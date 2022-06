Khi thành công của tập thể được vun đắp bởi những cá nhân xuất sắc

Khởi đầu học kỳ 2 đầy hứng khởi, cộng đồng Trường Quốc tế Renaissance đón nhận tin vui từ Derek lớp 10G khi em xuất sắc góp mặt và đoạt giải Đồng Hạng Nhì trong cuộc thi quốc tế Global Youth Challenge - Thử thách Thanh niên Toàn cầu 2022. Đặc biệt, Derek còn là thí sinh người Việt duy nhất lọt vào vòng Chung Kết để tranh tài cùng 16 nhà hùng biện tài năng đến từ đa quốc gia.

Thử thách Thanh niên Toàn cầu là sân chơi học thuật quốc tế thu hút sự quan tâm của nhiều cá nhân, tổ chức. Thủ tướng Canada - Ngài Justin Trudeau đặc biệt gửi đến cuộc thi lời nhắn: "Với tư cách là thành viên sáng lập của tổ chức Hợp tác Toàn cầu về Trí tuệ Nhân tạo, Canada rất ủng hộ việc phát triển và sử dụng AI có trách nhiệm, tôn trọng quyền con người, các quyền tự do cơ bản và các giá trị dân chủ. Cuộc thi sẽ tạo cơ hội tuyệt vời cho thanh thiếu niên từ hơn 20 quốc gia bày tỏ sáng kiến và kiến tạo các giải pháp trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết những thách thức mà thế giới đang đối mặt".

Tinh thần quốc tế đánh thức quyết tâm

Học sinh Renaissance có nhiều cơ hội hòa nhập và lớn lên cùng cộng đồng đa quốc tịch ngay tại khuôn viên trường.

Là một trong những học sinh được trao cơ hội phát triển và học tập trong môi trường quốc tế xuất sắc tại Renaissance ngay khi còn nhỏ tuổi, Derek sớm đã quen thuộc với sự đa dạng văn hóa. Là trường Round Square đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, Renaissance cam kết hướng đến các tôn chỉ IDEALS của tổ chức này, nổi bật là Internationalism-Chủ nghĩa quốc tế. Nhờ đó, học sinh của trường được khuyến khích suy nghĩ và hành động với tầm nhìn cũng như tư duy của những con người toàn cầu. Không những thế, các thành viên cộng đồng Renaissance còn được tạo điều kiện tối đa để tham gia các sự kiện và cuộc thi mang tính toàn cầu như Ngày Liên Hiệp Quốc, Ngày hội đọc sách gây quỹ Read-a-thon của tổ chức quốc tế Room to Read, cuộc thi âm nhạc Battle of the Bands và Kịch Độc thoại của Hiệp hội các trường Quốc tế Anh tại châu Á (FOBISIA)…

Trưởng thành trong môi trường năng động cùng tập thể ưu tú như vậy, Derek nhận thức rõ rệt về giá trị của cộng đồng cũng như xây dựng được tình yêu thương, tôn trọng dành cho tất cả mọi người. Chính vì vậy, em rất bất ngờ trước vấn nạn phân biệt đối xử diễn ra trên thế giới như phân biệt chủng tộc, phân biệt giới, kỳ thị tôn giáo... Điều này thôi thúc Derek hoàn thiện đề tài của mình: Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giảm thiểu vấn nạn phân biệt chủng tộc. Qua các vòng thi, Derek đã chứng tỏ tài hùng biện của bản thân, thuyết phục ban giám khảo quốc tế bằng để mang về thành tích Đồng Hạng Nhì.

Giải thưởng đánh dấu bước tiến lớn của Derek trong hành trình đạt đến sự xuất sắc trong học tập cũng như phát triển cá nhân.

Động lực đến từ môi trường học tập giàu cảm hứng

"Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng." Câu nói trên của cầu thủ bóng rổ vĩ đại Michael Jordan có thể được tìm thấy ngay trong khuôn viên trường Renaissance. Câu nói này còn có thể được hiểu rộng là: Mọi sáng kiến đều sẽ là viển vông nếu chúng ta cứ mãi cân nhắc mà không bắt tay vào hành động để biến chúng thành hiện thực.

Đó cũng chính là lời nhắn nhủ mà nhà trường mong muốn truyền tải đến các thành viên trong cộng đồng. Tại trường, học sinh được trao cơ hội thử sức với mọi thứ, được thất bại và nỗ lực để tiến bộ. Chính từ đó, các em hình thành được tâm thế không còn e ngại việc chủ động biến ý tưởng của mình thành thực tiễn.

Học tập tại Renaissance, các em chưa bao giờ phải chịu áp lực "phải nhất" bởi xuất sắc chưa bao giờ đồng nghĩa với sự hoàn hảo.

Chia sẻ về gặt hái trong Thử thách Thanh niên Toàn cầu 2022, Derek bày tỏ: "Đừng chạy theo sự hoàn hảo mà hãy hướng đến quá trình và sự xuất sắc. Thay vì hướng đến mục tiêu "hoàn hảo" quá xa vời, khi nỗ lực vươn đến sự xuất sắc, chúng ta đặt ra tiêu chuẩn cao với chính mình. Tiêu chuẩn ấy sẽ thúc đẩy chúng ta phát triển và hoàn thiện." Quan điểm của em hoàn toàn tương xứng với tầm nhìn giáo dục mà Renaissance theo đuổi: Khơi gợi cảm hứng vươn đến sự xuất sắc trong thành tích học tập lẫn phát triển cá nhân.

Tập thể xuất sắc khơi nguồn nội lực cho một cá nhân vượt trội.

Cộng đồng trường gắn kết và ưu tú Renaissance đã góp phần tạo bệ phóng để Derek tự tin khám phá và phát huy năng lực của mình, từ đó hình thành động lực và ý chí theo đuổi ý tưởng, nỗ lực để bứt phá những giới hạn trong hành trình vươn đến sự xuất sắc, thành công và hạnh phúc trọn đời.

Được chứng nhận toàn diện bởi Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS), là thành viên của FOBISIA và đặc biệt là trường Round Square duy nhất tại Việt Nam, Trường Quốc tế Renaissance (quận 7, TPHCM) mang đến hành trình giáo dục quốc tế xuyên suốt cho học sinh 2-18 tuổi. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

- Website: www.renaissance.edu.vn

- Facebook: Renaissance International School Saigon

- Email: admissions@renaissance.edu.vn

- Hotline: (028) 3773 3171.