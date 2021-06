Những lợi thế khi nộp hồ sơ xét tuyển sớm

Dân trí Xét tuyển học bạ được xem là "cơ hội vàng" để thí sinh "chắc suất" vào đại học, ngay cả khi năm học còn chưa kết thúc.

Giảm áp lực thi cử

Khảo sát do TS. Đỗ Văn Đoạt (ĐH Sư phạm Hà Nội) thực hiện đã chỉ ra rằng, có đến 65,5% học sinh phải trải qua tâm lý căng thẳng đến từ việc học hành và 78,5% đến từ việc thi cử, đặc biệt trong những kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH. Thực trạng này vốn tồn tại từ lâu, nhưng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, do mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các thí sinh có cùng nguyện vọng được học tập trong những môi trường quốc tế, có cơ sở vật chất xịn sò và đội ngũ giảng viên chất lượng.

Sinh viên Phenikaa trong một tiết học thực hành.

Mỗi kỳ thi đều ghi nhận những trường hợp đáng tiếc "học tài thi phận" vì các lý do khách quan như tâm lý, sức khỏe… Thêm vào đó, các bậc phụ huynh và thí sinh năm nay còn phải đối mặt với nỗi lo về những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 có khả năng ảnh hưởng ít nhiều đến kế hoạch thi tốt nghiệp THPT. Do đó, phương thức xét học bạ tiếp tục phát huy tác dụng, giúp thí sinh giảm bớt áp lực học tập và thi cử để an tâm tập trung ôn luyện.

Phương thức xét tuyển học bạ giúp các bạn thí sinh vững tin hơn trước kỳ thi tốt nghiệp.

Rộng cửa vào đại học

Sau nhiều đợt xét tuyển học bạ, đại diện trường ĐH Phenikaa cho biết, lợi thế luôn thuộc về những thí sinh nộp hồ sơ ngay từ đợt đầu. Điểm xét tuyển thường tương đối ổn định, nên thời điểm này, căn cứ trên kết quả học tập của mình, các bạn các thí sinh đại học có thời gian cân nhắc đăng ký thêm nguyện vọng. Đây là cơ hội tốt để các bạn trẻ có cơ hội chọn được ngành và trường yêu thích và "sở hữu" tấm vé an toàn "chắc suất" vào đại học.

Vì chỉ tiêu xét tuyển của mỗi trường có giới hạn, nên các thí sinh làm thủ tục càng sớm thì càng được ưu tiên xét tuyển.

Rút ngắn thời gian chờ đợi kết quả

Vì không phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT, việc xét tuyển học bạ thường giảm thiểu tối đa thời gian chờ của thí sinh trước khi biết mình trúng tuyển. Đây cũng là phương thức công bằng, tôn trọng những cố gắng của các bạn trong suốt quá trình học tập. Để nộp hồ sơ xét tuyển học bạ, thí sinh chỉ cần chuẩn bị phiếu đăng ký xét tuyển, bản photo học bạ THPT, bản photo CMND/CCCD gửi về trường ĐH mình chọn vào trước kỳ thi tốt nghiệp, đồng thời bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT sau khi có kết quả.

Nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến giúp thí sinh và phụ huynh tiết kiệm thời gian, công sức.

Với trường ĐH Phenikaa, thí sinh còn có thể nộp thông qua trang thông tin đăng ký trực tuyến https://dkxt.phenikaa-uni.edu.vn/. Đầu tiên, thí sinh chọn chính xác ngành học yêu thích và chủ động tính điểm trung bình cộng các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của ngành học đó, sau đó gửi kèm bản scan học bạ THPT và CMND/CCCD để hoàn thành đăng ký.

Thêm cơ hội nhận học bổng

Hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển sớm, thí sinh sẽ có thêm thời gian để săn học bổng tại các trường phù hợp với nguyện vọng. Được biết, trong năm học 2021 - 2022, trường ĐH Phenikaa dành Quỹ học bổng hơn 50 tỷ với nhiều suất học bổng hấp dẫn lên tới 100%. Đặc biệt, với sự bảo trợ của Tập đoàn Phenikaa, Trường sẽ hỗ trợ 20% học phí toàn bộ khóa học cho tất cả các sinh viên trúng tuyển và nhập học vào trường năm nay.

Đồng thời, để các bậc phụ huynh và thí sinh có thể tìm hiểu thêm về môi trường học tập thực tế tại trường ĐH Phenikaa trong tình hình dịch bệnh không thuận lợi cho việc di chuyển và tham quan trực tiếp, Trường đã mang đến trải nghiệm không gian đào tạo và sinh hoạt truyền cảm hứng của Trường bằng công nghệ virtual tour cực sinh động mọi lúc, mọi nơi trên máy tính, thiết bị di động; cũng như thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất tại website và fanpage Trường Đại học Phenikaa. Xét tuyển ngay hôm nay để nắm bắt "cơ hội vàng", bạn nhé!

Trường Thịnh