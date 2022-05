Có gì tại mô hình trường Trực tuyến hàng đầu thế giới CGA?

Trong hội thảo diễn ra vào T1/2022 về giáo dục trực tuyến do Crimson Global Academy tổ chức, chuyên gia giáo dục độc lập, Thạc sĩ Bùi Khánh Nguyên chia sẻ: "Mô hình học online ngày càng phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên cách dạy online ở một số trường hầu như đang được xây dựng như một phương án thay thế, mang tính bổ sung tạm thời, chưa thực sự có sự đầu tư như các ngôi trường được xây dựng là trường học trực tuyến ngay từ ban đầu. Trong khi các trường công chủ yếu dạy qua các platform (nền tảng) mở thì trường trực tuyến về bản chất là nơi việc học tập diễn ra trên các platform được cá nhân hóa, có tính tương tác cao và có sự đầu tư về công nghệ".

Học trực tuyến lại là xu thế

Sự đổi mới mang tính đột phá là chìa khóa để các tổ chức thay đổi và Internet là yếu tố kích thích sự chuyển mình cho giáo dục phổ thông. Tương lai toàn cảnh của giáo dục quốc tế sẽ bị chi phối các mô hình giáo dục trực tuyến. Nhiều trường học truyền thống hàng đầu trên thế giới cũng dần chuyển sang các chương trình đào tạo online như Đại học Harvard, Đại học bang Michigan, Đại học UCL…

Điều đáng chú ý là Việt Nam cũng bắt kịp xu thế này, hiện có khoảng 10.000 học sinh lựa chọn hình thức học trực tuyến với nhiều mục đích khác nhau như là nâng cao trình độ tiếng Anh, bổ sung các bằng cấp quốc tế cần thiết mà ở trường học truyền thống không cung cấp. So với chi phí học tại một trường quốc tế truyền thống là khoảng 30.000 nghìn đô cho một năm học thì chi phí theo học tại trường trực tuyến quốc tế thấp hơn khá nhiều.

Nếu ở trường học truyền thống, học sinh phải học cùng với một tốc độ thì trường học trực tuyến cho phép học sinh lựa chọn tăng tốc (vượt cấp) hoặc kéo dài thời gian đối với mỗi môn học. Đồng thời tính linh hoạt của trường học trực tuyến do học sinh có thể học online khi học sinh đang ở bất cứ đâu mà không hề bị gián đoạn.

Trường trung học quốc tế CGA: Học theo khả năng không phải theo độ tuổi

Nhiều trường trung học trực tuyến quốc tế đã gia nhập thị trường Việt Nam, có thể kể đến trường trung học trực tuyến quốc tế Crimson Global Academy (CGA). Cũng trong hội thảo trên, Tiến sĩ Andrew Daniel, giám đốc CGA tại Anh Quốc chia sẻ: "Tại CGA, sứ mệnh của chúng tôi chính là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế và chất lượng thông qua công nghệ tiên tiến, đảm bảo rằng mỗi học viên khi tốt nghiệp sẽ có được niềm tin vững chắc và những kỹ năng cần thiết để đạt được những mục tiêu tương lai".

CGA có chương trình giảng dạy nổi tiếng quốc tế bao gồm iGCSE, A-Level và Advanced Placement với các môn học phổ biến bao gồm Toán, Toán học Nâng cao, Vật lý, Hóa học, Sinh Học, Kinh Tế, Kinh Doanh và Văn học Anh, Ngôn ngữ Tiếng Anh, Khoa học Máy tính… Đây là các chương trình được công nhận trên toàn thế giới về tính chặt chẽ và độ sâu của kiến thức

Với môi trường học tập linh hoạt, thời gian biểu 24/24, 7 ngày trong tuần, học sinh CGA ở bất kỳ đâu có thể chọn học bán thời gian hoặc toàn thời gian tùy theo mục đích và nhu cầu học. Các lớp học với quy mô nhỏ được cá nhân hóa, được giảng dạy với các giáo viên ưu tú với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy.

Bên cạnh việc học trong lớp hàng ngày, học sinh CGA cũng được các câu lạc bộ ngoại khóa đa dạng, phong phú, tập trung vào phát triển sở thích, mài giũa các lãnh đạo trẻ với những kỹ năng cần thiết để thành công.

Và minh chứng cho sự thành công của ngôi trường này đó là trong kì tuyển sinh ĐH vừa qua, học sinh CGA đã nhận được thư mời từ các trường ĐH hàng đầu thế giới như: Stanford University, Columbia University, King's College, the London School of Economics, hay New York University.

Có thể thấy, theo một trường trung học trực tuyến quốc tế, học sinh có thể tăng tốc và mở rộng việc học, cũng như sắp xếp thời gian biểu linh động phù hợp hơn. Từ đó, học sinh có thể có được các kiến thức, kỹ năng và thử thách cần thiết để thích ứng với môi trường quốc tế sau này.