Cô giáo GenZ đạt 2 học bổng của New Zealand dành cho giáo viên

Phạm Đoàn Mai Linh (sinh năm 1998) - Giáo viên tiếng Anh/ IELTS Trường THCS Đào Duy Từ, Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phạm Đoàn Mai Linh là một trong 30 giáo viên Việt Nam đạt học bổng Chương trình Chứng chỉ Năng lực Toàn cầu (New Zealand Global Competence Certificate - NZGCC) 2021 của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ).

Bên cạnh đó, cô còn là một trong 20 giáo viên Việt Nam đạt học bổng 100% Khóa học "Dạy và Học hợp tác, Ứng dụng Công nghệ số" (Digital and Collaborative Teaching and Learning Micro-credential)2022 của ENZ. Cô được đào tạo chuyên sâu về Ngôn ngữ Anh và có đam mê rất lớn đối với giáo dục.

Sau khi hoàn tất cả hai chương trình học bổng, cô giáo 9X đã chia sẻ về hành trình trau dồi kiến thức mới và trải nghiệm thú vị cản bản thân với nền giáo dục New Zealand.

Mai Linh đã nhận được hai học bổng của Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) dành cho giáo viên Việt Nam trong năm 2021, 2022. Cơ duyên nào đã đưa Linh đến hai chương trình này?

- Mình biết đến học bổng New Zealand Global Competence Certificate (NZGCC) thông qua lời giới thiệu của một người bạn. Cũng nhờ tham gia chương trình này, Linh có thêm duyên mới với khóa học chuyên môn "Dạy và Học Hợp tác, Ứng dụng Công nghệ số".

Mình ứng tuyển cả 2 học bổng xuất phát từ mong muốn cải thiện kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, chương trình học có sự đan xen giữa trao đổi online và offline nên mình có thể cân đối thời gian và chủ động tự học.

Một khóa học tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, một khóa lại trau dồi kỹ năng mềm cho giáo viên. Linh đánh giá như thế nào về sự khác biệt này?

- Đối với chương trình NZGCC 2021, giáo viên sẽ hiểu hơn về các thuật ngữ liên quan tới kiến thức toàn cầu hóa (globalization) và những yếu tố thiết yếu để trở thành công dân toàn cầu. Riêng với khóa học còn lại, giáo viên sẽ trang bị nền tảng nghiệp vụ chuyên môn về chuyển đổi số cũng như các hướng tiếp cận hợp tác trong dạy và học. Sự khác biệt này giúp mình trau dồi toàn diện cả năng lực chuyên môn lẫn kỹ năng mềm.

Khóa học "Dạy và Học Hợp tác, Ứng dụng Công nghệ số" được thiết kế trực tuyến, theo hình thức chứng chỉ vi mô (Ảnh: The Mind Lab).

Điều ấn tượng nhất với Linh khi tham gia 2 chương trình này là gì?

- Những điều đáng nhớ gần như đều xoay quanh các trải nghiệm học tập thú vị mà hai chương trình mang đến cho Linh. Mình may mắn có cơ hội khám phá góc nhìn mới từ những thầy cô nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, học hỏi những sản phẩm ứng dụng công nghệ mà các thầy cô cùng khóa học nghiên cứu.

Cô giáo 9X vừa có những trải nghiệm đáng nhớ khi tiếp cận nền giáo dục New Zealand (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

- Cơ hội tham gia 2 khóa học ngắn hạn này ít nhiều giúp mình thấy được nền giáo dục tại nơi đây rất phát triển, mang tính thực tiễn cao và xứng đáng là một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới.

Linh hy vọng sẽ có cơ hội được tiếp tục trải nghiệm thêm về giáo dục New Zealand trong thời gian tới, nhất là các chương trình học, bậc học cao hơn, phù hợp với chuyên môn và công việc của mình trong tương lai.

