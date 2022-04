KiddiHub thành đối tác chiến lược của tập đoàn giáo dục Gakken Holdings

Nhật Bản được biết đến là đất nước hùng mạnh về kinh tế và đầu tư lớn vào phát triển con người. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em tại đây đã được học tập trong môi trường toàn diện và chuẩn mực. Đây chính là nền tảng tạo nên một đất nước mặt trời mọc đầy tiềm năng về kinh tế, công nghiệp. Trong những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ngày càng trở nên khăng khít. Chính bởi những nét tương đồng trong mục tiêu phát triển, nên Nhật Bản đang ngày càng đầu tư tích cực vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Mới đây nhất, Tập đoàn Gakken Holdings đã bắt tay với KiddiHub - một công ty công nghệ giáo dục hàng đầu tại Việt Nam để phát triển các sản phẩm/dịch vụ giáo dục tại Việt Nam. Với những điểm mạnh đã có của KiddiHub, Gakken Holdings hy vọng sự cộng tác này sẽ phát triển mạnh mẽ nền tảng công nghệ giáo dục mầm non. Hơn thế nữa, chương trình hợp tác đem đến nhiều sản phẩm giáo dục chất lượng góp phần nâng cao chất lượng mầm non Việt Nam. Đặc biệt, trong thời gian gần tới đây, sản phẩm Gakken Steam Program - một chương trình giáo dục STEAM với những giờ học khám phá khoa học, lập trình sẽ được ra mắt và phù hợp với phương châm giáo dục Việt Nam.

Theo dự kiến, chương trình sẽ triển khai sớm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các hoạt động:

- Phát triển kinh doanh chương trình STEAM dành cho các cơ sở mầm non.

- Phát triển, kinh doanh nội dung, tri thức về giáo dục và giáo dục mầm non.

- Phát triển, kinh doanh hệ thống ICT/LMS dành cho trường mầm non, nhóm trẻ tư thục và trường học các cấp.

- Mở rộng nền tảng công nghệ giáo dục, phổ biến thông tin thông qua việc bổ sung các nội dung giáo dục.

Ngày 8/4, Công ty Cổ phần IC NET LIMITED (thuộc tập đoàn Gakken Holdings) chính thức ký kết hợp tác chiến lược với KiddiHub trong thời gian tới. Định hướng hợp tác nhằm phát triển sản phẩm/dịch vụ giáo dục mầm non cho thị trường Việt Nam.

Ông MOMOTA Kenji (bên trái) và ông Vũ Văn Tùng (bên phải) trong buổi lễ Ký kết hợp tác giữa IC Net - Tập đoàn Gakken và Công ty KiddiHub.

Buổi lễ ký kết có sự hiện diện của đại diện 2 công ty, đại diện Đại sứ quán Việt Nam - Nhật Bản, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo Dục và đơn vị kết nối - JETRO tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản cùng tham dự.

Ông FURUDATE Seiki - Bí thư thứ Nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu chia sẻ tại buổi lễ ký kết.

Trước đó, ngày 25/11/2021, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại Việt Nam - Nhật Bản, Gakken Holdings và KiddiHub đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và dàn lãnh đạo bên phía Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Vũ Văn Tùng - CEO, Founder của KiddiHub cho biết: "Với bề dày kinh nghiệm hơn 75 năm phát triển về giáo dục, với hàng chục nghìn cơ sở giáo dục và nhân viên trên toàn thế giới, Gakken luôn không ngừng phát triển mở rộng để mang đến dịch vụ về giáo dục tốt nhất cho thế hệ tương lai.

KiddiHub là một công ty trẻ, đang phát triển không ngừng với sứ mệnh "Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, mang đến nền giáo dục tốt nhất cho trẻ, mang lại sự tâm huyết yêu nghề cho giáo viên và sự phát triển bền vững thịnh vượng cho nhà trường".

Chúng tôi hoàn toàn tự tin khi trở thành đối tác chiến lược của Gakken Holdings tại thị trường Việt Nam."

Cũng chia sẻ tại sự kiện long trọng này, đại diện phía Gakken Holdings, ông Momota - Chủ tịch IC NET LIMITED, thành viên ban giám đốc tập đoàn Gakken phát biểu: "Với sự ký kết hợp tác đầu tư giữa hai bên ngày hôm nay thì hai bên sẽ cố gắng đưa vào những chương trình đào tạo giáo dục, chuyển đổi số cho thị trường giáo dục Việt Nam, nhưng nó cũng là bước đi đầu tiên của tập đoàn Gakken bước vào thị trường Việt nam một cách chính thức."

Tập đoàn Gakken Holdings được thành lập vào ngày 31/3/1947, có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản do ông Hideto Furuoka sáng lập. Gakken Holdings là tập đoàn hàng đầu tại Nhật Bản với 75 năm hoạt động chuyên về xuất bản giáo dục, có văn phòng ở Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam. Hiện tại, Gakken Holdings hoạt động tập trung vào 5 mảng lớn: Dịch vụ giáo dục, phát triển xuất bản sách giáo dục, tạo và quản lý chăm sóc viên - điều dưỡng, dịch vụ phúc lợi xã hội, thiết kế và cải tiến mô hình phúc lợi xã hội. Gakken Holdings hiện sở hữu 54 công ty con, và 16000 cơ sở giáo dục trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, Tập đoàn Gakken Holdings đã và đang mở rộng các trung tâm toán học Gakken Classroom tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

KiddiHub là một công ty hoạt động mạnh tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực mầm non. Ra mắt từ 2019, đây là nền tảng đánh giá, lựa chọn trường mầm non trên toàn quốc. Từ những ngày đầu ra mắt, nền tảng đã nhận nhiều đánh giá tốt từ chuyên gia lĩnh vực công nghệ. Nền tảng cung cấp đầy đủ thông tin của các trường mầm non trên toàn quốc. Không chỉ dừng lại ở việc giúp phụ huynh tìm trường, công ty còn cung cấp các giải pháp công nghệ giúp hàng ngàn trường khắp cả nước quản lý, vận hành và tuyển sinh hiệu quả. Hiện nay, Kiddihub đã có hơn 5 triệu lượt truy cập với 55.150 phụ huynh đăng kí tìm trường qua kênh kiddihub.com, tổng số 9.350 trường mầm non, tiểu học, trung tâm năng khiếu có mặt trên nền tảng.

Đội ngũ sáng lập KiddiHub.

Nhận thấy những điểm chung trong triết lý hoạt động, mục tiêu chiến lược, sự hợp tác giữa Gakken Holdings và KiddiHub thể hiện mong muốn chung mang lại môi trường giáo dục tốt nhất cho trẻ em, kiến tạo nền giáo dục Việt Nam ngày càng phát triển. Bước đầu đánh dấu sự ra đời của hệ sinh thái giáo dục mầm non đa năng phục vụ mọi nhu cầu của phụ huynh, nhà trường, giáo viên, trẻ em tại Việt Nam.

Thông tin về Tập đoàn Gakken

Tên công ty: Gakken Holdings Co., Ltd.

Địa chỉ: 2-11-8 Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo.

Người đại diện: Hiroaki Miyahara

Năm thành lập: 1947

Web: https://ghd.gakken.co.jp/

Thông tin về KiddiHub:

CTCP Công nghệ giáo dục KiddiHub

Nền tảng chọn trường: https://kiddihub.com/

Địa chỉ: Tòa N09B2, đường Thành Thái - Hà Nội.

Số điện thoại: 0335 961 444

Email: contact@kiddihub.com