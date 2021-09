Hợp tác soạn đề luyện thi HSK 9 cấp - cú đột phá trong đào tạo tiếng Trung

Dân trí Ngày 10/9, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục TMEDU Việt Nam (THANHMAIHSK) đã tiến hành Lễ ký kết hợp tác biên soạn bộ đề luyện thi New HSK 9 cấp với Đại học Sư phạm Thủ Đô (Bắc Kinh - Trung Quốc).

Đón đầu xu thế và dẫn đầu trong vai trò nghiên cứu và phát triển mô hình giảng dạy tiếng Trung chuẩn quốc tế, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục TMEDU Việt Nam (THANHMAIHSK) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác biên soạn bộ đề luyện thi New HSK 9 cấp - với trường Đại học Sư phạm Thủ Đô (Bắc Kinh - Trung Quốc) tại tọa đàm trực tuyến "New HSK 9 cấp - ảnh hưởng đến xu thế dạy và học tiếng Trung Quốc tại Việt Nam - sự kiện trực tuyến đã thu hút đông đảo sự quan tâm của hơn 1.000 người trong cộng đồng học sinh, sinh viên và giáo viên tiếng Trung tại Việt Nam.

Nổi tiếng là ngôi trường Đại học sư phạm bậc nhất Trung Quốc với bề dày lịch sử và là cơ sở quan trọng bồi dưỡng hàng trăm ngàn giáo viên giỏi cho toàn quốc, trường Đại học Sư phạm Thủ Đô (Bắc Kinh - Trung Quốc) hiện có gần 2.500 giảng viên và viên chức, hơn 20 nghìn sinh viên tại trường, trong đó có hơn 7 nghìn sinh viên hệ chính quy, hơn 1 nghìn lưu học sinh. Với mong muốn mang tới sự hoàn hảo trong chất lượng dạy và học tiếng Trung tại Việt Nam theo chuẩn HSK 9 cấp mới thúc đẩy sự lớn mạnh của đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu Hán ngữ của Việt Nam, nâng tầm giới Hán ngữ trong nước, THANHMAIHSK đã tiên phong kết nối với trường Đại học Sư phạm Thủ Đô với mong muốn xây dựng môi trường cho nhiều người Việt được tiếp cận tiếng Trung một cách bài bản, chất lượng.

Lễ ký kết hợp tác biên soạn bộ đề luyện thi New HSK 9 cấp - giữa THANHMAIHSK với trường Đại học Sư phạm Thủ Đô (Bắc Kinh - Trung Quốc).

Sự kiện hợp tác không chỉ là một dấu mốc của Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục TMEDU Việt Nam, đây còn là một sự kiện quan trọng, có tầm ảnh hưởng đối với việc dạy và học tiếng Trung, góp phần làm nên Sứ mệnh tiên phong: Định hướng, nâng chuẩn cho đào tạo Hán ngữ ngắn hạn, kiến tạo cộng đồng Hán ngữ số tại Việt Nam.

Cũng tại tọa đàm trực tuyến, THANHMAIHSK đã ra mắt hệ sinh thái Hán ngữ New HSK 9 cấp - bộ sản phẩm bao gồm hệ thống sản phẩm đào tạo và hệ thống sản phẩm xuất bản, bộ sản phẩm mới ra đời đánh dấu bước đi tiên phong trong cuộc cách mạng thay đổi từ HSK cũ (6 cấp) sang HSK mới (9 cấp).

Hệ sinh thái Hán ngữ New HSK 9 cấp của Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục TMEDU Việt Nam.

Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn giáo dục ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái hoàn thiện, từ đào tạo Hán ngữ ngắn hạn, tư vấn du học đến hướng nghiệp, việc làm, THANHMAIHSK luôn đề cao giá trị cốt lõi "Vi nhân, vị nhân, do nhân". "Vi nhân" thể hiện qua việc THANHMAIHSK luôn hướng đến sự nhân văn, nhân ái, tu dưỡng đạo đức, nâng cao chuyên môn. "Vị nhân" chính là vì con người, vì tương lai của học viên. "Do nhân" thể hiện qua việc luôn sát sao theo xu hướng, nhu cầu của học viên và xã hội. Mọi hoạt động của THANHMAIHSK, bao gồm Lễ ký kết hợp tác biên soạn bộ đề New HSK 9 cấp, đều xuất phát từ sự quan tâm đến nhu cầu của học viên và vì tương lai của mỗi học viên.

Qua sự kiện, THANHMAIHSK hy vọng sẽ có thật nhiều học viên trên khắp cả nước nhanh chóng được tiếp cận lộ trình mới cùng Hệ sinh thái Hán ngữ New HSK 9 cấp, các em sẽ có thêm hành trang để hội nhập cộng đồng quốc tế nhanh hơn, dễ dàng thành công trong tương lai.

Về THANHMAIHSK - hệ thống giáo dục Hán ngữ toàn diện hàng đầu Việt Nam

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, 25.000 học viên theo học, chắp cánh thành công hơn 1.000 học viên đã đi du học cùng 14 trụ sở trên toàn quốc, THANHMAIHSK tự hào là mô hình tiên phong trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung chuẩn quốc tế với chất lượng 5 sao:

- Giảng viên ưu tú.

- Lộ trình học ưu việt.

- Giáo trình chuyên biệt.

- Phương pháp giảng dạy vượt trội.

- Chăm sóc học viên riêng biệt.

Trường Thịnh