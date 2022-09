Hơn 23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới

Dân trí cập nhật không khí lễ khai giảng năm học 2022- 2023 của cả nước ...!

Chủ tịch nước đánh trống khai trường tại trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên

Sáng nay 5/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Ảnh: Tố Linh).

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh, nhân viên phục vụ trong ngành giáo dục, các em học sinh trong cả nước nói chung và trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên nói riêng những tình cảm thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong năm học mới.

"Trong không khí cả nước phấn khởi với ngày khai trường, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, tôi vui mừng đến thăm và dự lễ khai giảng năm học 2002-2023 của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - một ngôi trường giàu truyền thống, nơi phát hiện, bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh tài năng của đất nước nhiều năm qua" - Chủ tịch nước chia sẻ.

Chủ tịch nước đánh trống khai trường năm học mới (Ảnh: NL).

Cũng tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước đã đánh trống khai trường; tặng quà cho thầy và trò trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên; tặng phần thưởng cho 8 em học sinh của trường đã đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022.

Đặc biệt, Chủ tịch nước cũng tặng phần thưởng cho em Nguyễn Hữu Nam Hoàng, đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với tổ hợp 3 môn khối A1 là 28.95 điểm. Em Nguyễn Hữu Nam Hoàng là con của Liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn đã hy sinh vào ngày 13/10/2020 trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Thành).

Cần Thơ: Báo Dân trí gửi tặng hơn 1000 thẻ Bảo hiểm y tế tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại lễ khai giảng năm học 2022-2023 của trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, đã gửi lời chúc mừng tới 895 học sinh của trường.

Với sự hỗ trợ của độc giả, nhà hảo tâm trên cả nước, báo Dân trí đã gửi tặng hơn 1000 thẻ Bảo hiểm y tế cho các em học sinh nghèo, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cần Thơ trong năm học này.

Tổng biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) (Ảnh: Hữu Khoa).

Thay mặt báo Dân trí, ông Phạm Tuấn Anh gửi lời chúc mừng tới tất cả thầy cô, các em học sinh trong ngày khai trường của năm học 2022-2023. Bên cạnh lĩnh vực thông tin truyền thông, những công tác xã hội, việc làm thiện nguyện, lan tỏa tình nhân văn, nhân ái là mục tiêu được báo Dân trí luôn xác định theo đuổi. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của báo là hỗ trợ ngành giáo dục, tiếp sức cho thầy cô, các em học sinh.

Đón nhận những đóng góp của báo, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, bày tỏ, 1000 thẻ bảo hiểm cho học sinh hoàn cảnh khó khăn là sự động viên rất ý nghĩa. Với động lực này, các em học sinh sẽ thêm vững tin trên con đường tìm kiếm, đón nhận tri thức mới, góp phần trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Học sinh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) trong lễ khai giảng (Ảnh: Hữu Khoa).

"Cần Thơ luôn trân trọng những sự giúp đỡ từ báo Dân trí suốt thời gian qua. Với các em học sinh, tôi mong muốn các em sẽ ra sức học tập, rèn luyện, đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm của địa phương, các tổ chức xã hội, nhà trường và gia đình", lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ gửi gắm.

Hà Nội: Hơn 2,2 triệu học sinh của TP Hà Nội dự khai giảng năm học mới

Trong năm học này, Hà Nội sẽ tập trung vào Chương trình Giáo dục phổ thông mới (Chương trình giáo dục phổ thông 2018). Trong đó, một trong những điều kiện để chương trình hoàn thành tốt là giải quyết vấn đề thiếu giáo viên.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 5/9, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học mới này, sau khi được bổ sung biên chế, toàn thành phố vẫn thiếu hơn 5.000 giáo viên, nhiều địa bàn còn "nóng" chuyện quá tải trường lớp vì tốc độ đô thị hóa quá nhanh.

"Các nhà trường chủ động sắp xếp giờ dạy cho giáo viên sao cho phù hợp, không quá tải. Một số đơn vị đề xuất tuyển giáo viên hợp đồng, điều này cũng hợp lý trong bối cảnh nhiều nhà trường đang thiếu giáo viên nhưng tuyển bao nhiêu để phù hợp với kinh phí của từng cơ sở giáo dục", ông Cương nói.

Trường tiểu học Quan Hoa - Cầu Giấy trong lễ khai giảng năm học mới (Ảnh: Tố Linh).

Cũng theo người đứng đầu ngành giáo dục Thủ đô, trong năm học mới này, Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc kéo gần khoảng cách giáo dục giữa nội thành và ngoại thành.

Theo đó, Hà Nội sẽ cử một số giáo viên ở các trường tốt ở nội thành ra ngoại thành để giao lưu, học tập phương pháp giảng dạy.

Về việc quá tải trường lớp, Hà Nội sẽ rà soát lại việc xây dựng trường học tại một số khu đô thị, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết xây trường cùng với xây nhà.

ĐBSCL: Hàng trăm ngàn học sinh phấn khởi đến trường khai giảng

Sáng nay 5/9, tất cả học sinh các cấp học ở khu vực ĐBSCL đã đến trường khai giảng năm học mới 2022-2023.

Ghi nhận của PV Dân trí tại Sóc Trăng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm học 2021-2022 không tổ chức khai giảng, năm học mới 2022-2023 này học sinh rất vui khi được dự lễ khai giảng trực tiếp.

Từ sáng sớm, các học sinh đã đến trường với những bộ đồng phục mới, nét mặt tươi vui, phấn khởi.

Học sinh Sóc Trăng dự khai giảng năm học mới 2022-2023 (Ảnh: Xuân Lương).

Đặc biệt, kỳ khai giảng năm nay được các trường tổ chức rất ấn tượng khi không có bóng bay, hoa như nhiều năm trước, thay vào đó là lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trong gió nhẹ của buổi sáng mùa thu. Thời tiết ở Sóc Trăng sáng nay nắng đẹp, gió nhẹ, không mưa, rất thuận lợi cho ngày khai giảng năm học mới.

Ghi nhận của PV Dân trí tại tỉnh Bạc Liêu, hàng chục ngàn học sinh các cấp đã đến các điểm trường dự khai giảng trong không khí khá long trọng. Nhiều em học sinh cho biết, năm trước do dịch không có khai giảng nên hơi buồn. Năm nay các em được khai giảng trực tiếp nên ai nấy đều phấn khởi.

Được biết, năm học này Bạc Liêu có hơn 150.000 học sinh từ cấp Mầm non đến cấp THPT.

Một trường THPT ở Bạc Liêu đón học sinh lớp 10 vào năm học mới (Ảnh: HH).

Năm học 2022-2023, tỉnh Cà Mau có 500 trường học, với hơn 217.000 học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT. Sáng nay, các trường trên địa bàn đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới.

Ghi nhận của phóng viên tại một ngôi trường dành cho người dân tộc Khmer, công tác chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc Hữu Nhem được thầy và trò của nhà trường chuẩn bị rất chu đáo.

Học sinh Cà Mau khai giảng năm học mới (Ảnh: TH).

Cô Nguyễn Diễm Phúc, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2021-2022, trường đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, các hoạt động giáo dục trong nhà trường đều có sự chuyển biến tích cực và đạt những kết quả rất đáng tự hào so với những năm trước.

Năm học này, ngành giáo dục Cà Mau tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Ngoài các khối lớp 1, 2 và 6 đã được triển khai từ năm ngoái, năm học này có thêm các khối lớp 3, 7 và 10 áp dụng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Kon Tum: Học sinh vùng cao đánh cồng chiêng, trồng cây xanh trong ngày tựu trường

Trong sáng ngày 5/9, hàng trăm em học sinh miền núi tại xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã nô nức đến trường khai giảng năm học mới 2022-2023.

Các trường vùng cao nô nức tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới (Ảnh: Phạm Hoàng).

Từ 5h sáng, các học sinh vùng núi ở bán trú ngay tại trường đã dậy sớm hơn để quét dọn sân trường và ăn sáng. Gần 7h, các em học sinh tập trung đầy đủ tại sân trường để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng khai giảng.

Học sinh ở xã Đăk Tăng mang cồng chiêng đến trường đánh trong buổi lễ khai giảng năm học mới (Ảnh: Phạm Hoàng).

Dọc lối vào cổng trường, các em học sinh đều trong bộ trang phục truyền thống của đồng bào thiểu số và mang theo cồng chiêng để đánh trong buổi lễ.

Đặc biệt, huyện Kon Plông nhiều năm nay đều có chủ trương không tặng hoa trong ngày khai giảng. Thay vào đó, huyện sẽ xuất ngân sách để mua hàng chục cây xanh tặng cho mỗi trường trên địa bàn.

Huyện Kon Plông vừa qua cũng liên tiếp phải hứng chịu các trận động đất mạnh (Ảnh: Phạm Hoàng).

Hành động này nhằm giáo dục học sinh biết bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên và không hủy hoại rừng dưới mọi hình thức. Việc làm này đã góp phần nâng cao nhận thức cho các thế hệ học sinh và người dân trên địa bàn.

Thầy và trò trường vùng cao trồng hàng chục cây xanh trong ngày khai giảng năm học mới (Ảnh: Phạm Hoàng).

Năm học 2022-2023, tỉnh Kon Tum có tổng cộng 166.080 học sinh, trong đó có 96.006 em dân tộc thiểu số xếp thành 5.797 lớp.

Tỉnh Kon Tum hiện nay có khoảng 361 trường mầm non và phổ thông. Cụ thể có 134 trường mầm non (trong đó có 111 trường mầm non công lập và 23 trường mầm non ngoài công lập), 91 trường tiểu học. Bên cạnh đó, 56 trường tiểu học và trung học cơ sở, 54 trường trung học cơ sở và 26 trường THPT.

Trong năm học mới, ngành giáo dục tỉnh đã chủ động sắp xếp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có. Xây dựng kế hoạch bổ sung, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng.

Đồng thời, tỉnh cũng kêu gọi Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tặng 3.000 bộ sách giáo khoa, 20.000 quyển vở cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 200 triệu đồng cho các trường trên địa bàn các xã Mường Hoong, Ngọc Linh thuộc huyện Đăk Glei.

Thanh Hóa: Hơn 914.000 học sinh Thanh Hóa bước vào năm học mới

Cùng với hàng triệu học sinh cả nước đón chào ngày hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường", sáng 5/9, hơn 914.000 học sinh các cấp học trong tỉnh Thanh Hóa bước vào ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Các em học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi chào đón năm học mới.

Theo ghi nhận tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa, từ sáng sớm, đông đảo các em học sinh được phụ huynh đưa đến trường trong niềm vui và háo hức chào đón một năm học mới.

Giây phút ngộ nghĩnh của một em học sinh trong lễ khai giảng.

Trước đó, để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã có hướng dẫn các nhà trường tổ chức lễ khai giảng theo hình thức tập trung tại sân trường và thực hiện các biện pháp phòng, chống, dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Đông đảo các em học sinh đến từ rất sớm để dự lễ khai giảng.

Riêng đối với cấp học Mầm non, tổ chức khai giảng cho trẻ mẫu giáo tại sân trường, nhà trẻ tại các nhóm lớp; tổ chức các hoạt động vui chơi tạo không khí vui tươi đón trẻ đến trường.

Theo Sở GD&ĐT, buổi lễ khai giảng phải được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, tạo tâm lý phấn khởi, hào hứng cho học sinh trước năm học mới, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị trong tình hình dịch bệnh Covid -19.

TPHCM: 1,7 triệu học sinh bước vào năm học mới

Sau một năm không tổ chức lễ khai giảng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sáng nay khoảng 1,7 triệu học sinh ở các bậc học tại TPHCM bước vào lễ khai giảng năm học mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh trống khai trường tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Ảnh: Hải Long).

Khi tiếng trống trường vang lên, nhiều học trò dâng trào cảm xúc vì phải trải qua năm Covid-19, giờ đây các em mới được tham dự lễ khai giảng năm học mới rất đặc biệt. Năm học của sự hồi sinh sau nhiều mất mát, đau thương. Có học trò đã ra không còn đến trường, còn những bạn trở thành trẻ mồ côi vì Covid-19... Như lời chia sẻ của Linh, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn: "Chúng em phải học, phải sống cho phần cả những người không may mắn đã ra đi".

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, TPHCM trong lễ khai giảng 5/9 (Ảnh: Hải Long).

Số học sinh tăng nhiều ở cấp THCS và THPT, tập trung tại TP Thủ Đức và quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh. Riêng khối tiểu học giảm hơn 11.000 học sinh.

Năm học này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục TPHCM là đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo, gắn với đổi mới công tác quản lý và đổi mới phương pháp dạy và học.

Mục tiêu năm học 2022-2023, 35% thời lượng dạy học sẽ được TPHCM thực hiện trên internet. Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, không phải các trường cắt 35% số tiết của các môn học để dạy online mà là 35% bài giảng sử dụng các giải pháp của hệ thống dạy học LMS. Giáo viên vẫn lên lớp giảng dạy bình thường nhưng dành ít nhất 35% khối lượng bài giảng giao qua LMS để học sinh tự học.

Hà Tĩnh: "Lễ khai giảng có ý nghĩa lớn trong cuộc đời cháu"

Sáng nay (5/9), hơn 350 ngàn giáo viên, học sinh ở 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh náo nức khai trường.

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 được tổ chức trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát đã mang đến những cảm xúc đặc biệt, làm rộn lên bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Năm nay thời tiết tại Hà Tĩnh khá mát mẻ. Có mặt từ rất sớm trước lễ khai giảng, nhiều cha mẹ học sinh trường Mầm non Bình Hà (thành phố Hà Tĩnh) đã đưa con đến trường để xếp hàng, chỉnh đốn trang phục. Một số em vẫn chưa khỏi bỡ ngỡ, đôi mắt tròn xoe thơ ngây vì lần đầu tiên bước vào môi trường học tập.

Người ông đưa các cháu tới trường (Ảnh: Xuân Sinh).

Anh Nguyễn Huy Nhật (phụ huynh của em Mai Sương) học sinh lớp 3 tuổi, trường Mầm non Bình Hà chia sẻ: "Đây là buổi khai giảng có ý nghĩa lớn trong cuộc đời cháu, là dấu mốc quan trọng đánh dấu ngày đầu tiên cháu bước vào trường mầm non, cấp học đầu tiên của mỗi người. Vợ chồng tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị các vật dụng cần thiết, đưa cháu đến trường tham gia lễ khai giảng năm học mới".

Buổi khai giảng tại các trường ở Hà Tĩnh năm nay tổ chức gọn nhẹ, đầm ấm và vui tươi (Ảnh: Xuân Sinh).

Đắk Lắk: Học sinh hào hứng chào đón năm học mới

Sáng 5/9, hòa chung niềm vui tựu trường trên cả nước trên 470.000 học sinh các cấp tỉnh Đắk Lắk bước vào lễ khai giảng năm học mới.

Các học sinh hân hoan trong ngày khai trường (Ảnh: Thúy Diễm).

Với sự chuẩn bị chu đáo của các trường, sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, ngành giáo dục Đắk Lắk sẵn sàng hướng tới một năm học mới.

Ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tiếp tục thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học.

Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo hoạt động giáo dục, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Tỉnh ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà các cấp học phổ thông, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học; tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Học sinh Đắk Lắk đã sẵn sàng cho năm học mới (Ảnh: Thúy Diễm).

Bình Định: Tập trung nâng cao chất lượng chương trình giáo dục mầm non

Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 332 nghìn học sinh tỉnh Bình Định, nô nức bước vào năm học mới 2022 - 2023. Ðây là năm học có nhiều thách thức sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 và ngành Giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, thay sách giáo khoa ở cả 3 bậc học tiểu học, THCS, THPT.

Các em học sinh tiểu học không phải chuẩn bị cờ hoa gây tốn kém cho phụ huynh học sinh như nhiều năm học trước (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, năm học 2022 - 2023, ngành GD-ĐT tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng, thích ứng, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đặc biệt, tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng chương trình giáo dục mầm non, tiếp tục thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025"; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phát triển giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi; quan tâm hỗ trợ giáo dục mầm non vùng khó khăn và vùng có khu công nghiệp.

Học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định không chủ quan với dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Doãn Công).

Nghệ An: Hơn 800.000 học sinh Nghệ An hân hoan khai giảng năm học mới

Hòa chung không khí đón chào năm học mới 2022 - 2023 của cả nước, sáng nay (5/9), hơn 800.000 học sinh Nghệ An của cả 4 cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, hân hoan khai giảng năm học mới sau hai năm ngành giáo dục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Học sinh Nghệ An trong lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 (Ảnh: Hoàng Lam).

Năm học 2022 - 2023 được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, có việc triển khai dạy theo chương trình mới đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10 và là năm học đầu tiên triển khai với bậc THPT.

Học sinh mầm non háo hức được đến trường dự lễ khai giảng (Ảnh: HL).

Trước nhiều nhiệm vụ quan trọng của năm học mới, ngành Giáo dục Nghệ An cũng đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch khoa học, cụ thể để sát với chương trình và triển khai linh hoạt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong bối cảnh việc thiếu giáo viên vẫn còn diễn ra ở nhiều bậc học.

Hôm nay, học sinh cả nước tưng bừng dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

***

Năm học mới, chặng đường mới

Trong thư gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, cùng các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ:

"Hôm nay, ngày 5/9/2022, chúng ta lại cảm nhận được những cảm xúc đặc biệt sau một khoảng thời gian bất thường, việc học tập bị gián đoạn thường xuyên bởi đại dịch Covid-19, thầy và trò lại được cùng nhau dự lễ khai giảng trực tiếp tại ngôi trường thân yêu, cùng nhau chia sẻ quyết tâm, niềm tin và hy vọng về một chặng đường mới trong học tập".

Chủ tịch nước đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề mà ngành Giáo dục lựa chọn năm nay, đó là "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những năm trước, học sinh Hà Nội phải khai giảng trong lớp (Ảnh: Toàn Vũ).

Chủ tịch nước đề nghị toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục hãy nỗ lực tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm tốt chức trách, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu, vì sự nghiệp trồng người vĩ đại.

Trước ngày khai giảng, chia sẻ với báo chí, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết năm học trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trường học phải đóng cửa ở phần lớn các tỉnh thành. Một thời gian rất dài các em phải học trực tuyến, qua truyền hình và các hình thức khác. Sau đó, ngành giáo dục cố gắng mở lại trường học, đưa các em quay trở lại học bình thường.

Học sinh Trường Tiểu học Đông Vĩnh, TP Vinh háo hức trong ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, có việc triển khai dạy theo chương trình mới đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10. Thẩm định sách giáo khoa các lớp 4, lớp 8, lớp 11 và chuẩn bị biên soạn cho lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Đổi mới giáo dục nói chung và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới là nhiệm vụ lớn và nhiều thách thức. Phải đảm bảo về mặt thời gian, lượng công việc rất lớn trong khi các điều kiện đảm bảo chất lượng, điều kiện thực hiện còn rất khó khăn. Do đó, để hoàn thành được nhiệm vụ này, cần có nỗ lực lớn của toàn ngành, sự phối hợp, quyết tâm của các địa phương, các bộ, ngành liên quan.

Phụ huynh Hà Nội đưa con tới trường dự lễ khai giảng năm học 2022- 2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

Quá nhiều thách thức

Nhân dịp năm học mới 2022-2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi thông điệp tới toàn ngành.

Theo Bộ trưởng, một năm học mới đã bắt đầu trong tình hình mới, dịch bệnh đã được kiểm soát. Tuy nhiên, những việc ngành Giáo dục phải làm phía trước vẫn còn đầy thách thức. Thách thức của việc khắc phục hậu quả rất nặng nề của dịch bệnh để lại.

Thách thức của việc đổi mới giáo dục phổ thông. Thách thức của việc nâng cao chất lượng, phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục đại học. Thách thức của việc phổ cập. Thách thức của việc đưa trẻ đến trường trên phạm vi cả nước.

Thách thức của sự vượt lên chính mình để khẳng định chất lượng giáo dục và đào tạo và tăng cường, tạo dựng thêm niềm tin về phía xã hội vẫn luôn là thách thức rất lớn đối với toàn ngành.

Rất là mong toàn thể lực lượng giáo viên ra sức cố gắng, phấn đấu hoàn thiện bản thân và đổi mới sáng tạo để hoàn thành thật tốt công cuộc đổi mới. Cũng mong toàn thể học sinh hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ học tập, tu dưỡng để đạt đến các mục tiêu trở thành công dân tốt, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Và rất mong các quý vị phụ huynh hết sức chia sẻ với những khó khăn của ngành Giáo dục để có sự đồng hành, hỗ trợ đối với ngành mang đến kết quả giáo dục tốt nhất, góp phần phát triển đất nước trong tương lai.

Thông điệp năm học mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Lập phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các địa phương tăng cường trách nhiệm quản lí nhà nước về lựa chọn, cung ứng, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục của địa phương, tài liệu tham khảo theo đúng quy định; có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm đầy đủ, thuận lợi cho học sinh trước khi năm học mới bắt đầu.

Chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội để tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, giáo dục trẻ em, học sinh bảo đảm an toàn, hiệu quả, đặc biệt là phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước, tăng cường giáo dục sức khỏe tâm thần, tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh.

Nghiên cứu, thí điểm và nhân rộng các cơ sở giáo dục tự chủ và tự chủ một phần nhằm giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục tại những vùng có điều kiện kinh tế thuận lợi.