Lớp học trải nghiệm từ Khoa Nghệ thuật Sáng tạo và Công nghiệp, Đại học Auckland

Được thành lập từ năm 1883, Đại học Auckland luôn nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo đánh giá của QS World University Rankings và nổi bật nhất về lĩnh vực nghiên cứu ở New Zealand.

Ngành kinh doanh của trường được nhận 3 chứng chỉ quan trọng trên thế giới: AACSB của Mỹ, EQUIS của châu Âu và MBAs của Anh Quốc. Trong đó, khoa Life Science & Biomedicine xếp hạng 40, Art & Humanity xếp hạng 42, Kỹ sư & IT xếp hạng 55 trên thế giới.

Hiện nay, trường đang sở hữu đội ngũ giảng viên và nhân viên lên đến hơn 5.400 người và có khoảng 41.000 sinh viên đến từ 100 quốc gia đang theo học, trong đó 15% là sinh viên quốc tế.

Đại học Auckland được chia thành 7 phân viện chính với 9 khoa khác nhau. Đào tạo các chương trình đại học và sau đại học ở nhiều lĩnh vực như Nghệ thuật, Kinh doanh, Sáng tạo nghệ thuật và các ngành Công nghiệp, Giáo dục, Kỹ thuật, Pháp luật, Y tế và Khoa học y tế, Khoa học và Thần học.

Lớp học trải nghiệm ngành Kiến trúc - Quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị là ngành vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. Trên thực tế, đây là một ngành được phát triển độc lập kéo theo sự gia tăng nhu cầu về nhân lực. Những năm gần đây, ngành Quy hoạch đô thị thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm và theo học bởi có nhiều triển vọng nghề nghiệp.

Để giúp học sinh - sinh viên có cái nhìn rõ nét hơn bằng những kiến thức cơ bản về ngành, Đại học Auckland đã tổ chức Lớp học trải nghiệm, được chia sẻ bởi diễn giả đầu ngành với nhiều năm kinh nghiệm. Hứa hẹn sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho những bạn có dự định du học ngành này trong tương lai.

Thời gian: 08:00 - 09:00, ngày 28/11/2021

Giảng viên: PGS.TS. Manfredo Manfredini - Giảng viên Kiến trúc và Quy hoạch đô thị, Khoa Nghệ thuật Sáng tạo và Công nghiệp, Đại học Auckland

PGS.TS. Manfredo Manfredini đã nghiên cứu về Kiến trúc và quy hoạch đô thị tại Milan, Rome và Berlin. Kể từ năm 2016, ông là Giáo sư cấp cao tại Đại học Thượng Hải, Trung Quốc và Giáo sư danh dự tại Đại học Hồ Nam, Trung Quốc.

Là người có thâm niên trong ngành, ông thường tập trung nghiên cứu các hình thức không gian hậu đô thị và các khía cạnh thiết kế tương quan; đặc biệt là không gian công cộng, giao thông và giáo dục trong kiến trúc.

Thông qua lớp học, PGS.TS. Manfredo Manfredini hy vọng có thể mang đến những thông tin hữu ích và giúp học sinh có cái nhìn tổng quát về ngành học trong tương lai.

Lớp học trải nghiệm (Taster class) nằm trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện "Chìa khóa du học New Zealand 2021" do ISB đồng tổ chức với Cơ quan giáo dục New Zealand (ENZ) sẽ mang đến cho các bạn học sinh sinh viên những kiến thức về các ngành học triển vọng trong tương lai với sự dẫn dắt của các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ các Đại học hàng đầu New Zealand.

