Làm thế nào để vào chương trình thiết kế "đỉnh" tại Canada

Dân trí Canada là một điểm đến an toàn và chất lượng giáo dục cao, là một địa điểm ngày càng thu hút không chỉ sinh viên từ Việt Nam mà cả toàn thế giới.

Với hơn 600,000 sinh viên quốc tế đang học tại Canada, đây là đất nước thu hút nhiểu sinh viên thứ 3 sau Mỹ và Anh. Du học ngành thiết kế tại Canada là ước mơ của không ít học sinh Việt Nam sau khi hoàn tất bậc phổ thông.

Tại Canada, Vancouver là thành phố nổi tiếng với các chương trình thiết kế tốt không chỉ tại khu vực mà trên quốc tế. Vancouver là một trung tâm công nghệ, sản xuất điện ảnh và thiết kế hàng đầu Bắc Mỹ. Những công ty công nghệ cao như Facebook, Amazon, Microsoft đều đã có chi nhánh tại Vancouver và đang có ý định mở rộng quy mô hoạt động, hứa hẹn một sự bùng nổ về các công việc công nghệ và thiết kế đồ họa tại khu vực này. Ngoài ra, được mệnh danh là "Hollywood North", Vancouver là một trung tâm sản xuất phim ảnh. Nhu cầu tuyển dụng các công việc liên quan đòi hỏi tính sáng tạo như thiết kế, làm phim ngày càng cao.

Vancouver - thành phố ấm áp đang bùng nổ về các ngành nghề sáng tạo và công nghệ cao

Trường thiết kế Wilson (Wilson School of Design) là khoa Thiết kế tại Trường đại học bách khoa Kwantlen (Kwantlen Polytechnic University - KPU). Khoa thiết kế đào tạo các chương trình cử nhân về thiết kế thời trang, đồ họa, công nghiệp, và nội thất. KPU được tạp chí danh tiếng The Business of Fashion đánh giá là trường có các chương trình thiết kế tốt nhất tại Canada và là một trong những trường "top" về thiết kế trên thế giới.

Khu học xá khoa Kinh doanh Wilson tại KPU

Trường có tỉ lệ chọi khá cao vì lượng hồ sơ nộp vào đông nhưng số lượng chỗ có hạn. Hàng năm, trung bình KPU nhận khoảng 100-150 hồ sơ, và chỉ có 20-22 sinh viên được nhận vào học tại trường. Thục Anh, một học sinh lớp 12 tại trường trung học Wellspring Bilingual School tại TP. Hồ Chí Minh là sinh viên quốc tế đầu tiên được nhận vào chương trình Thiết kế đồ họa tại KPU mùa tuyển sinh 2021.

Trao đổi với Thục Anh vào một ngày đầu tháng 4, bạn học sinh năng động và tài năng này có những chia sẻ khá thú vị và hữu ích dành cho những bạn học sinh đang có ý định nộp đơn vào một chương trình thiết kế hàng đầu tại Canada.

Em có thể chia sẻ làm sao em biết về KPU và lý do nào em chọn nộp đơn vào ngành Thiết kế đồ họa tại KPU?

Em biết tới KPU qua một hội chợ các trường đại học tại Sài Gòn và ngành Thiết kế đồ họa của KPU ấn tượng với em nhất do chương trình chỉ nhận đúng 22 học sinh một khóa trong và ngoài nước. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã rất thích hội họa bởi một bức tranh hoặc thiết kế có khả năng tương tác cực lớn đối với người xem. Ví dụ, khi em nhìn poster trong khoảng 2 giây thôi nhưng cũng hiểu được thông điệp mà tác giả muốn truyền tải. Gia đình là nguồn cảm hứng vô tận đối với em vì vậy nhờ bố mẹ mà ngay từ nhỏ em đã học được rất nhiều về kinh doanh và bán hàng. Từ đó, em hiểu được tầm quan trọng của thiết kế đồ họa với marketing và đó cũng là lý do em lựa chọn ngành Thiết kế đồ họa cho Marketing ở KPU.

Em có thể mô tả tóm lược về quá trình nộp đơn của em? (Ví dụ: Em cần chuẩn bị những gì trước khi nộp đơn? Em mất bao lâu để chuẩn bị portfolio?)

Em bắt đầu chuẩn bị portfolio từ học kỳ II năm lớp 10. Đầu tiên, em hoàn thành những bức nghiêng về kỹ thuật trước, ví dụ như tranh tĩnh vật, tả thực vì đó là yêu cầu cơ bản của portfolio. Sau đó, em lên ý tưởng về những bức tranh sáng tạo hơn, những bức có vai trò thể hiện con người em và câu chuyện của em.

Portfolio là phần quan trọng nhất trong bộ hồ sơ design, em có chia sẻ gì về việc chuẩn bị portfolio cho tốt không?

Em nghĩ điều quan trọng nhất của portfolio là để thể hiện con người mình, ví dụ như nơi mình sinh sống, điều mình quan tâm trong cuộc sống và câu chuyện của mình. Khi hoàn thành được portfolio cơ bản thì em tiến hành làm những tác phẩm theo đề của mỗi trường yêu cầu. Theo em, mình bắt đầu làm portfolio càng sớm càng tốt. Vì quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện một tác phẩm tốn rất nhiều thời gian nên bản thân em dù có nhiều ý tưởng nhưng cũng chưa kịp hoàn thành hết.

Sau khi tốt nghiệp, dự định về nghề nghiệp tương lai của em với văn bằng của KPU là gì?

Sau khi tốt nghiệp, em muốn quay trở lại Việt Nam để làm việc và phát triển thêm. Em thấy Việt Nam đang là một nước đang phát triển và có rất nhiều công ty mới xuất hiện vì vậy việc Marketing và Branding đang rất cần thiết. Ngoài ra, em cũng có mục tiêu start-up một công ty của riêng mình.

Cảm ơn Thục Anh và chúc em học tập thật tốt!

KPU là trường Đại học bách khoa duy nhất tại Canada áp dụng mô hình polytechnic - học tập thực tiễn. Với hơn 140 ngành học, 20,000 sinh viên hàng năm, KPU là một trong những đại học công lập lớn tại tỉnh British Columbia, Canada.

Để tìm hiểu thêm về KPU và chương trình học, vui lòng truy cập: www.kpu.ca/international/vn

Email: international@kpu.ca

Phone: 1 604 599 2000

Trường Thịnh