Global Embassy ra mắt chương trình đào tạo giáo viên Reggio Emilia Approach®

Dân trí Global Embassy chính thức ra mắt chương trình "Các Đại diện Trường Mầm non Tiêu biểu Tích hợp Hướng tiếp cận Reggio Emilia®" tại Việt Nam có tên gọi tiếng Anh là "Reggio Emilia Approach® Excellence Preschools in Vietnam Program"

Việc triển khai xây dựng một cộng đồng bao gồm các thành viên đối tác trường tích hợp Hướng tiếp cận Reggio Emilia® sẽ góp phần tạo nên một phần hệ sinh thái giáo dục mầm non chính thống, đảm bảo tôn trọng nguyên bản và thúc đẩy toàn diện tiềm năng của trẻ một cách tốt nhất.

Chương trình mang đến cho các cơ sở giáo dục mầm non đang hoặc có mong muốn triển khai Hướng tiếp cận Reggio Emilia® trên khắp cả nước có cơ hội bồi dưỡng, nâng cao năng lực giảng dạy và trở thành những đại diện tiêu biểu của cộng đồng các cơ sở giáo dục mầm non triển khai tích hợp Hướng tiếp cận Reggio Emilia® tại Việt Nam". Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, củng cố uy tín cho cộng đồng REP và đặc biệt thúc đẩy, bảo vệ quyền và tiềm năng phát triển của trẻ em Việt Nam.

Global Embassy hiện đang là đại diện chính thức của Tổ chức Reggio Children (Ý) tại Việt Nam. Kể từ năm 2019 cho đến nay, Global Embassy đã triển khai nhiều chương trình tư vấn, đào tạo chuyên sâu cũng như tổ chức các sự kiện giáo dục, triển lãm và xuất bản sách về Hướng tiếp cận Reggio Emilia® để các tổ chức giáo dục lẫn các cá nhân có được cái nhìn thấu đáo và thấm nhuần tinh thần và kiến thức của hướng tiếp cận giáo dục này.

Một buổi hội thảo của Global Embassy tại TPHCM với chuyên gia từ Reggio Children - Ý.

Việc triển khai chương trình REP là một bước ngoặc quan trọng quá trình thực hiện sứ mệnh của Global Embassy. Ngày 04/08 vừa qua, Global Embassy phối hợp cùng Reggio Children - Ý - đã tổ chức thành công đợt đào tạo giáo viên chính thống đầu tiên nằm trong chuỗi đào tạo thuộc chương trình REP với sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu đến từ Tổ chức Reggio Children (Ý). Tham gia buổi đào tạo có gần 100 thầy cô giáo là thành viên của các cơ sở giáo dục mầm non trên khắp cả nước từ Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM cho đến Cần Thơ.

Buổi đào tạo trực tuyến đầu tiên về Hướng tiếp cận Reggio Emilia® vào ngày 4/8/2021 với gần 100 giáo viên từ các cơ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ, nằm trong chuỗi đào tạo chương trình "Các đại diện trường mầm non tiêu biểu tích hợp hướng tiếp cận Reggio Emilia®" tại Việt Nam do đội ngũ chuyên gia từ Reggio Children và Global Embassy thực hiện.

Trở thành thành viên của chương trình REP, đội ngũ giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục mầm non sẽ được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cũng như cách thức áp dụng Hướng tiếp cận Reggio Emilia® vào công tác giảng dạy kết hợp với sự sáng tạo và nghiên cứu của riêng mỗi người. Song song đó, các tổ chức thành viên sẽ được gia nhập vào mạng lưới các trường mầm non - Mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tiếp cận Reggio Emilia tại Việt Nam - VIRES School Network trực thuộc VIRES - một cộng đồng giáo dục uy tín được đông đảo các giáo viên và phụ huynh Việt Nam tin cậy tham khảo. Điều này mở ra cho các trường mầm non cơ hội được nhận diện bởi phụ huynh và cộng đồng. Thông qua các hoạt động lan tỏa giá trị của Hướng tiếp cận Reggio Emilia® rộng khắp Việt Nam của VIRES, các trường thuộc mạng lưới sẽ đóng vai trò như những nhân tố tích cực chung tay xây dựng một cộng đồng chính thống sử dụng Hướng tiếp cận Reggio Emilia®.

Cô Marina Castagnetti - Chuyên gia đào tạo Reggio Children trong một chương trình tập huấn tại TPHCM.

Chương trình REP hiện tại có hai xếp loại thành viên: thành viên tham dự và thành viên chính thức. Trong hai năm đầu, cơ sở giáo dục mầm non sẽ là thành viên tham dự - nghĩa là đang trong quá trình được đào tạo và chuyển giao thành đơn vị trường tích hợp Hướng tiếp cận Reggio Emilia®. Trong thời gian là thành viên tham dự, cơ sở giáo dục mầm non cần trải qua lộ trình như sau:

1. Tham dự chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về Hướng tiếp cận Reggio Emilia® trong vòng 2 năm do Reggio Children và Global Embassy tổ chức và thực hiện.

2. Chuyển giao tích hợp Hướng tiếp cận Reggio Emilia® vào việc triển khai chương trình giáo dục mầm non Việt Nam.

3. Tham gia chương trình tham quan, học tập tại Reggio Emilia (Ý) do Reggio Children và Global Embassy tổ chức.

Cũng nhân dịp này, Global Embassy chúc mừng Trường Mầm non Thế giới Mặt trời (Little Em's), Hệ thống trường Mầm non Wisdomland, Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục OneSky, Trường Mầm non Tic Tac Tot, Công ty TNHH True North (Trường Mầm non True North) và Công ty TNHH Giáo dục Sáng tạo TGH (Trường Mầm non Em Maison) đã trở thành thành viên tham dự của chương trình REP và đã cùng tham gia đợt đào tạo vào các ngày 4, 5 và 6 tháng 8 vừa qua.

Ký kết hợp tác giữa Ông Bùi Vu Thanh - Nhà Sáng lập Global Embassy và TS. Claudia Giudici - Chủ tịch Reggio Children (Italy) với sự chứng kiến của Tổng lãnh sự Italy Dante Brandi (giữa).

Cộng đồng thành viên REP là một cộng đồng bền vững, nhằm mục tiêu gắn kết những cơ sở giáo dục có định hướng phát triển thế hệ tương lai thông qua Hướng tiếp cận Reggio Emilia® nguyên bản. Chính vì vậy, sau hai năm đào tạo và đạt đủ điều kiện trở thành thành viên chính thức của chương trình REP, từ năm thứ ba, cộng đồng REP cùng các thành viên chính thức vẫn tiếp tục đồng hành thông qua nhiều hoạt động bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cũng như các thông tin và xu hướng cải tiến của giáo dục mầm non toàn cầu nói chung và Hướng tiếp cận Reggio Emilia® nói riêng.

Mong rằng với định hướng và lộ trình đào tạo phát triển rõ ràng, các cơ sở giáo dục mầm non sẽ có thêm nguồn tư liệu phong phú, mở rộng kho kiến thức, cùng nhau tạo nên một cộng đồng giáo dục vững mạnh, sáng tạo, cởi mở và bền vững để thế hệ trẻ em Việt Nam được tự do phát triển theo cách riêng của mình, khám phá hết tất cả tiềm năng dồi dào và mạnh mẽ bên trong.

