thể hiện và kết quả 9,5 điểm khiến em hài lòng về bài thi của mình.

Đinh Thị Kim Ngân và cô giáo chủ nhiệm trong Lễ kết nạp Đảng sáng nay.

Trong 3 môn thi, điều khiến Kim Ngân tiếc nuối là để sai mất một câu trong môn Địa lý - vốn là thế mạnh của mình, dẫn tới không thể đạt điểm 10 tuyệt đối như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chính sự không trọn vẹn này lại cho cô bạn có được bài học lớn trong chặng đường tiếp theo.

"Sai sót nhỏ trong bài thi môn Địa lý đối với em khá là đáng tiếc. Tuy nhiên, em nghĩ rằng, trong cuộc sống không thể tránh khỏi những sai sót, bởi không ai là hoàn hảo. Quan trọng là đối mặt với những sai sót đó, bản thân mình sẽ rút ra được bài học và kinh nghiệm để có những lựa chọn đúng đắn hơn trong tương lai", Đinh Thị Kim Ngân chia sẻ.

Nữ thủ khoa chọn học ngành Luật để thực hiện ước mơ của mình.

Có niềm yêu thích đặc biệt với logic và công lý nên Kim Ngân cho biết, em chọn Khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Luật Hà Nội để theo đuổi ước mơ của mình.

Nói về niềm vui "kép" của mình, nữ thủ khoa chia sẻ: "Đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18, với em đây là một niềm tự hào nhưng cũng là trọng trách rất lớn. Em sẽ cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện đạo đức thật tốt để xứng đáng hơn".

Hoàng Lam