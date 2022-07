Học ngành Ngôn ngữ Anh hiệu quả từ môi trường hợp tác quốc tế đa dạng

Đây cũng là thế mạnh nổi bật trong đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) - một trường đại học luôn chú trọng tăng cường các hoạt động hợp tác khu vực và quốc tế, tạo điều kiện trải nghiệm môi trường toàn cầu cho sinh viên ngay trên giảng đường.

Ngành Ngôn ngữ Anh HUTECH chú trọng trải nghiệm quốc tế cho sinh viên.

Giao lưu quốc tế thường xuyên, trau dồi năng lực tiếng Anh hiệu quả

Cùng với những giờ học chuyên ngành thì hoạt động giao lưu quốc tế là "đặc sản" của ngành Ngôn ngữ Anh HUTECH. Khách mời tại trường gồm có sinh viên ĐH Lincoln, ĐH Pittsburg (Hoa Kỳ), ĐH Via-Teko (Đan Mạch), ĐH Avans (Hà Lan)... Ngay trong giai đoạn dịch Covid-19, sinh viên Ngôn ngữ Anh của trường vẫn có dịp giao lưu trực tuyến với sinh viên ĐH Providence, ĐH PGRI Adi Buana (Indonesia), ĐH Công nghệ Mara (Malaysia), ĐH Thepsatri Rajabhat (Thái Lan), ĐH Singapore Polytechnique (Singapore).

Đại diện HUTECH ký kết MOU cùng ĐH Công nghệ Mara (Malaysia) theo hình thức trực tuyến.

Như trong chuỗi sự kiện "Trao đổi văn hóa và học thuật quốc tế 2021 - International Academic and Cultural Exchange 2021 - IACE 2021" do HUTECH đồng tổ chức, sinh viên từ 11 trường đại học thuộc 4 quốc gia có dịp tranh tài hùng biện "Những ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh sinh viên trong giai đoạn Covid-19 - Effects on Students' Learning during Covid-19". Giải Nhất thuộc về Trần Xuân Huyền Anh (năm 1 ngành Ngôn ngữ Anh HUTECH - với thông điệp ý nghĩa "Hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay trong những thời khắc tăm tối nhất, chỉ cần có một người thắp lên tia sáng" (Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light).

Hoạt động giao lưu quốc tế cũng mở ra cơ hội để sinh viên hoàn thiện hình ảnh một công dân toàn cầu năng động. Tháng 6/2022, Trịnh Hoài Thương - một cựu sinh viên Ngôn ngữ Anh HUTECH - vừa giành học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Đại học Công nghệ Suranaree (Thái Lan), nhờ profile tham gia tích cực các hoạt động giao lưu Việt - Thái cũng như các trường đại học khác trong khu vực. "Hoạt động phát triển kỹ năng mềm và hợp tác với các trường đại học Đông Nam Á là cơ hội to lớn cho em trải nghiệm và trở nên tự tin", Hoài Thương chia sẻ.

Hoài Thương - cựu sinh viên Ngôn ngữ Anh HUTECH nhận học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Thái Lan.

Chương trình đạt chuẩn kiểm định AUN-QA: "Bệ phóng" nghề nghiệp toàn khu vực

Cùng với chiến lược hợp tác khu vực, ngành Ngôn ngữ Anh HUTECH còn tham gia kiểm định và đạt tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance - AUN-QA). Với kết quả đạt được là "Better than adequate" (Tốt hơn mong đợi), HUTECH đặc biệt được đánh giá cao ở chương trình thực tiễn và có giá trị định hướng nghề nghiệp cao cho sinh viên.

Cụ thể, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 3 tháng đạt mức cao; sinh viên được các doanh nghiệp tuyển dụng đánh giá tích cực bởi không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn đáp ứng những yêu cầu về kỹ năng mềm, kỹ năng tiếp thị, biên phiên dịch, giảng dạy, dịch vụ tiếp tân, quản trị văn phòng...

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh kết hợp kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Cùng với việc học tập toàn diện, sinh viên Ngôn ngữ Anh HUTECH được định hướng nghề nghiệp thông qua hình thức chuyên ngành. Các bạn được chọn một trong 4 chuyên ngành gồm Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh biên - phiên dịch, Tiếng Anh du lịch và khách sạn và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Bên cạnh năng lực tiếng Anh, các học phần bổ trợ liên quan đến chuyên ngành giúp sinh viên mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sang các "địa hạt" giảng dạy, kinh doanh - thương mại, dịch vụ du lịch - nhà hàng - khách sạn và biên - phiên dịch. Đây được xem là những lĩnh vực phát triển mũi nhọn của kinh tế nước nhà cũng như trong khu vực ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hóa, giúp nâng cao cơ hội nghề nghiệp đáng kể ngay khi tốt nghiệp.

Sinh viên thường xuyên tham quan học tập tại các trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp sử dụng tiếng Anh.

Được biết, năm 2022 ngành Ngôn ngữ Anh HUTECH xét tuyển theo 4 phương thức gồm: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, Xét điểm thi ĐGNL 2022 của ĐHQG-TPHCM, Xét tuyển học bạ 3 học kỳ (học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11) và xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn. Các phương thức xét tuyển học bạ nhận hồ sơ từ 18 điểm.