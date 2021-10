Gặp gỡ các đội thi vòng Chung kết của The Debate Challenge 2021

Dân trí Vượt qua 80 đội thi trong cả nước và 7 vòng đấu gay cấn, hai đội thi xuất sắc nhất Bảng Việt và Bảng Anh của cuộc thi The Debate Challenge 2021 sẽ bước vào vòng Chung kết của cuộc thi - được công chiếu ngày 14/10.

D.A.T.A.B đến từ trường THPT FPT Cần Thơ là một trong hai đội thi bước vào vòng Chung kết Bảng Anh (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Top 2 xuất sắc nắm giữ tấm vé vào Chung kết là các đội Cacbon (CLB DCD - tỉnh Phú Yên) và MẶNG (CLB Maple - TPHCM) ở bảng Việt và Debateophobia (THPT Chuyên Lê Hồng Phong - TPHCM) và D.A.T.A.B (FSchool - Cần Thơ) ở bảng Anh. Cùng lắng nghe những lời tâm sự của các tranh biện viên xuất sắc trước thềm Chung kết nhé!

Xin chúc mừng các đội đã tiến tới vòng thi cuối của The Debate Challenge 2021. Các bạn có thể chia sẻ cảm xúc khi biết đội mình đã giành quyền vào vòng Chung kết?

Cacbon (Bảng Việt): Tụi em đang rất háo hức và mong chờ đến Chung kết! Cả đội mong muốn có thể được học hỏi thêm từ hệ thống luận điểm của đội đối thủ, những đóng góp của mọi người để có thể cải thiện nhiều hơn nữa và không phụ lòng mong đợi của Ban tổ chức cuộc thi.

Cacbon là đội tranh biện gồm ba cô gái đến từ CLB tranh biện DCD - Phú Yên (Ảnh do nhân vật cung cấp).

MẶNG (Bảng Việt): Tụi em lúc đầu không đặt quá nhiều kì vọng, cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi xa đến vậy nên khi biết tin vào Chung kết, cả đội rất vui và cũng thật sự bất ngờ. Hơn nữa, đến với một giải đấu có quy mô lớn như The Debate Challenge, tụi em có cơ hội được chạm trán với những đối thủ rất mạnh, còn tụi em cũng đã không tranh biện trong gần một năm nay để tập trung vào năm cuối cấp. Việc giành được tấm vé vào vòng Chung kết là một sự vỡ òa và là thành tựu rất lớn đối với chúng em tính đến thời điểm này.

Đến với vòng Chung kết, tụi em cố gắng không đặt nặng kết quả quá nhiều nhưng vẫn sẽ nỗ lực hết sức trong khả năng của mình. Đồng thời, đây cũng có thể là giải cuối của một số thành viên nên tụi em muốn có thật nhiều kỉ niệm đẹp với nhau bất kể kết quả có như thế nào.

MẶNG đến từ MAPLE Debate - CLB tranh biện cấp 3 tại TPHCM. Đây là một trong 4 đội được yêu thích nhất vòng bình chọn.

Debateophobia (Bảng Anh): Đây thực sự là một niềm vui quá lớn đối với chúng em. Ban đầu, tụi em tính chỉ quay video cho vui, nhưng sau đó các thành viên đã cố gắng theo giải đến cùng dù đã có lúc tụi em xin thầy cô "cúp tiết" hoặc thay đổi kế hoạch để ưu tiên giải đấu. Đây đúng là một hành trình đặc biệt, và kết quả cũng rất xứng đáng với nỗ lực của mỗi thành viên của đội.

D.A.T.A.B (Bảng Anh): Là thành viên trong cộng đồng tranh biện, tụi em cùng hướng tới mục tiêu tham gia các giải tranh biện để nâng cao kĩ năng và kinh nghiệm hơn là giành chiến thắng. Vậy nên khi biết được rằng mình lọt vào top 2 của cuộc thi, tụi em thực sự rất bất ngờ. Đây cũng là một niềm vinh dự lớn và là động lực để chúng em tiếp tục cố gắng tốt nhất cho trận tranh biện sắp tới. Tụi em rất mong sẽ nhận được sự theo dõi và ủng hộ của cộng đồng!

Trải qua 5 vòng bảng gay cấn với rất nhiều kiến thức được trình bày và thu nạp, đâu là đề team yêu thích nhất trong vòng bảng?

MẶNG: Tụi em thích nhất là đề Vòng 4 "Chúng tôi, với tư cách là một nhà huấn luyện sẽ không tham dự vào các trận chiến Pokemon" mà tụi em ở phe Phản đối. Tụi em có thể tưởng tượng và vẽ ra một thế giới giả tưởng và đặt góc nhìn vào một thế giới không có thực để nhận xét, đánh giá thế giới đó. Thường để nghĩ ra những "phát kiến mới", ta phải tưởng tượng, chứng thực tưởng tượng của mình là hợp lý, tích cực và biến nó thành hiện thực. Vì thế, tụi em cho rằng đề này mới và kích phát trí tưởng tượng nhiều.

Bên cạnh đó, đề còn gợi cho tụi em nhiều suy nghĩ vượt ra khỏi bộ phim Pokemon. Trước đó khi tụi em biết về Pokemon, tụi em chỉ chấp nhận nó như một kịch bản có sẵn của phim hoạt hình, nhưng sau khi đấu đề này, tụi em đã có nhiều suy nghĩ về bộ phim, cũng như có thêm góc nhìn mới và cách nhìn khác về bộ phim.

Debateophobia: Tất cả các kiến nghị đều đòi hỏi tụi em phải tư duy và dành nhiều thời gian chuẩn bị cho luận điểm của mình. Nhưng qua đó, tụi em cũng học hỏi được rất nhiều về những lĩnh vực và quan điểm mà trước đây mình chưa tìm hiểu. Trong vòng loại bảng, kiến nghị mà đội thích nhất có lẽ là ở vòng thứ hai: "Giả sử công nghệ cho phép, chúng tôi sẽ cho phép bố mẹ lựa chọn tính cách và đặc điểm của con cái trước khi sinh ra".

Debateophobia đến từ THPT Chuyên Lê Hồng Phong - TPHCM (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Với kiến nghị của Bảng Việt: "Kể cả trong điều kiện y tế cho phép, chúng tôi sẽ ưu tiên điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại nhà thay vì cách ly và điều trị tập trung." Đây là một đề tài nóng hiện nay của xã hội, các thành viên đã chuẩn bị thế nào?

MẶNG: Tụi em phải đọc khá nhiều để hiểu về cơ chế hoạt động của hệ thống y tế, chẳng hạn bệnh nhân được chăm sóc như thế nào, ai nhận được giường bệnh, phác đồ điều trị cho bệnh nhân,... Tụi em cũng phải hỏi những người làm việc trong ngành y tế như y bác sĩ và những người làm việc liên quan đến chính sách để có thêm góc nhìn. Ngoài ra, để có sự thể hiện tốt nhất cho vòng Chung kết, cả nhóm đã phải cùng nhau nhìn nhận lại điểm mạnh, điểm yếu của đội và nhận xét của Ban giám khảo các vòng trước để rút kinh nghiệm cho trận đấu.

Cacbon: Chúng em đã cùng nhau suy nghĩ và tìm hiểu về tình hình thực tiễn của bệnh dịch cũng như các phương án phòng chống, điều trị dịch bệnh được nhiều nơi áp dụng rộng rãi thành công và bọn em hy vọng rằng sẽ có thể thể hiện tốt nhất ở vòng Chung kết.

Kiến nghị vòng Chung kết của Bảng Anh (Chúng tôi ủng hộ mô hình doanh nghiệp hợp tác và trả lương bình đẳng) khá mới mẻ đối với các bạn THPT vì chủ đề liên quan nhiều đến kinh doanh và luật lao động. Các bạn đã chuẩn bị như thế nào cho đề thi này?

D.A.T.A.B: Khi biết tin mình được vào Chung kết, tụi em đã rất bất ngờ và phấn khích. Nhưng đồng thời, đây lại đúng là thời điểm mà việc học tập trên trường của các thành viên đang rất nặng. Lúc Ban tổ chức công bố kiến nghị của vòng Chung kết, tụi em vẫn chưa sắp xếp được thời gian và chỉ có thể bắt đầu nghiên cứu trước ngày thi bốn ngày.

Ban đầu, tụi em cũng hơi hoảng vì chưa hiểu rõ kiến nghị, nhưng may mắn là tụi em đã tìm ra câu trả lời sau đó. Kiến nghị thực sự khó nhưng cũng rất thú vị. Mặc dù các thành viên có cách suy nghĩ khác nhau và bất đồng quan điểm, nhưng tụi em cũng đã chuẩn bị xong luận điểm cho cả hai bên. Ngày nào tụi em cũng họp sau giờ học để chuẩn bị, và giờ thì cả đội đã sẵn sàng cho vòng Chung kết.

Debateophobia: Tụi em rất vinh dự khi đã tiến được sâu như thế này trong giải đấu, vậy nên tụi em tự nhủ rằng cả đội phải chuẩn bị thật kỹ để tăng tốc trong vòng Chung kết. Dạo gần đây, tụi em đã đọc rất nhiều tài liệu nghiên cứu và còn có những buổi họp đội đến đêm khuya để bàn luận nữa.

Để lên chiến lược thi đấu cho kiến nghị này, tụi em đã nghiên cứu kỹ những mô hình trả lương đang được áp dụng trong nước và quốc tế và so sánh hiệu quả của chúng. Ngoài những kiến thức và thông tin đã thu thập, tụi em tin rằng tinh thần đồng đội chính là chìa khóa để chiến thắng. Vậy nên tụi em rất chú trọng trong khâu liên lạc và giao việc phù hợp với các thành viên.

Những dấu mốc đáng nhớ trước thềm Chung kết của The Debate Challenge 2021.

Cảm ơn phần chia sẻ của các đội. Các bạn còn muốn gửi đến Ban tổ chức hay cộng đồng điều gì không?

Debateophobia: Đối với tụi em, được tham gia vòng Chung kết của The Debate Challenge 2021 đã là một giấc mơ thành hiện thực. Là tranh biện viên, tụi em luôn muốn nêu cao tinh thần học hỏi và trải nghiệm các giải đấu. Trở thành nhà vô địch sẽ rất tuyệt vời, nhưng việc cố gắng hết sức và học hỏi từ đội bạn mới là điều quan trọng nhất.

D.A.T.A.B: Châm ngôn của đội chúng em chính là "We have nothing to lose" (Tạm dịch: Không có gì để mất), vì vậy cả đội sẽ nỗ lực hết sức vì tập thể!

Cảm ơn các bạn. Xin chúc các đội sẽ thi đấu thật tốt trong vòng chung kết tới đây!

Là cuộc thi tranh biện dành cho học sinh THPT toàn quốc được tổ chức bởi Swinburne Việt Nam , mùa đầu tiên của The Debate Challenge thu hút hàng trăm thí sinh tham gia để thử sức với một giải đấu học thuật tổ chức theo luật thi quốc tế World Schools Debating Championship. Vòng Chung kết của The Debate Challenge 2021 sẽ được công chiếu ngày 14/10/2021 trên fanpage chính thức của cuộc thi.

Trường Thịnh