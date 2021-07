Dự kiến thi tốt nghiệp đợt 2 cho thí sinh "kẹt" chưa thi đợt 1 vì Covid-19

Theo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bạc Liêu, Sở phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Bạc Liêu.

Để chuẩn bị tổ chức, Sở đề nghị những thí sinh hộ khẩu tại tỉnh Bạc Liêu, đang học tại TPHCM nhưng do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã trở về Bạc Liêu trước ngày thi tốt nghiệp nên không dự thi đợt 1 tại TPHCM.

Nay có nguyện vọng thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Bạc Liêu thì khẩn trương nộp đơn đăng ký chuyển Hội đồng thi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu chậm nhất ngày 26/7.

Sau khi Sở nhận đơn của thí sinh đăng ký và có ý kiến tiếp nhận, sau đó chuyển đơn của thí sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM để làm thủ tục tổ chức thi. Sau khi có ý kiến đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, Sở sẽ thông báo cụ thể đến thí sinh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết: "Việc có tổ chức thi đợt 2 hay không còn phụ thuộc vào tình hình thí sinh đăng ký.

Tinh thần là tổ chức thi đợt 2 tại Bạc Liêu nhằm tạo điều kiện cho những học sinh người Bạc Liêu học tại TPHCM nhưng do dịch nên không có điều kiện dự thi đợt 2 tại TPHCM".

Như trường hợp ông T. (một phụ huynh ở TP Bạc Liêu) có con học ở TPHCM. Vừa qua do dịch Covid-19 nên con ông đã từ TPHCM về Bạc Liêu và chưa tham dự kỳ thi đợt 1. Theo ông T., hiện nay tình hình dịch còn rất phức tạp, việc trở lại TPHCM để dự thi là rất khó khăn.

Do đó, nguyện vọng của ông và rất có thể còn nhiều phụ huynh khác là cơ quan thẩm quyền cho phép tỉnh Bạc Liêu được tổ chức thi đợt 2, tạo điều kiện cho con em họ được dự thi ở Bạc Liêu.

Được biết, trước đó, tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ ngày 6-8/7.

Sóc Trăng có 2 thí sinh thi đợt 2

Ông Bùi Nguyễn Huy Phong, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021, tỉnh Sóc Trăng có 2 thí sinh đăng ký dự thi. Đây là 2 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 nhưng không dự thi được do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong đó, một thí sinh tự do đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở An Giang. Thí sinh này sẽ được Sóc Trăng "gửi" thi đợt 2 ở An Giang. Một thí sinh là học sinh phổ thông, sau khi kết thúc năm học, em này lên Long An và bị kẹt lại vì dịch Covid -19. Thí sinh này được Sóc Trăng "gửi" thi tại Long An.

Vừa qua, tỉnh Sóc Trăng cũng đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ ngày 6-8/7.

Cao Xuân Lương