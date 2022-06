Hàng trăm sinh viên bỗng hóa "con nợ" vì mua hàng đứng tên hộ

Bảo lưu kết quả học tập để... đi làm trả nợ

Hàng trăm sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TP Cần Thơ bỗng dưng mắc khoản nợ vài chục triệu đồng vì đứng tên hộ mua hàng trả góp.

Trong những tháng qua các em liên tục nhận được những tin nhắn, cuộc gọi đe dọa để đòi nợ, vì quá sợ hãi, một số em đã không dám báo với gia đình mà nhẫn nhịn đóng tiền lãi, số em khác có ý định bảo lưu kết quả học tập để đi làm trả nợ.

Hàng trăm sinh viên hóa "con nợ" vì bị lừa đứng tên mua hàng trả góp (Clip: Bảo Kỳ).

Hiện các nạn nhân đã làm đơn gửi Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, tố giác Trương Quang Anh Đ (22 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Em Nguyễn Hữu L. (21 tuổi) hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Cần Thơ, cho biết, mấy tháng qua em mất ăn mất ngủ liên tục vì trót tin người nên giờ em phải ôm trái đắng.

L. kể, em quen đối tượng Đ thông qua bạn bè giới thiệu. Đ tự xưng là nhân viên của các cửa hàng điện thoại ở Cần Thơ, phụ trách chạy doanh số.

"Anh Đ bảo các cửa hàng thiếu doanh số nên nhờ em đăng ký mua sản phẩm của cửa hàng để họ bù vào cho đủ số lượng. Mỗi hợp đồng em được trả tiền công 400.000 đồng. Mỗi người được làm tối đa 2 bộ hồ sơ. Anh ấy khẳng định hồ sơ trả góp sẽ được hệ thống hủy sau 2 ngày. Em chỉ việc đứng ra ký tên vay hộ mua trả góp, không cần cọc hay trả bất cứ chi phí nào", nam sinh L. cho hay.

Rất nhiều sinh viên ở Cần Thơ hóa "con nợ" vì đứng tên mua hàng trả góp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng theo L., em đã đăng ký mua 4 sản phẩm cho đối tượng Đ với số tiền khoảng 60 triệu đồng gồm máy ảnh, điện thoại, laptop. Mỗi lần mua hàng L. được nhân viên giao cho vỏ hộp cầm để chụp hình và L. ký tên vào tờ giấy nhỏ do nhân viên tổ chức tín dụng đưa. Tờ giấy đó em cũng không được giữ. Sau đó L. được trả thù lao.

Cách đây 4 tháng, L. bắt đầu nhận được tin nhắn đòi nợ từ ngân hàng, L. hỏi thì Đ giải thích là do thủ tục của "hồ sơ ảo", bảo L. yên tâm.

"Thế nhưng tin nhắn, cuộc gọi khủng bố đòi nợ ngày một nhiều, gần cuối tháng 4/2022 anh Đ thú nhận đã bể nợ. Anh ấy nói lấy số tiền mà lừa tụi em ký vay để đem ra ngoài cho người khác vay lại, hiện không có khả năng chi trả. Sau đó anh Đ trốn mất không ai tìm được", L. nói thêm.

Tin nhắn dọa nạt, xúc phạm để đòi nợ từ các nhân viên tổ chức tín dụng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bên cạnh khoản nợ vượt quá khả năng, hàng tháng L. còn nhận được tin nhắn đòi tiền lãi với lãi suất 150%. Để trả nợ, L. đã viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập, đi làm thêm. Một tháng qua em đang làm bốc vác ở tiệm gạo với mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Tương tự L., em Nguyễn Công P. (21 tuổi, sinh viên trường Đại học Cần Thơ) đang đau đầu với khoản nợ gần 40 triệu đồng vì mắc bẫy mua hàng trả góp do Đ lừa đảo. P. chia sẻ, vì thủ tục mua rất đơn giản, chỉ cần đến địa điểm mua hàng mà Đ sắp xếp, cung cấp chứng minh thư, ký tên mua hàng sau đó được trả 400.000 đồng, số tiền của sản phẩm em cũng không cần phải thanh toán nên P. đồng ý tham gia.

"Thấy bạn bè ai cũng mua hàng và nhận được tiền rất dễ dàng với sinh viên 400.000 đồng kiếm rất khó nên em chẳng đắn đo mà ký tên mua hàng luôn. Giờ anh Đ bể nợ trốn biệt tăm, chặn mọi liên lạc, em phải gánh số nợ gần 40 triệu đồng", P. nói.

Gia cảnh của P. thuộc diện khó khăn, cha mẹ em sống ở huyện Cờ Đỏ, P. ở ký túc xá và làm shipper để có chi phí trang trải.

"Người ta gọi điện, nhắn tin đòi nợ em sợ quá nên định nghỉ học một năm để đi làm trả nợ. Nhưng tụi em họp lại và quyết định làm đơn tố giác với công an nhờ pháp luật xử lý", P. bày tỏ.

Hơn 300 sinh viên bị lừa đảo

Theo ghi nhận, đối tượng Đ. đã dụ dỗ rất nhiều em sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TP Cần Thơ, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin để các em đứng tên trong hợp đồng mua hàng trả góp.

Chiều 2/6, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) có thông báo gửi các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn về vụ hàng loạt sinh viên bỗng dưng ôm nợ do đứng tên mua hàng trả góp giùm người khác.

Từ năm 2020-2022, Trương Quang Anh Đ. đã dụ dỗ hơn 300 sinh viên đứng hồ sơ vay mua hàng. Hiện, Đ. đã bỏ trốn. Các sinh viên không có khả năng chi trả, liên tục bị các công ty cho vay gọi điện, nhắn tin đe dọa để đòi nợ.

"Công an quận Ninh Kiều thông báo đến các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, thông báo các sinh viên của trường bị Đức lôi kéo tham gia ký hồ sơ mua hàng trả góp liên hệ ngay với Công an quận để cung cấp thông tin tài liệu liên quan", thông báo của Công an quận Ninh Kiều nêu rõ.

Ngày 3/6, các nạn nhân trong vụ việc đã được triệu tập đến công an quận Ninh Kiều cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.