Nghẹn ngào khoảnh khắc chia xa trong lễ tốt nghiệp khóa hè ILA

Nhìn lại mùa hè đặc biệt chưa từng có với "The Summer of Game Changers"

Mùa hè sôi động tại ILA vừa khép lại bằng buổi lễ tốt nghiệp khóa hè "The Summer of Game Changers" đầy xúc động.

Những giọt nước mắt đã rơi khi tất cả cùng nhìn lại những hình ảnh lưu dấu cuộc hành trình rực rỡ. 7 tuần hè sôi động và hào hứng bấy nhiêu thì giây phút nói lời tạm biệt lại xúc động và sâu lắng bấy nhiêu. Muôn vàn dự án kỳ thú, muôn vàn xúc cảm khó quên giờ thành những kỷ niệm đẹp đẽ lưu dấu mãi trong lòng các thầy cô và các bạn nhỏ ILA.

Chứng kiến sự quyến luyến của thầy trò ILA trong giây phút chia tay, phụ huynh bé Nguyễn Chiến Thắng xúc động: "Những đứa trẻ thuộc thế hệ bây giờ hiếm có được sự sâu sắc như vậy. Tôi nghĩ tất cả có được là do sự tâm huyết, chân thành của các thầy cô".

Hành trình 7 tuần tại ILA là hành trình trưởng thành của những "Game Changers" thực thụ. Với học viên Lê Khiết An, đó là sự tự hào khi nhận được giải "Best student of the week", và giải "Happy Sunshine" vào lễ tốt nghiệp. Với bé Trần Minh Dũng là sự tự tin tăng dần sau mỗi buổi học.

Khi các bạn nhỏ rũ bỏ ngại ngần để dấn thân vào cuộc hành trình đẹp đẽ, lòng tự tin và ý thức bản thân của các con không ngừng được vun bồi. 7 tuần cùng nhau nỗ lực, cùng nhau vui đùa, cùng nhau bứt phá đã tạo nên sự gắn bó sắc sâu giữa mọi thành viên trên con tàu "The Summer of Game Changers".

Chuỗi hoạt động kỳ thú làm nên một mùa hè bùng nổ

"The Summer of Game Changers" đã tạo nên một mùa hè bùng nổ với chuỗi hoạt động đặc sắc.

Bé Hữu Khánh vẫn nhớ như in những cảm xúc tuyệt vời của buổi trải nghiệm "Amazing day": "Con cảm thấy tất cả các bạn và thầy cô ở ILA như ruột thịt của mình, gần gũi và ấm áp vô cùng". "Amazing day" là cơ hội hiếm có để các học viên tìm hiểu về thiên nhiên rộng lớn, bổ sung vô vàn kiến thức khoa học bổ ích. Các con được thử sức mình qua nhiều thử thách và trải nghiệm mới lạ, được thể hiện bản thân và phát huy tình đồng đội trong những trò chơi đội nhóm hấp dẫn.

"Ngày hội thể thao" là một trải nghiệm bùng nổ mà tất cả học viên ILA đều hào hứng. Khi hăng say tập luyện và nghiêm túc thi đấu, các con đã hóa thân thành những võ sĩ thực thụ với 04 môn võ thuật hấp dẫn: Quyền Anh, Muay Thái, Nhu thuật Brazil, CrossFit. Buổi trải nghiệm thấm đẫm tinh thần thượng võ không chỉ giúp các học viên kiện toàn sức khỏe mà còn mở khóa những vốn từ, kiến thức về thể thao vô cùng mới mẻ.

Trải nghiệm "Ngày hội xem phim" và lớp học "Siêu đầu bếp nhí" lại mang đến những giờ phút thư giãn tuyệt vời. Những thông điệp nhân văn về tình bạn, gia đình, lời nhắc nhở về việc chăm sóc bản thân và gia đình đã được các em đón nhận một cách thật tự nhiên.

Những hoạt động này nhận được sự hưởng ứng tích cực của tất cả phụ huynh ILA. "Tôi lựa chọn khóa hè của ILA vì muốn con được vui chơi thỏa sức mà vẫn đạt được mục đích trau dồi tiếng Anh", phụ huynh bé Trần Minh Dũng chia sẻ. Phụ huynh bé Nguyễn Chiến Thắng lại chọn ILA làm bước đệm khi con bước vào ngưỡng cửa THCS, "Khi biết trại hè ILA kết hợp cả tiếng Anh và ngoại khóa, tôi đã đăng ký ngay với mong muốn giúp con trưởng thành và tự tin hơn".

Hành trình tại ILA - Chuyến tàu làm chủ tương lai vẫn luôn lăn bánh

"The Summer of Game Changers" ghi nhận con số học viên ấn tượng nhất từ trước tới nay: hơn 2000 học viên trên khắp cả nước. Quá trình rèn luyện đa dạng từ kiến thức, kỹ năng đến thể chất, tinh thần đã đem lại cho các con nguồn năng lượng mới, trau dồi niềm tin vào bản thân và tô đậm thêm những bản sắc riêng con có. Lòng say mê học tập được mở khóa bởi mùa hè đặc biệt tại ILA sẽ khiến trẻ không chỉ đạt thành tích tốt hơn trong năm học mới mà còn đam mê học hỏi trọn đời.

"Sau khóa hè tại ILA, con tôi đã vạch ra kế hoạch để đạt được ước mơ về nghề nghiệp của mình", chị Khánh Hòa, phụ huynh ILA Nguyễn Đình Chiểu (TP Hồ Chí Minh) vui vẻ cho biết.

Sự thành công của "The Summer of Game Changers" khẳng định uy tín mạnh mẽ của ILA trong lòng học viên và phụ huynh. "The Summer of Game Changers" chính là con tàu đầu tiên lăn bánh trên hành trình mới của ILA: Hành trình đào tạo thế hệ trẻ mang phẩm chất nhà lãnh đạo tương lai. Một mùa hè sôi động đã khép lại, nhưng hành trình chinh phục tương lai của các "Game Changers" thì mới thực sự bắt đầu.