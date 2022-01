Đại sứ quán Hoa Kỳ, Netflix, Point Avenue khởi động cuộc thi "Speak to Inspire, Vietnam"

Cuộc thi "Speak to Inspire, Vietnam" do NPX Point Avenue phối hợp tổ chức cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ và Netflix mở đăng ký từ ngày 10/1 đến ngày 9/2/2022. Dành cho các bạn trẻ Việt Nam trong độ tuổi từ 11 đến 24, "Speak to Inspire, Vietnam" là cuộc thi thuyết trình, kể chuyện và tranh biện bằng tiếng Anh nhằm nâng cao nhận thức về phát triển bền vững và thúc đẩy thảo luận về những chủ đề như bảo vệ môi trường hay biến đổi khí hậu.

Dân số gia tăng, quá trình đô thị hóa và nóng lên toàn cầu là những vấn đề nghiêm trọng đang đe dọa sự phát triển bền vững. Cuộc thi "Speak to Inspire, Vietnam" ra đời nhằm tạo ra một diễn đàn cho thế hệ trẻ Việt Nam thảo luận và nâng cao hiểu biết về phát triển bền vững và các vấn đề toàn cầu.

Các thí sinh sẽ tranh tài trong 3 vòng thi, với 3 hạng mục bao gồm Thuyết trình (Speech), Kể chuyện (Storytelling) và Tranh biện (Debate). Để đăng ký dự thi, các bạn trẻ trong lứa tuổi từ THCS, THPT và Cao đẳng/Đại học sẽ nộp 1 video tối đa 5 phút theo yêu cầu của Ban tổ chức trên website www.speak2inspire-asia.com trong thời gian từ 10/1 đến 9/2/2022. Bài dự thi sẽ được đánh giá bởi hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế dựa trên các tiêu chí về nội dung, cách tiếp cận chủ đề và phong cách trình bày, kết hợp với sự bình chọn từ khán giả để chọn ra top 100 thí sinh tiến vào vòng 2. Các thí sinh vượt qua 2 vòng loại sẽ có cơ hội tham gia khóa huấn luyện chuyên sâu dẫn dắt bởi các chuyên gia quốc tế trước khi bước vào vòng chung kết.

Cuộc thi chính thức khởi động ngày 10/1 với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 2 tỉ đồng.

Chia sẻ về cuộc thi, bà Victoria Furniss, Phó Chủ tịch Chính sách công toàn cầu tại Tập đoàn Netflix cho biết, "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và NPX Point Avenue để mang "Speak to Inspire, Vietnam" đến Việt Nam nhằm thúc đẩy sâu sắc hơn nhận thức về phát triển bền vững. Netflix đang bắt đầu những bước quan trọng trong hành trình đầy ý nghĩa để lắng nghe và tìm hiểu về các chiến lược phát triển bền vững tại Đông Nam Á. Thông qua mối quan hệ hợp tác này, tôi tin tưởng rằng "Speak to Inspire, Vietnam" sẽ tạo đà cho những thảo luận ý nghĩa về các chủ đề như bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu tại địa phương, đặc biệt là trong cộng đồng trẻ. Tôi rất mong chờ được nghe những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc của các bạn trẻ Việt Nam."

Bà Victoria Furniss, Phó Chủ tịch Chính sách công toàn cầu tại Tập đoàn Netflix phát biểu tại buổi lễ khai mạc cuộc thi.

Bà Holly Lindquist Thomas, Trưởng phòng Môi trường, Khoa học, Công nghệ và Y tế của Đại sứ quán Hoa Kỳ, cũng tin tưởng rằng "Sáng kiến này sẽ trang bị cho thế hệ lãnh đạo tương lai những kỹ năng cần thiết để đương đầu với các vấn đề cấp thiết như biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Trong những năm gần đây, chính phủ Mỹ đã đầu tư hàng triệu đô la cho các cộng đồng địa phương thông qua những dự án môi trường trong khu vực, điển hình như quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ. Chúng tôi tự hào được làm việc cùng các đối tác của mình nhằm đảm bảo một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau,"

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Tommy Nguyễn - Giám đốc điều hành NPX Point Avenue, đại diện đơn vị tổ chức, phát biểu: "Ý tưởng chính là sức mạnh truyền cảm hứng cho sự tiến bộ và có khả năng xoay chuyển thế giới. Là một tổ chức giáo dục, NPX Point Avenue mang sứ mệnh trao quyền cho các nhà lãnh đạo tương lai thay đổi thế giới bằng trí tuệ, sự chính trực và lòng nhân ái. Thông qua cuộc thi "Speak to Inspire, Vietnam" phối hợp tổ chức cùng Netflix và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, chúng tôi mong muốn thúc đẩy nhận thức về phát triển bền vững trong cộng đồng địa phương, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam trau dồi kỹ năng thuyết trình để tự tin chia sẻ niềm đam mê của bản thân và truyền cảm hứng cho khán giả."

Chi tiết về thông tin cuộc thi, cách thức tham dự và giải thưởng về cuộc thi tại: www.speak2inspire-asia.com.

Thông tin về đơn vị tổ chức:

Đại sứ quán Hoa Kỳ

Sứ mệnh của Đại sứ quán Hoa Kỳ là thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ, phục vụ và bảo vệ công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Netflix

Netflix cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến hàng đầu thế giới với 214 triệu thành viên trả phí tại hơn 190 quốc gia đang thưởng thức phim truyền hình, phim tài liệu và phim truyện với nhiều thể loại và ngôn ngữ. Thành viên có thể xem bao nhiêu tùy thích, mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị có kết nối internet. Họ có thể phát, tạm dừng và tiếp tục xem, tất cả đều không có quảng cáo hay ràng buộc.

NPX Point Avenue

NPX Point Avenue là công ty công nghệ giáo dục hàng đầu Đông Nam Á bao gồm hệ thống trường học song ngữ liên cấp và hệ thống đào tạo sau giờ học dành cho học sinh từ mẫu giáo đến THPT. Kết hợp giáo dục toàn diện với các công nghệ tiên tiến nhất, NPX Point Avenue chuyên đào tạo STEAM, Tiếng Anh, Luyện thi, Tranh biện, Tư vấn Tuyển sinh và Huấn luyện Kỹ năng sống. Từ năm 2018, NPX Point Avenue đã giảng dạy và cố vấn cho hàng nghìn học sinh tại Việt Nam và Thái Lan, giúp họ đạt được các mục tiêu giáo dục của mình, bao gồm việc trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu trên thế giới.