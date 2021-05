Hành trình trưởng thành với năng lực tư duy

Dân trí Trong môi trường hội nhập, cạnh tranh về trí tuệ và năng lực tư duy đã trở thành một năng lực cơ bản nhất cần có ở mỗi con người. Vì vậy, phát triển và rèn luyện năng lực tư duy ngay từ sớm cần được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu của giáo dục.

Tại sao năng lực tư duy quan trọng?

Năng lực tư duy của trẻ là sự tổng hợp những khả năng ghi nhớ, tái hiện, trừu tượng hóa, khái quát hóa, tưởng tượng, suy luận, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống trong mỗi hoạt động thực tế trong cuộc sống như vui chơi, học tập... Đây là một phẩm chất tâm sinh lý của não bộ trẻ em, vừa là tự nhiên bẩm sinh sẵn có, vừa như là sản phẩm của lịch sử phát triển xã hội.

Trong kỷ nguyên khoa học công nghệ hiện nay, nâng cao năng lực tư duy cho trẻ luôn được coi trọng

Có thể nói, xã hội và lịch sử càng phát triển thì năng lực tư duy ngày càng được nâng cao. Nhưng đó không phải là một quá trình tự phát, mà là cả một quá trình tự giác thông qua rèn luyện và học tập. Trong kỷ nguyên mới 4.0 hiện nay, khoa học công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng trong việc cạnh tranh về trí tuệ, năng lực tư duy đã trở thành một năng lực cơ bản nhất cần có ở mỗi người. Vì vậy, phát triển và rèn luyện năng lực tư duy cho trẻ ngay từ sớm cần được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu của giáo dục.

Năng lực tư duy cần đào tạo thế nào?

Nắm bắt được xu hướng này, CMS Edu Hàn Quốc đã nghiên cứu và cho ra đời mô hình giáo dục phát triển năng lực tư duy cho trẻ ở "độ tuổi vàng" - từ 3 đến 11 tuổi. Chương trình được xây dựng bởi Ông Lee Chung Koog - Phó Chủ tịch Hiệp hội Olympiad Toán học thế giới (WMO) và các giáo sư hàng đầu thế giới. Trong suốt quá trình hơn 20 năm, chương trình đã phát triển thành công tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Sự khác biệt của chương trình chính là phương pháp giáo dục - Phương pháp "Maieutic" (gợi hỏi) là quá trình tương tác giữa giáo viên và học sinh, được thực hiện thông qua hệ thống câu hỏi và câu trả lời tương ứng về một chủ đề nhất định. Qua việc trả lời hệ thống câu hỏi dẫn dắt của giáo viên, học sinh thể hiện được suy nghĩ, ý tưởng của mình, từ đó khám phá và lĩnh hội được đối tượng học tập.

Giáo dục bằng phương pháp "Maieutic" giúp trẻ nâng cao năng lực tư duy của bản thân

Với phương pháp này, giáo viên không trực tiếp đưa ra những kiến thức hoàn chỉnh mà hướng dẫn học sinh tư duy từng bước để các em tự tìm ra kiến thức mới phải học. Phương pháp được thực hiện với các hoạt động kể chuyện, câu đố, trò chơi, làm việc nhóm,… mang lại những sự trải nghiệm đa dạng của trẻ với kiến thức. Cùng với triết lý "Tò mò là khởi nguồn của trí tuệ", giáo dục của CMS Edu dựa trên hứng thú của học sinh, giúp trẻ tiếp nhận được những kiến thức khó thông qua những thách thức thú vị mà không dễ dàng nản chí.

Hiệu quả đối với trẻ em Việt

Tại Việt Nam, trước bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều mô hình giáo dục mới, hiện đại đã và đang phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng mới cho thế hệ công dân toàn cầu. Khoảng 3 năm trở lại đây, các chương trình giáo dục ngày càng được quan tâm, chú trọng phát triển nhiều hơn, đặc biệt là các chương trình ưu tiên dành cho thế hệ trẻ như: các chương trình giáo dục trực tuyến, mô hình giáo dục STEM, đào tạo năng lực tư duy và đào tạo ngôn ngữ quốc tế,…

Đáp ứng nhu cầu của nâng cao và phát triển tư duy cho trẻ trong giáo dục hiện nay, Tập đoàn Giáo dục Egroup đã hợp tác với Tập đoàn Giáo dục CMS Edu Hàn Quốc đưa mô hình đào tạo năng lực tư duy CMS Edu Hàn Quốc về Việt Nam vào tháng 4/2018 với tên gọi Hệ thống trung tâm phát triển Năng lực tư duy và Sáng tạo quốc tế CMS Edu (gọi tắt là CMS Edu Việt Nam).

Theo đó, CMS Edu Việt Nam đã góp phần định hướng đúng cho cộng đồng và phụ huynh về giáo dục năng lực tư duy - xu hướng giáo dục của thời đại 4.0. Không chỉ vậy, CMS Edu Việt Nam đã từng bước khẳng định được hiệu quả trong giáo dục với lễ vinh danh và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho gần 300 học sinh vào giữa tháng 4 vừa qua.

Nhiều học sinh tiêu biểu của CMS Edu đạt thành tích cao tại các cuộc thi lớn trong và ngoài nước

Học sinh theo học tại CMS Edu Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể về điểm số trên lớp và năng động tham gia các hoạt động xã hội. Trong đó, nhiều học sinh tiêu biểu đạt thành tích cao tại các cuộc thi lớn như: Kỳ thi Olympic quốc tế ASMO, Olympic Toán Tiếng Anh Seamo, Olympic Toán Titan, Toán Hoa Kỳ AMO, Toán Kangaroo, Violympic… và nhiều kỳ thi Toán học khác.

