Nhiều trường cao đẳng ở TPHCM chưa tuyển đủ chỉ tiêu

Dân trí Nhiều trường cao đẳng ở TPHCM mới tuyển được 50-70% chỉ tiêu dù năm học mới đã bắt đầu, nguyên nhân được cho là do dịch bệnh và các trường đại học lấy hết nguồn sinh viên.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào cao đẳng năm 2021 (ảnh: BKC)

Trước đây, sau khi các trường đại học (ĐH) xét tuyển xong thì khối trường cao đẳng "vớt bèo" những thí sinh dùng học bạ để xét tuyển với điều kiện chỉ cần tốt nghiệp THPT là đủ.

Ba năm trở lại đây, các trường ĐH đa dạng phương thức xét tuyển thì các trường CĐ, trung cấp (TC) chỉ hồi hộp chờ người học đến cuối mùa tuyển sinh. Sự phân tầng "người giỏi vào ĐH, học lực trung bình vào cao đẳng" bị phá bỏ, những bậc học "chiếu dưới" ngày càng khó khăn trong việc tìm người học.

Theo ghi nhận, phần đông các trường CĐ ở TPHCM thời điểm này chỉ tuyển được 50 - 70% chỉ tiêu. Tại trường Cao đẳng (CĐ) Quốc tế TPHCM, năm 2021 chỉ tuyển tốt ở hệ 9+ (thí sinh tốt nghiệp THCS) với gần 90% chỉ tiêu (300 học viên), còn hệ CĐ tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT chỉ đạt 50% (1.000 chỉ tiêu).

Thạc sĩ Nguyễn Đăng Lý, hiệu trưởng nhà trường cho rằng các trường CĐ đang chịu tác động kép do dịch bệnh khiến tình hình kinh tế khó khăn, và các trường ĐH dùng nhiều cách thu hút, chỉ tiêu ngày càng nhiều, điều kiện tuyển sinh ngày càng dễ, nên gần như trường đã không còn nguồn tuyển.

"Mọi năm tháng 10 trường đã kết thúc tuyển sinh nhưng năm nay sẽ kéo dài thời gian đến hết tháng 11, dù biết sẽ không còn nhiều thí sinh. Đây là kỳ tuyển sinh dài nhất mà trường thực hiện để "chờ" người học", ông Lý chia sẻ.

Trường CĐ Viễn Đông cũng mới gọi được 70% chỉ tiêu và so với năm 2020, năm nay tình hình tuyển sinh chậm hơn do dịch bệnh kéo dài, các ĐH vẫn còn chưa tuyển xong. Do phụ thuộc vào thời gian tuyển sinh bậc ĐH nên trường vẫn tiếp tục đợi thêm.

Tương tự, TS Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn cũng than: "Năm nay tuyển sinh "bết" quá, giảm một nửa so với năm rồi và giảm 1/5 so với trước đây".

Ông Lâm nhận định do hai năm nay dịch bệnh gây khó khăn cho nhiều gia đình, vì vậy họ phải tính toán lại chi tiêu, kể cả chi tiêu cho giáo dục nên nhiều học sinh đành chọn học nghề tại địa phương thay vì lên các thành phố lớn. Thêm nữa, tâm lý xưa nay của người học vẫn thích ĐH hơn học nghề nên bây giờ vào ĐH dễ hơn, thì chắc chắn thí sinh sẽ không chọn học cao đẳng.

TS Lê Lâm cho biết, tuy các trường có thể tiếp tục tuyển sinh nhưng cũng không kỳ vọng nhiều. Đến cuối tháng 10 là thời điểm chậm nhất để kết thúc mùa tuyển sinh, lúc này thí sinh phần lớn đều xác định được chỗ học, hoặc đợi sang năm sau, nên trường chỉ hi vọng số ít em xét vào sư phạm mầm non.

Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn năm nay cũng không khá hơn các trường khi đến giờ mới tuyển được gần 400/800 chỉ tiêu (chiếm gần 70%). Ths Trần Công Nam, Phó Hiệu trưởng của trường đánh giá tình hình năm nay rất căng thẳng, khó khăn cho các trường nghề. Số trường cao đẳng đạt 100% chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra là rất ít.

Cũng theo ông Nam, CĐ Bách khoa Sài Gòn bắt đầu năm học mới 2021-2022 từ giữa tháng 9 bằng hình thức dạy học trực tuyến, và đang bổ sung xét tuyển đợt cuối đến hết ngày 31/10 nhưng khả năng không còn nhiều thí sinh đăng ký.

Theo Ths Trần Công Nam, công tác tuyển sinh của các trường TC, CĐ tại TPHCM gặp rất nhiều khó khăn trong đó có lý do dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, thu nhập của các gia đình có thu nhập trung bình, hộ nghèo - đối tượng chính của bậc TC, CĐ.

Chưa kể đến tâm lý sợ dịch, nhiều gia đình không an tâm cho con em mình học tập ở TPHCM, mà rẽ hướng sang học ở cơ sở giáo dục gần nhà. Dù không thuận lợi khi tuyển sinh, nhưng ông Nam cho biết trường vẫn cố gắng tìm hướng giải quyết trong đó tập trung vào các ngành nghề chất lượng cao như định hướng của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp để thu hút người học.

Lê Phương