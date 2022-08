Lễ bế giảng đặc biệt của trường quốc tế Mỹ Ivy Global School

Lễ bế giảng được cầu truyền hình trực tiếp tại 2 điểm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và trực tuyến trên fanpage của nhà trường. Đây là lần đầu tiên Ivy Global School tổ chức lễ tốt nghiệp theo hình thức đặc biệt này tại Việt Nam.

Lễ bế giảng mang đậm tính kết nối đa văn hóa

Khép lại năm học 2021 - 2022, lễ bế giảng là một sự kiện ngoại tuyến đầu tiên mà Ivy Global School tổ chức dành riêng cho tất cả học sinh, giáo viên trên toàn cầu, là cơ hội để thầy trò, bè bạn có dịp gặp gỡ, xích lại gần nhau.

Học sinh và thầy cô Ivy Global School toàn cầu cùng biểu diễn tiết mục "Graduation Dynamite".

Với chủ đề "Global Culture Reunited" (Kết nối văn hóa đa quốc gia), trước khi bước vào buổi lễ bế giảng, các em học sinh và gia đình đã được tham gia sự kiện vui chơi Khám phá Năm Châu như: Thiết kế mũ Sombrero của người Mexico, làm mặt nạ hóa trang phong cách châu Âu, học hỏi nghệ thuật gấp giấy Origami Nhật Bản, tìm hiểu nghệ thuật Aboriginal nước Úc, trang trí chiếc trống đậm màu sắc châu Phi... Thông qua các hoạt động vui chơi, sáng tạo, các em được tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa và những nét đặc trưng của châu lục, từ đó học hỏi thêm nhiều kiến thức và kỹ năng mới mẻ.

Tiết mục hòa giọng của tất cả học sinh Ivy Global School toàn cầu.

Lễ bế giảng năm học 2021 - 2022 với hình thức cầu truyền hình đặc biệt đã xóa tan khoảng cách của tất cả các em học sinh và thầy, cô giáo Ivy Global School trên toàn thế giới. Ngoài các em học sinh và gia đình tham dự sự kiện trực tiếp tại 2 điểm cầu Hà Nội và TPHCM; học sinh tại các tỉnh thành khác và tại Mỹ cũng tham dự trực tuyến. Khác với các buổi lễ bế giảng truyền thống với các phần phát biểu từ nhà trường, thì tại Ivy Global School, các em học sinh là nhân vật chính của buổi lễ. Học sinh được chia sẻ những suy nghĩ bản thân, được thể hiện năng khiếu qua các tiết mục văn nghệ màu sắc và nhiều cung bậc cảm xúc. Đặc biệt, khoảnh khắc tất cả các em học sinh tại 2 đầu cầu, học sinh tại các tỉnh thành khác và các thầy cô ở Mỹ cùng hòa giọng khi ca khúc "We are the world" cất lên thể hiện sâu sắc sự kết nối và tình cảm chân thành của thầy, trò tại Ivy Global School.

Tiến sĩ Kyle Konold - Hiệu trưởng trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School xúc động chia sẻ: "Năm học 2021 - 2022 khép lại, thầy rất tự hào với những bước đi tiến bộ của các em. Bên cạnh việc trang bị cho các em hành trang về mặt tri thức, Ivy Global School còn mong muốn kết nối cảm xúc, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đời học sinh. Qua lễ bế giảng, thầy mong muốn dù khoảng cách địa lý lớn tới mấy thì sự kết nối giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh luôn trọn vẹn. Kết thúc năm học này, phía trước các em vẫn còn là một chặng đường học tập dài, thầy chúc các em luôn cố gắng hết mình, bứt phá giới hạn bản thân để gặt hái nhiều thành công."

Vinh danh những thành tích xuất sắc

Cô Nguyễn Thị Liên Hương - Phó Hiệu trưởng Ivy Global School đã tổng kết bằng những con số ấn tượng trong năm học 2021 - 2022: Hơn 50% học sinh đạt điểm A toàn năm học, 75% học sinh vượt qua bài kiểm tra Benchmark, 93 em học sinh Tốt nghiệp cuối cấp, và đặc biệt, đây là năm đầu tiên nhà trường có học sinh Tốt nghiệp Tú Tài Mỹ.

Trao chứng chỉ Tốt nghiệp cho các bạn học sinh.

Cũng trong lễ bế giảng, Trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School ghi nhận thành tích, nỗ lực của cá nhân học sinh với các hạng mục Vinh danh: Học sinh xuất sắc nhất khối, Học sinh truyền cảm hứng, Học sinh xuất sắc tại Khóa Hè Virtual Summer Camp. Nhà trường cũng trao tặng chứng chỉ và phần quà dành cho các em học sinh Tốt nghiệp cuối cấp và hoàn thành Khóa hè Virtual Summer Camp. Chương trình khép lại với phần Tri ân giáo viên, những người đồng hành kiên nhẫn, giúp các em từng bước phát triển kiến thức và kỹ năng toàn diện - chìa khóa mở cánh cửa bước ra thế giới.

Trao chứng chỉ Tốt nghiệp cho các bạn học sinh cuối cấp.

Khách mời đặc biệt ông Mark Jonathan Sayer - Phó chủ tịch khối phổ thông EQuest truyền cảm hứng đến các em học sinh bằng phần chia sẻ: "Nếu các em muốn một có một tương lai thành công thì bây giờ các em hãy bắt đầu hỏi mình muốn gì? Tại sao mình muốn như vậy, tại sao mình không đạt được và mình cần phải làm gì khác đi? Với những suy nghĩ tích cực trong học tập cùng sự quyết tâm, khả năng và sở thích của các em chắc chắn sẽ được mở khóa."

Năm học mới 2022 - 2023 của trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School dự kiến sẽ khai giảng vào 9/2022. Nhà trường hiện đang tuyển sinh học sinh từ lớp 1 - lớp 9 cho Hệ Tiêu chuẩn Standard gồm 3 môn học: Ngữ văn Mỹ, Toán, Khoa học; và Hệ Tài năng Honors gồm 4 bộ môn: Ngữ văn Mỹ, Toán, Khoa học, Khoa học Xã hội với 100% giáo viên Mỹ. Các lớp học theo hình thức tương tác trực tuyến với giáo viên (Live-Class) và có quy mô nhỏ 15-20 học sinh. Học sinh Ivy Global School sẽ được tham gia các hoạt động cộng đồng, chương trình hoạt động ngoại khóa phong phú, các câu lạc bộ theo từng sở thích của học sinh, các cuộc thi quy mô quốc tế, có sự tham gia của các học sinh đa quốc gia để cọ xát trình độ và xây dựng mạng lưới bạn bè quốc tế.

