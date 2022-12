Học sinh 6 tỉnh tham gia chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông"

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, đến nay, trải qua hành trình gần 30 năm hình thành và phát triển, Toyota trở thành thương hiệu được người Việt yêu mến, không chỉ bởi những mẫu xe chất lượng mà còn đến từ những đóng góp cho sự phát triển của xã hội Việt Nam.

Với mong muốn mang đến cho khách hàng Việt giải pháp di chuyển toàn diện và an toàn hơn, Toyota không ngừng nâng cao công nghệ an toàn trên các mẫu xe. Những mẫu xe được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense hay những mẫu xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Asean NCAP được đông đảo người dùng Việt ưa chuộng.

Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học tại tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Toyota).

Cùng với đó, Toyota Việt Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa trong việc nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông như: Cuộc thi vẽ tranh "Chiếc ô tô mơ ước", chương trình "Người bạn đường", liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông, chương trình đào tạo lái xe an toàn Toyota,... Chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" được tổ chức thường niên từ năm 2005 đã trở thành hoạt động bổ ích cho giáo viên và học sinh các trường tiểu học trên khắp cả nước.

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Toyota Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, cùng sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chính thức triển khai Chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" năm học 2022 - 2023.

Chương trình bao gồm 2 hoạt động chính: Hội thảo về đổi mới Phương pháp giáo dục an toàn giao thông dành cho giáo viên và Giao lưu cấp quốc gia về an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học tại 6 tỉnh, thành phố gồm Ninh Bình, Quảng Trị, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nam và Hòa Bình.

Các em học sinh tỉnh Ninh Bình được thực tế học về kỹ năng tham gia giao thông an toàn (Ảnh: Toyota).

Chương trình gồm 2 vòng thi là cấp tỉnh/thành phố và cấp quốc gia. Các cuộc thi cấp tỉnh/thành phố sẽ được diễn ra trong tháng 12 này, bao gồm phần thi dành cho giáo viên và phần thi dành cho học sinh.

Ở phần thi dành cho học sinh bao gồm 3 nội dung: tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; vẽ tranh tập thể theo đề tài an toàn giao thông và thuyết trình về nội dung bức tranh; trình diễn, thể hiện năng khiếu thơ ca, hò, vè về chủ đề an toàn giao thông.

Đối với phần thi dành cho giáo viên có 2 nội dung: thực hành 1 hoạt động về giáo dục an toàn giao thông; tham gia hội thảo về "đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong trường tiểu học".

Tiếp nối vòng thi cấp tỉnh, 6 đội thi đại diện cho 6 tỉnh sẽ bước vào vòng thi cấp quốc gia, dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3/2023. Tại đây, các em học sinh sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động bổ ích nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Chương trình năm nay có nhiều nội dung mới như thiết kế nhiều trò chơi hấp dẫn, tổ chức phần giao lưu tăng sự tương tác, có tính giáo dục cao nhằm thu hút sự tham gia của các đội chơi và khán giả. Ngoài ra, các em học sinh sẽ được truyền cảm hứng trong việc học và ghi nhớ các kỹ năng tham gia giao thông cùng các vị khách mời đặc biệt.

Các em học sinh tỉnh Ninh Bình giao lưu về kiến thức an toàn giao thông (Ảnh: Toyota).

Nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi kiến thức an toàn giao thông bổ ích cho các em học sinh, Ban tổ chức đã triển khai trò chơi trực tuyến Toyota cùng em học An toàn giao thông, cổng trò chơi sẽ được mở dự kiến từ tháng 1/2023. Thông qua trò chơi, các em học sinh sẽ rèn luyện và nâng cao kiến thức, học mà chơi.

Việc tổ chức chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" lần thứ 18 là bước tiến mới trong giáo dục an toàn giao thông ở trẻ em, góp phần lan tỏa ý thức và trách nhiệm khi tham gia giao thông ở trẻ em và giáo viên, cùng hướng đến một xã hội an toàn và phát triển bền vững hơn. Trải qua gần 2 thập kỷ tổ chức, chương trình đã có mặt tại hàng trăm trường tiểu học trên khắp các tỉnh thành, lan tỏa văn hóa giao thông đến hàng triệu người.