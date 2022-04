Đồ án của sinh viên BTEC FPT giành "tấm vé vàng" trên tạp chí quốc tế

Từ đồ án tốt nghiệp vươn tầm ra châu lục

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo áp lực lên mọi lĩnh vực. Theo đó các ngân hàng trên toàn thế giới cũng phải chuyển đổi nhanh chóng để thích ứng với sự chuyển mình của thời đại kỹ thuật số. Chính vì thế mà cuộc chạy đua công nghệ vào các hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao tính cạnh tranh được ưu tiên hàng đầu.

Nhà phân tích cấp cao Mike Mayo tại Wells Fargo Securities (Hoa Kỳ) cho thấy công nghệ khiến các ngân hàng sẽ phải cắt giảm tới 1/3 lao động. Tại trụ sở Goldman Sachs New York chỉ sử dụng 2 giao dịch viên cùng 200 kỹ sư máy tính cho các chương trình giao dịch tự động, thay vì 600 giao dịch viên vào năm 2000 tại bàn giao dịch cổ phiếu. Trên trang tin tức Cinco Días của Tây Ban Nha năm vừa qua, 2935 nhân viên ngân hàng bán lẻ hàng đầu BBVA phải rời ghế và nhường chỗ cho trí tuệ nhân tạo AI.

"Nguyễn Quốc Khánh - Sinh viên Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT - chủ công trình nghiên cứu khoa học xuất hiện trên tạp chí quốc tế".

"Khi đọc được những dòng tin này trên báo, mình ngồi chần chừ và sau đó như bị lôi cuốn vào bài tin tức ấy nên một cách vô thức đã chọn cho mình đề tài nghiên cứu về ảnh hưởng của công nghệ lên an toàn công việc của nhân viên ngành ngân hàng" - Quốc Khánh chia sẻ về lý do lựa chọn đề án tốt nghiệp.

Cũng chính vì đề tài ý nghĩa và mang tính thiết thực, Quốc Khánh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các giảng viên trong khối ngành kinh tế BTEC FPT. Chính điều đó đã giúp cậu có cơ hội thể hiện tài năng học thuật của bản thân tại hội nghị khoa học quốc tế. Tên đề tài: Model technological adoption and job security in Partial Least Squares structural equation modeling (Tạm dịch: Sự đón nhận công nghệ và an toàn công việc qua mô hình cấu trúc tuyến tính dựa vào phương sai).

Sinh viên người Việt Nam giành tấm vé vàng trên tạp chí quốc tế

"The International Conference on Decision Aid Sciences and Applications" là hội thảo khoa học liên ngành có mục đích truyền tải những khám phá mới nhất trong lĩnh vực đưa ra quyết định trong quản trị từ các nhà nghiên cứu khắp nơi trên thế giới.

Đặc biệt, Quốc Khánh đã để lại nhiều ấn tượng với các giáo sư, tiến sĩ trên thế giới với bài viết học thuật chuyên sâu cùng khả năng thuyết trình lưu loát bằng tiếng Anh. Kết quả, cậu sinh viên Việt Nam duy nhất đã hoàn toàn chinh phục hội đồng khoa học quốc tế.

Ngay sau đó, đề tài nghiên cứu của Quốc Khánh vinh dự nhận được lời mời đăng tải trên IEEE Xplore - Tạp chí khoa học uy tín trên thế giới thuộc tổ chức IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) có văn phòng trụ sở ở New York, Mỹ. Tính đến năm 2019, tổ chức phi lợi nhuận này đã xuất bản hơn 30% tài liệu của thế giới trong lĩnh vực khoa học điện tử và kỹ thuật điện tử.

Đề tài nghiên cứu của Khánh xuất hiện trên trang tạp chí khoa học IEEE Xplore.

Sau thành công tại "mặt trận" quốc tế, Khánh kỳ vọng vào tiềm năng phát triển dự án trong tương lai. Bật mí về bước đi tiếp theo, cậu bạn cho hay: "Bản thân mình là người luôn yêu thích nghiên cứu khoa học xã hội và việc tham gia vào bài nghiên cứu này vừa là cơ hội để học hỏi chuyên sâu và mở rộng thế giới quan của mình. Sau bài báo này, mình sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về kiến thức thống kê trong học thuật và tham gia thêm các bài báo trong lĩnh vực pháp lý và ngân hàng".

Thành công là trái ngọt của quá trình rèn luyện bản thân

Là sinh viên trường quốc tế cho nên Quốc Khánh chưa bao giờ ngừng thử thách bản thân để bứt phá mọi giới hạn. Cậu luôn đặt mình vào những "sân chơi" học thuật trong và ngoài trường. Với Quốc Khánh, Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT như một môi trường để tôi luyện kỹ năng và phát triển con người.

Không thể phủ nhận "quả ngọt" mà Quốc Khánh gặt hái được bằng sự nỗ lực và tài năng của bản thân. Tuy nhiên, đằng sau vinh quang ấy là đội ngũ giảng viên Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT đã kề vai, sát cánh cùng Khánh từ những ngày cậu bước chân vào kỳ đồ án. Các thầy, cô không chỉ giúp Khánh có thêm kiến thức nền tảng vững vàng mà còn trao cơ hội để cậu có thể tỏa sáng trước bạn bè khắp năm châu bốn biển.

Trải nghiệm tại Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT giúp Quốc Khánh phát triển bản thân toàn diện.

"Mình muốn gửi lời cảm ơn thầy Khoa đã đem cho mình cơ hội để được tìm hiểu và cọ sát cũng như hướng dẫn tận tình mình về chuyên môn. Mình cũng dành lời tri ân tới cô Trà, nguyên là chủ nhiệm khoa Quản trị Kinh Doanh tại BTEC FPT HCM luôn giúp mình có tâm lý vững vàng" - cậu bạn chia sẻ.

