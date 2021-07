Khoảnh khắc lắng đọng mùa thi

Nghệ An là một trong ít địa phương tổ chức cho thí sinh là đối tượng F1 đi thi. Toàn tỉnh có 7 thí sinh F1 tại 5 huyện, thành phố tham gia thi. Công tác đảm bảo sức khỏe, đảm bảo an toàn cho đội ngũ tổ chức thi và thí sinh cũng như đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh đã được thực hiện bài bản, thành công. Ngoài ra có 63 thí sinh F2 dự thi. Như vậy, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Ảnh: Hoàng Lam).