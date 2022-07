Dự báo điểm chuẩn vào ĐH Thủy lợi 2022: Khối kỹ thuật tăng nhẹ

Dự báo điểm chuẩn cao nhất sẽ ở khối ngành Công nghệ thông tin và Kinh tế

Theo GS.TS Nguyễn Trung Việt, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi, năm nay, nhà trường vẫn tuyển sinh theo 4 phương thức.

Thứ nhất, xét tuyển theo hình thức tuyển thẳng (5 đối tượng gồm học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia; học sinh đạt giải cấp tỉnh; học sinh trường chuyên; học sinh đạt Học sinh giỏi 3 năm liên tục và học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế). Thứ hai, xét tuyển theo kết quả 3 năm học THPT. Thứ ba, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tư duy phối hợp với trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thứ tư, xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Với riêng hai hình thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tư duy và kết quả thi tốt nghiệp THPT, chỉ tiêu sẽ không quá 50% so với tổng chỉ tiêu nhà trường đã công bố.

Về dự báo điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT, GS Việt cho biết trường ĐH Thủy lợi năm nay tuyển sinh tổng cộng 37 ngành, mỗi ngành có mức điểm chuẩn cao/thấp khác nhau. Trong đó, riêng khối kỹ thuật, GS Việt dự báo điểm chuẩn có thể tăng nhẹ so với mặt bằng chung điểm chuẩn năm 2021 và những năm trước đây, phạm vi khoảng 0,5 đến 1 điểm.

Những ngành có điểm chuẩn cao nhất tại trường Đại học Thủy lợi vẫn là khối Công nghệ thông tin và khối ngành Kinh tế, đặc biệt là các chương trình đào tạo có liên kết với nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc.

GS.TS Nguyễn Trung Việt, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi - Ảnh: Mạnh Quân

Tại buổi Tọa đàm trực tuyến do báo Dân trí vừa tổ chức, trả lời câu hỏi của một thí sinh về vấn đề "18 điểm khối A00 có cơ hội nào trúng tuyển vào ngành kỹ thuật của trường ĐH Thủy lợi?", GS Việt cho hay, với mức điểm thi này, thí sinh cũng có cơ hội trúng tuyển và có thể đăng ký vào các ngành kỹ thuật như Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn học, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng,… Tuy nhiên, GS cũng đưa ra lời khuyên, các em cần phân tích kỹ các số liệu năm nay để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Trả lời câu hỏi của một phụ huynh có con đạt 25.05 điểm khối D, xin tư vấn cơ hội trúng tuyển, GS.TS Nguyễn Trung Việt chia sẻ, đây là mức điểm tương đối cao với khối D. Nhà trường năm nay có tổng số 37 ngành tuyển sinh và em có thể cân nhắc, lựa chọn đặt hồ sơ vào các ngành nói trên.

Dự kiến miễn học phí cho sinh viên một số ngành kỹ thuật

Trả lời thắc mắc về cơ hội việc làm của các ngành mới tại trường như Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu; Kỹ thuật robot và Điều khiển thông minh, theo GS Việt, đây là những ngành có sức hấp dẫn rất cao trong xã hội hiện nay, điều kiện đầu ra rất tốt.

"Ở trường ĐH Thủy lợi, ngành này chưa phải là ngành có truyền thống lâu năm như Thủy lợi, Thủy điện, Tài nguyên môi trường, Phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên, điểm đặc sắc của các ngành mới nói trên là chúng tôi có sự hợp tác chặt chẽ với các nước tiên tiến như Nhật Bản, Pháp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực mà trường ĐH Thủy lợi có thế mạnh", GS Việt cho hay.

Học sinh từ nhiều địa phương tới tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh, khám phá trường Đại học Thủy lợi.

Về cơ sở vật chất đào tạo các ngành này, nhà trường đáp ứng các tiêu chuẩn cao, khắt khe của Nhật Bản. Sinh viên vừa học lý thuyết, vừa được thực hành, học chuyên môn bằng cả ngôn ngữ tiếng Nhật, tiếng Hàn, bởi vậy đáp ứng đầu ra ngay trong quá trình học tập ở trường.

Bên cạnh các ngành mới trong khối Kỹ thuật và Công nghệ, GS Việt chia sẻ, trường ĐH thủy lợi cũng đào tạo thêm rất nhiều ngành học mới thuộc khối Kinh tế như Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị du lịch và Lữ hành, Kinh tế số, Tài chính ngân hàng, Kiểm toán,…

Thông tin về vấn đề miễn học phí cho sinh viên một số ngành, theo GS Việt, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết sức quan tâm và chỉ đạo thu hút đội ngũ chất lượng cao thông qua việc xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư thủy lợi tiềm năng, tài trợ kinh phí riêng cho sinh viên theo học các ngành như: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Cấp thoát nước, Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn học,…

Theo đó, tất cả sinh viên vào học những ngành này sẽ được Nhà nước tài trợ kinh phí học tập, hỗ trợ về học bổng. Sau khi tốt nghiệp ra trường, việc làm của các em sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trường Đại học Thủy lợi phối hợp với các cơ quan quan tâm sắp xếp. Chương trình này dự kiến được trường Đại học Thủy lợi bắt đầu thực hiện từ năm nay. Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, nhà trường sẽ chính thức công bố.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng mới phê duyệt Quyết định 36 về chương trình An ninh nguồn nước và An toàn hồ đập; phổ biến xuống tất cả địa phương phải đặt vấn đề này thành chương trình trọng điểm của các địa phương về đảm bảo an ninh nguồn nước, đảm bảo an toàn hồ đập. Đây cũng là cơ hội thuận lợi cho sinh viên theo học ngành kỹ thuật nói chung và kỹ thuật thủy lợi nói riêng.