Những thế mạnh nào giúp New Zealand phục hồi giáo dục quốc tế sau Covid-19?

Dân trí Tháng 7/2020, Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand công bố chiến lược dài hạn nhằm phục hồi lĩnh vực giáo dục quốc tế bị dịch Covid-19 tác động với khoản đầu tư 51,6 triệu đô la New Zealand.

Chiến lược dài hạn này hỗ trợ việc tái cơ cấu, phục hồi và tái thiết lĩnh vực giáo dục quốc tế của quốc gia này. New Zealand muốn xây dựng một nền giáo dục quốc tế đa dạng, bền vững và linh hoạt.

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Grant McPherson - Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) về cách New Zealand phát huy thế mạnh và tận dụng những nguồn lực nhằm phục hồi giáo dục quốc tế bị ảnh hưởng sau Covid-19.

Ông Grant McPherson - Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ).

Ứng dụng công nghệ giáo dục, tạo bước tiến vượt bậc trong mùa dịch

Covid-19 ảnh hưởng đến thị trường giáo dục quốc tế của New Zealand như thế nào và các trường ở New Zealand đã có những sáng kiến gì để thích ứng với hoàn cảnh mới, thưa ông?

Ông Grant McPherson: Giáo dục quốc tế từng là nhóm ngành xuất khẩu đứng thứ 5 tại New Zealand. Hầu hết, các sinh viên quốc tế lựa chọn đến với New Zealand vì nền giáo dục hàng đầu thế giới và trải nghiệm chất lượng dành cho sinh viên.

Vào năm 2019, 79% trên tổng số sinh viên theo học tại New Zealand đến từ các nước châu Á (tương đương 89.862 học sinh sinh viên).

Để duy trì việc dạy và học trong bối cảnh dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục của chúng tôi đạt được những bước tiến vượt bậc trong thời gian ngắn bằng cách ứng dụng công nghệ. Ví dụ trong năm vừa qua, các giảng viên của ĐH New Zealand đã triển khai khóa học trực tuyến đến với 900.000 sinh viên, bao gồm nhiều chủ đề về trí tuệ nhân tạo, giải quyết vấn đề của thời đại mới trong lĩnh vực game và vũ trụ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác những cách thức khác để đảm bảo sự đa dạng hóa và tính bền vững trong dài hạn của ngành giáo dục. Đây là điều mà chúng tôi đã nhận ra được sau một thời gian thích ứng với sự thay đổi của thời cuộc.

Điểm lưu ý quan trọng ở đây, chúng tôi xem việc học trực tuyến là phương án bổ trợ cho trải nghiệm học tập tại New Zealand, chứ không phải hoàn toàn thay thế cho giáo dục truyền thống mà chúng tôi đang thực hiện.

Và hình thức học kết hợp trực tiếp và trực tuyến cũng không quá mới lạ. Các cơ sở giáo dục của chúng tôi đã triển khai mô hình chương trình liên kết với đối tác nước ngoài trong nhiều năm qua.

Trong khi đại dịch Covid-19 vẫn đang làm xáo trộn và ảnh hưởng không nhỏ đến mảng giáo dục quốc tế của nhiều quốc gia trên thế giới, New Zealand đã nhanh chóng triển khai chiến lược để phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn này. Ông có thể chia sẻ thêm về chiến lược này?

Vào tháng 7/2020, Thủ tướng cùng với Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand công bố chiến lược dài hạn nhằm phục hồi lĩnh vực giáo dục quốc tế, với khoản đầu tư 51,6 triệu đô la New Zealand từ quỹ phục hồi và ứng phó dịch Covid-19, giúp ổn định lĩnh vực giáo dục quốc tế của New Zealand.

Chiến lược dài hạn này hỗ trợ việc tái cơ cấu, phục hồi và tái thiết lĩnh vực giáo dục quốc tế. Chúng tôi muốn xây dựng một nền giáo dục quốc tế đa dạng, bền vững và linh hoạt.

Kế hoạch bao gồm ba nhóm nhiệm vụ chính được thực hiện cùng lúc: Ổn định ngành (giai đoạn hiện tại); rà soát và tối ưu hóa các chính sách và môi trường pháp lý để củng cố hệ thống giáo dục quốc tế; thúc đẩy việc chuyển đổi cách tiếp cận giáo dục quốc tế của New Zealand để vươn đến một nền giáo dục quốc tế đổi mới sáng tạo, hướng đến tương lai, và bền vững hơn.

Học sinh, sinh viên quốc tế được tiêm vắc xin miễn phí

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, ông nghĩ mảng Giáo dục quốc tế của New Zealand có những lợi thế cạnh tranh nào so với các quốc gia khác như Anh, Mỹ, Canada để sinh viên quốc tế đưa ra lựa chọn cuối cùng?

Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi tập trung ở quá trình chuẩn bị cho người học những nền tảng kiến thức và kỹ năng trước những xu thế thay đổi trong tương lai. Đó là lý do New Zealand liên tục nằm trong top ba thế giới (và dẫn đầu khối các nước nói tiếng Anh) về nền giáo dục chuẩn bị cho tương lai theo Bảng xếp hạng Worldwide Educating for the Future Index, kể từ khi BXH này ra đời vào năm 2018.

Với phương pháp học tập qua truy vấn (inquiry-based), chúng tôi khuyến khích học sinh trở thành những người có tư duy phản biện, có khả năng giải quyết vấn đề và nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời.

New Zealand là một trong những quốc gia dẫn đầu khối OECD và các quốc gia nói tiếng Anh về chuyển đổi số trong giáo dục; phần lớn học sinh New Zealand được đào tạo về kỹ năng số trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin từ internet cao hơn mức trung bình trong khối các nước OECD (Theo Báo cáo của PISA 2018 về trải nghiệm đọc của thanh thiếu niên trong độ tuổi 15).

Ngoài ra, chúng tôi có hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng giáo dục. Cơ quan chính phủ New Zealand giám sát tất cả các cơ sở giáo dục, từ bậc mầm non đến đại học, để đảm bảo các tổ chức này cung cấp trải nghiệm dạy và học chất lượng cho học sinh, sinh viên.

New Zealand cũng là quốc gia tôn trọng và giữ gìn nền văn hóa bản địa của mình. Một trong số đó là triết lý Kaitiakitanga mang hàm ý chúng tôi quan tâm đến con người và bảo tồn thế giới xung quanh vì thế hệ tương lai. Tôi tin rằng triết lý Kaitiakitanga sẽ ngày càng được lan tỏa trong thế giới hậu Covid.

Và cuối cùng, nền giáo dục New Zealand khuyến khích sự đa dạng, tôn trọng sự khác biệt và chào đón những tư duy mới về thế giới.

Việc đặc cách cho sinh viên quốc tế quay trở lại là một phần trong cam kết của Chính phủ xứ kiwi đối với mảng giáo dục quốc tế và là một tín hiệu tích cực trong việc phục hồi của lĩnh vực này.

Học sinh, sinh viên quốc tế tại New Zealand có được tiêm vắc xin không, thưa ông?

Chính phủ New Zealand đã triển khai chương trình tiêm vắc xin Covid-19 theo từng giai đoạn, ưu tiên cho những người có nguy cơ cao.

Vắc xin được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người trên 16 tuổi tại New Zealand, bao gồm cả học sinh, sinh viên quốc tế.

Và cuối cùng, liệu New Zealand có thể mở cửa đón du học sinh vào năm 2022?

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Jacinda Arden, New Zealand đã đưa ra các biện pháp quyết đoán, tiếp cận theo hướng loại trừ các rủi ro có thể phát sinh để kiểm soát dịch Covid-19 , bao gồm việc phong tỏa và đóng cửa biên giới cho hầu hết du khách quốc tế (bao gồm cả du học sinh).

Sự gián đoạn trong nước và toàn cầu do ảnh hưởng của Covid-19 được ghi nhận là để lại hậu quả nghiêm trọng và lâu dài hơn so với dự đoán một năm trước.

Vào tháng 10/2020 và tháng 1/2021, New Zealand đã cho phép 250 sinh viên quốc tế bậc Tiến sĩ và sau đại học, và 1.000 sinh viên quốc tế bậc cử nhân và sau đại học quay trở lại New Zealand để tiếp tục việc học.

Việc đặc cách cho sinh viên quốc tế quay trở lại là một phần trong cam kết của Chính phủ đối với mảng giáo dục quốc tế và là một tín hiệu tích cực trong việc phục hồi của lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục gần đây cũng có chia sẻ rằng, tuy chúng tôi chưa thể cam kết về thời gian cụ thể để học sinh, sinh viên quốc tế quay lại New Zealand nhập học, nhưng các cơ sở giáo dục tại New Zealand phải luôn trong tình trạng sẵn sàng khi thời điểm phù hợp xuất hiện.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Lệ Thu