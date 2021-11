Lời khuyên học tiếng Anh cho tân sinh viên

Dân trí Khi chuyển từ THPT lên Đại học, đa số các bạn đều gặp nhiều thay đổi trong cuộc sống cũng như học tập, nhất là việc học tiếng Anh. Bạn đang học tiếng Anh như thế nào? Liệu đã tối ưu chưa? Hãy tham khảo những lời khuyên hữu ích dưới đây nhé!

Hãy bắt đầu việc học tiếng Anh từ sớm

Năm nhất Đại học chính là thời gian lý tưởng nhất của thời sinh viên để học tiếng Anh. Nhưng đa phần sinh viên mới vào đại học lại sai lầm khi cho rằng năm thứ nhất là khoảng thời gian để xả hơi hay chưa cần học tiếng Anh vì còn dành thời gian cho những môn học, những hoạt động khác. Nhưng việc học tiếng Anh luôn đòi hỏi sự liên tục và tích lũy mỗi ngày. Hơn nữa, năm thứ nhất và năm thứ hai đại học thường được đánh giá là những năm học "nhàn" hơn vì chưa đi sâu vào chuyên ngành. Vì vậy đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn bắt đầu học tiếng Anh một cách nghiêm túc và có lộ trình bài bản.

Thay đổi phương pháp và xây dựng lộ trình học phù hợp

Ở bậc THPT, tiếng Anh là môn học bắt buộc, các bạn học sinh sẽ học tập theo chương trình có sẵn. Còn khi lên Đại học, sinh viên sẽ hoàn toàn làm chủ lộ trình học tiếng Anh của mình. Không chỉ là điểm số hay các kỳ thi, tiếng Anh sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai rộng mở hơn cho các bạn trẻ. Các chứng chỉ tiếng Anh phổ biến hiện nay có thể kể đến là TOEIC và IELTS, đặc biệt là IELTS với kết cấu bài thi gồm 4 kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết. Chính vì vậy, bạn cần làm quen với các bài thi và thay đổi phương pháp học hiệu quả hơn để đáp ứng được yêu cầu từ bài thi của các chứng chỉ này.

Hãy làm bài test để biết mình đang ở trình độ nào và xây dựng cho bản thân một lộ trình hợp lý để bổ trợ cả 4 kỹ năng nói trên. Đừng quên rằng bạn cũng cần rèn luyện tính tự lập, khả năng tự học để có thể thành công chinh phục tiếng Anh.

Sử dụng mạng xã hội đúng cách, ứng dụng công nghệ vào việc học

Thời đại 4.0 với sự bùng nổ của công nghệ thông tin chính là một cơ hội rất mở cho các bạn trẻ. Trong bối cảnh hiện tại, việc học online hay tự học trên mạng đã vô cùng phổ biến và dễ tiếp cận. Những khóa học online sẽ giúp tân sinh viên tiết kiệm rất nhiều tiền bạc và thời gian. Những buổi workshop miễn phí, các kho kiến thức từ facebook, youtube, instagram, tiktok... sẽ giúp các bạn dễ dàng mở rộng vốn hiểu biết và học tiếng Anh một cách dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, với một chiếc điện thoại thông minh, bạn hoàn toàn có thể sử dụng những ứng dụng giúp kiểm soát, nhắc nhở hay cập nhật tài liệu, từ vựng, rèn luyện các kỹ năng một cách dễ dàng. Trong đó có thể kể đến ứng dụng The IELTS Workshop được phát triển bởi Trung Tâm tiếng Anh uy tín The IELTS Workshop. Ứng dụng luôn cập nhật nhanh nhất những sự kiện IELTS hấp dẫn như học thử 0 đồng, workshop miễn phí, các ưu đãi khi đăng ký học. Bạn cũng sẽ dễ dàng cải thiện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với kho kiến thức khủng, độc quyền từ The IELTS Workshop.

Bên cạnh đó là thư viện tài liệu luyện thi, sách tiếng Anh đồ sộ hoàn toàn miễn phí, đa dạng được bổ sung hàng tuần và những bộ đề dự đoán IELTS mới nhất. Đối với học viên tại The IELTS Workshop các bạn có thể theo dõi lịch học, khai giảng, tiến độ làm bài tập và nhận thông báo "nhắc" lớp học. Hệ thống tư vấn trực tuyến sẽ giúp bạn tháo gỡ kịp thời những thắc mắc trong quá trình học IELTS. Đặc biệt, ứng dụng cho phép bạn làm bài test miễn phí ngay tại đây và tham gia những mini game với nhiều phần quà bổ ích, giúp kích thích tinh thần học tập mỗi ngày.

The IELTS Workshop - đơn vị phát triển ứng dụng - từ lâu đã được biết đến là Trung tâm luyện thi IELTS uy tín được thành lập bởi thầy Đặng Trần Tùng - người Việt Nam đầu tiên 4 lần đạt 9.0 IELTS. Chính vì vậy, The IELTS Workshop luôn có hướng đào tạo khác biệt với giáo trình được biên soạn riêng phù hợp với người Việt Nam. Tải thử ứng dụng tại đây để trải nghiệm ngay nhé!

Trường Thịnh