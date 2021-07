Hanoi Academy - ngôi trường đào tạo công dân toàn cầu

Dân trí Hanoi Academy vốn được biết đến với môi trường giáo dục chất lượng, chuẩn bị hành trang vững chắc để học sinh sẵn sàng bước ra thế giới.

Thành lập từ năm 2009, Hanoi Academy là hệ thống trường liên cấp từ Mầm non đến THPT với mục tiêu giáo dục là "Kiến tạo công dân toàn cầu".

Chương trình giáo dục ưu việt

Hanoi Academy mang đến cho học sinh sự phát triển toàn diện về tri thức, kĩ năng, thể chất và nhận thức. Tại đây, học sinh vừa được học tập chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT Việt Nam hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời được trải nghiệm chương trình học tập có bản quyền và được cập nhật liên tục của Vương quốc Anh, từ đó tích lũy kiến thức đa dạng, phát triển đầy đủ năng lực cá nhân và nhận thức xã hội.

Với tư cách là trung tâm khảo thí chính thức của Pearson Edexcel và NCC Education, Hanoi Academy tổ chức thi và trao bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới, mở ra cơ hội học tập toàn cầu cho mọi học sinh.

Ông Lê Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Giáo dục Hanoi Academy, đơn vị chủ quản của Trường Hanoi Academy chia sẻ: "Hanoi Academy được thành lập với mục tiêu mang tới cho học sinh môi trường học tập và rèn luyện hiện đại, ưu việt nhất. Nhiệm vụ cấp bách của chúng tôi là đào tạo nên nguồn nhân lực hội tụ đầy đủ những phẩm chất không chỉ phục vụ lợi ích cá nhân, gia đình hay xã hội mà còn có thể xây dựng thế giới bền vững trong tương lai. Hiện tại, Hanoi Academy tập trung phát triển cơ sở duy nhất tại quận Tây Hồ nhưng để đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng của phụ huynh và học sinh, chúng tôi đang có kế hoạch mở rộng hệ thống giáo dục mang tên Hanoi Academy ở nhiều khu vực trong tương lai gần".

Cơ sở vật chất hiện đại

Cơ sở vật chất tại Hanoi Academy được đầu tư, nâng cấp với những lợi thế đặc biệt về hạ tầng, công nghệ, kỹ thuật hiện đại, được bố trí và thiết kế khoa học, đảm bảo sự phát triển toàn diện và năng động cho học sinh.

Trường mầm non

Trường Mầm non Hanoi Academy nhận tuyển sinh với trẻ từ 16 tháng - 5 tuổi. Tất cả phòng học của trường Mầm non đều được trang bị đầy đủ đồ dùng học tập, đồ chơi và tủ đồ cá nhân cho mỗi học sinh. Tại mỗi tòa nhà đều có phòng ăn riêng, tách biệt với không gian học tập và sinh hoạt giúp các bé tập trung vào từng hoạt động riêng biệt. Hanoi Academy cũng lắp đặt hệ thống camera giám sát liên tục nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giúp phụ huynh quan sát được mọi hoạt động của con một cách thường xuyên, kịp thời.

Ngoài hệ thống phòng học hiện đại, Trường Mầm non Hanoi Academy cũng được trang bị đầy đủ hệ thống phòng chức năng đạt tiêu chuẩn như:

Phòng học Montessori

Phòng Vận động với các bài tập mua bản quyền từ Úc

Phòng Art Studio với phương pháp giáo dục Reggio Emilia

Phòng CLB Cờ vua nhí và vận động

Phòng Âm nhạc

Hệ thống bếp ăn tiêu chuẩn

Nhà vệ sinh hiện đại, khép kín.

Trường Tiểu học & Trung học

Cũng giống như trường mầm non, cơ sở vật chất của trường tiểu học và trung học được thiết kế theo chuẩn Châu Âu, tạo ra môi trường an toàn, thân thiện và đảm bảo các điều kiện dạy và học đồng bộ trên nền tảng chuỗi dịch vụ cao cấp cùng sự quản lý chặt chẽ từ Ban giám hiệu nhà trường.

Hệ thống phòng học được xây dựng theo tiêu chí lấy người học làm trung tâm, chú trọng đầu tư các phòng học đa chức năng. Các phòng học được trang bị đầy đủ điều hòa, máy lọc không khí, hệ thống đèn chiếu sáng, máy chiếu, sàn gỗ, smart TV... theo tiêu chuẩn quốc tế, tường và cửa cách âm tạo ra không gian tách biệt yên tĩnh cho giờ học. Phòng học chức năng của trường cũng được đầu tư bài bản gồm:

Art Studio - không gian nghệ thuật với các tác phẩm mỹ thuật trưng bày và các nhạc cụ chuyên nghiệp như Grand Piano, Trống, Guitar, v.v

Dance Studio với không gian thoáng rộng, hệ gương phản chiếu giúp học sinh dễ dàng quan sát, chỉnh sửa động tác và sàn gỗ thuận tiện cho tập luyện

Phòng gym, phòng tập yoga

Nhà thể chất, bể bơi bốn mùa

Phòng học trống, ukulele, sáo trúc, flute và piano

Phòng học nấu ăn, ảo thuật và biểu diễn

Hanoi Academy luôn chú trọng tới chương trình phát triển thể chất và xã hội với nhiều hoạt động câu lạc bộ và sự kiện đa dạng, phong phú, nổi bật giúp học sinh nuôi dưỡng bản lĩnh, sự tự tin và khám phá năng khiếu của bản thân. Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, toàn diện cũng như chương trình học tập và hoạt động giáo dục ưu việt, Hanoi Academy chắc chắn sẽ là địa chỉ giáo dục hàng đầu dành cho mỗi học sinh và phụ huynh.

Hệ thống trường liên cấp Hanoi Academy là ngôi trường song ngữ quốc tế một trong những đơn vị tiên phong tại Hà Nội. Hiện nay, trường tọa lạc tại một địa chỉ duy nhất tại Khu đô thị Quốc tế Nam Thăng Long Ciputra Hà Nội. Trong suốt 12 năm hoạt động, Hanoi Academy luôn chú trọng phát triển toàn diện các kỹ năng cho học sinh, giúp các con nuôi dưỡng bản lĩnh, sự tự tin của một công dân toàn cầu thế hệ mới. Học sinh của trường thường xuyên đạt các thành tích cao tại các cuộc thi trong và ngoài nước.

Địa chỉ: D45 - D46 Khu đô thị Quốc tế Nam Thăng Long - Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Website: https://hanoiacademy.edu.vn/

Phone: +84 (024) 3 743-0135

Email: info@hanoiacademy.edu.vn

Hotline: 0986.94.0909

Trường Thịnh