Nở rộ học hè online: Phụ huynh nên tỉnh táo lựa chọn

Dân trí Một loạt các chương trình, khóa học hè online đang nở rộ từ miễn phí đến học phí thấp, học phí cao nhiều phụ huynh loay hoay không biết chọn cái nào mới hợp lý.

Bùng nổ các khóa học hè online

Do covid-19 đã khiến các chương trình học phải chuyển đổi sang hình thức học online. Theo xu hướng này, dịp hè đã nở rộ các khóa học thêm online nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh.

Ảnh minh họa.

Anh Nguyễn Văn Khôi (Nam Định) cho biết: "Hiện tại, 2 cháu ở nhà tôi đã được nghỉ hè, mà năm nay lại còn được nghỉ hè sớm hơn 2 tuần. Và sau 2 tuần cho phép các con nghỉ ngơi và chơi thỏa thích thì tôi cũng đã tìm hiểu một vài khóa học để đăng ký cho con tham gia trong hè này.

Sau khi tham khảo nhiều nơi thì tôi đã đăng ký cho con một khóa học bao gồm học tiếng anh và cả kỹ năng sống. Khóa học diễn ra trong vòng 60 ngày và chi phí cho khóa học đó là 2,3 triệu đồng; mỗi tuần 3-4 buổi và mỗi tiết học khoảng 60 phút".

Cũng như anh Khôi, chị Hồng Phượng (Hà Nội) cũng cho hay, hè năm nay là con chị sẽ lên lớp 5 và cũng là cuối cấp nên chị muốn tranh thủ nghỉ hè cho con học để nắm trước được những kiến thức để chuẩn bị cho cuối năm học này thi tuyển vào một trường THCS tốt. "Mình đã đăng ký cho con một khóa học bao gồm 3 môn chính là Văn, Toán và Tiếng anh. Học trước để con biết và nắm chắc kiến thức trước khi vào năm học, có nhiều thời gian đợt cuối năm để ôn tập hơn".

Chị Phượng cũng nói rằng việc đăng ký các khóa học hè online vào thời điểm này là phù hợp bởi tình hình dịch bệnh phức tạp, việc học online sẽ đảm bảo an toàn mà vẫn có thể theo dõi, quan sát các con học.

Theo giáo viên Trần Thùy Dương (Hải Phòng), cô cho biết: "Hiện tại đang là thời điểm nghỉ hè. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên các hoạt động vui chơi giải trí, ngoại khóa… hầu hết phải tạm dừng. Chính vì vậy, phần lớn các em chỉ biết ở nhà chơi game, xem ti vi...

Do đó, mong muốn con có một kỳ nghỉ hè lành mạnh, nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con những khóa học hè online để giúp con bù đắp kiến thức bị gián đoạn từ những đợt nghỉ dịch, đồng thời duy trì thói quen tự giác".

Giáo viên này cũng cho rằng phương pháp học hè này giúp phụ huynh tiết kiệm đáng kể được thời gian và công sức khi không phải đưa đón con đi học mỗi ngày.

"Bên cạnh đó, hai năm trở lại đây, tình hình dịch bệnh khiến việc học online đã không còn trở nên xa lạ với phụ huynh và các em học sinh. Điều này khiến việc triển khai các khóa học hè online diễn ra suôn sẻ và đạt hiệu quả cao hơn", cô Thùy Dương nói thêm.

Tỉnh táo để lựa chọn

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp thì các khóa học hè online lại càng nở rộ và nhiều vô kể.

Phụ huynh Nguyễn Văn Khôi cho biết: "Tôi cũng đã nghe nhiều bạn bè, người thân nói về những khóa học lừa đảo, ban đầu thì nói là miễn phí nhưng sau đó lại bắt mình đóng tiền để tạo tài khoản đăng nhập vào lớp học, nhiều nơi thì giới thiệu cơ sở vật chất dạy rất hoành tráng song đó cũng chỉ là chiêu thức phóng đại để thu hút người đăng ký...."

Phụ huynh Hồng Phượng cũng cho biết: "Mình lựa chọn học hè online như một hình thức giúp con bổ trợ và nâng cao kiến thức trên lớp.

Trước khi đăng ký cho con khóa học này mình cũng đã tham khảo và tìm hiểu từ nhiều nguồn. Mình nhận thấy các bài giảng của thầy cô rất cẩn thận, chi tiết và đầu tư công phu, cách giảng bài cũng thu hút các con học tập. Sau một thời gian theo học mình nhận thấy con có tiếp thu được và điều quan trọng là con chủ động với việc học của mình. Đó mới là cái được lớn nhất".

Còn với chị Ngọc Oanh, chị cho biết lý do tại sao mình lại từ chối việc tìm các khóa học hè online cho con ngoài lý do hè là để con vui chơi. Chị cho biết, năm trước chị cũng như bao phụ huynh khác đến dịp hè là tìm cho con những khóa học để con tham gia. Tuy nhiên, do lúc ấy chưa có nhiều hiểu biết và kiến thức về việc tìm hiểu các trung tâm nên chị đã bị lừa.

Chị kể rằng, trong những ngày lang thang trên facebook để tìm kiếm các khóa học cho con, chị rất ngạc nhiên không biết bằng cách nào mà có rất nhiều trung tâm nhắn tin giới thiệu, thậm chí là còn biết số điện thoại của chị mà gọi điện tư vấn. Nghe những lời giới thiệu hấp dẫn với những ưu đãi lớn chị đã quyết định đăng ký cho con vào khóa học ngắn hạn của một trung tâm tiếng Anh.

Nhưng mọi việc không như chị nghĩ, chị bức xúc kể: "Lúc ấy nghe bên họ giới thiệu khóa học đó ngoài việc dạy tiếng Anh thì các con sẽ được dạy cả về Tin học miễn phí, nghe thế nên tôi rất hào hứng. Nhưng sự thật là chẳng có cái gì miễn phí cả, sau khi đóng tiền xong xuôi cho khóa học tôi mới phát hiện ra trong số tiền đó có cả tiền bao gồm dạy cả Tin học. Cùng với đó, sau một thời gian theo học con tôi nói rằng các thầy cô dạy rất chán, nhiều buổi học chỉ cho đề ngồi làm mà chẳng có chút giao tiếp nào với giáo viên cả".

Tuy nhiên, Cô Trần Thùy Dương cũng lưu ý với các bậc phụ huynh: "Kết quả của việc học hè trực tuyến còn phụ thuộc vào tinh thần tự giác của các con. Đang trong thời gian nghỉ hè nên nhiều trẻ còn tâm lý vui chơi, ngại đụng đến sách vở. Do đó, nếu bị cha mẹ "ép" học hè trực tuyến, trẻ rất dễ nảy sinh cảm giác chán nản, áp lực. Một số trường hợp xấu cũng có thể xảy ra khi trẻ lợi dụng việc học hè trực tuyến để chơi game, truy cập những trang web độc hại…".

"Hiện nay, có rất nhiều khóa học hè đang nở rộ, nhiều nơi mở ra để cung cấp kiến thức và kỹ năng cho trẻ. Trong khi đó, rất nhiều nơi không có bề dày kinh nghiệm trong đào tạo trẻ hay giáo viên không đủ tiêu chuẩn giảng dạy, cha mẹ nên cẩn thận.

Cha mẹ cần xác định rõ ràng mục tiêu cho con tham gia khóa học hè là gì, từ đó chọn cho con lớp học phù hợp. Những khóa học hè đào tạo kỹ năng, tiếng Anh, câu lạc bộ nghệ thuật... được xem là phương án tối ưu cho cha mẹ lựa chọn", cô Thùy Dương nhấn mạnh.

Phương Thảo - Kiều Phương