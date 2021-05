Chubb Life Việt Nam tự hào đóng góp cho giáo dục Việt: Hành trình "nối bờ tri thức"

Dân trí Giáo dục luôn dành được sự chú trọng quan tâm của các cấp. Đồng hành cùng những đạo thuyền chở tri thức còn có sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp cả nước.

Trong đó, Chubb Life Việt Nam tự hào là đơn vị để lại dấu ấn đậm nét góp phần cho sự nghiệp phát triển giáo dục Việt Nam!

Một trong những khó khăn trong công tác giảng dạy, đào tạo tại các khu vực nằm trong diện vùng sâu, vùng xa chính là sự liên kết. Mỗi trường lại có nhiều điểm lẻ, tương đối cách xa nhau nên việc liên lạc giữa các điểm trường gặp vô vàn khó khăn. Cũng vì thế, tại những điểm trường lẻ, chúng ta không khó bắt gặp cảnh sinh hoạt, giảng dạy của thầy và trò thường ở mức thấp, điều kiện còn gặp nhiều khó khăn.

Trường học thực tế chỉ là nhà cấp 4, nhà tạm. Trang thiết bị chỉ gói gọn là chiếc bàn gỗ, tấm bảng sờn màu, viên phấn bụi và tinh thần kiên trì theo đuổi con chữ của thầy và trò. Tại một số khu vực, bên cạnh những khó khăn về vật chất, trường còn đối diện với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, mưa lũ, sạt lở xảy ra triền miên khiến kết cấu an toàn giảm dần theo thời gian.

Các em học sinh sinh hoạt dưới điều kiện còn gặp nhiều khó khăn

Hướng đến chương trình giáo dục chất lượng tới các em học sinh, không chỉ là kiến thức mà còn là điều kiện cơ sở vật chất an toàn để thầy và trò an tâm trong công tác dạy và học. Một ngôi trường khang trang với đầy đủ thiết bị dạy học là một trong những nền tảng để trẻ có nơi được học tập, nô đùa và yêu thích đến trường để gặp thầy cô, bạn bè. Có được một ngôi trường kiên cố, giáo viên không còn phải lo lắng trẻ không thể đến lớp mỗi khi có thiên tai lại về, phụ huynh các em cũng an tâm và vui mừng vì con trẻ được đi học.

Đồng cảm với những khó khăn, nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh, các thầy cô tại vùng sâu, vùng xa đã và đang phải đối mặt. Đến nay, Chubb Life Việt Nam cùng Quỹ thiện nguyện Chubb Charitable Foundation - International đã đóng góp trên 30 tỷ đồng Việt Nam cho hoạt động xây mới 9 ngôi trường cho trẻ em miền Trung tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình,…

Ngôi trường khang trang với đầy đủ thiết bị dạy học mang dấu ấn Chubb Life Việt Nam và Quỹ thiện nguyện Chubb Charitable Foundation - International

Ngoài ra, hàng loạt những chương trình đóng góp khác cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa cũng đã được Chubb Life Việt Nam triển khai song song. Trong đó, có thể kể đến chương trình trao tặng 15.000 chiếc áo ấm cho các học sinh miền Trung sau mùa mưa bão; hay chương trình đang được thực hiện là "Chubb Life vì thế hệ tương lai" trao tặng 16.000 chiếc cặp cho học sinh chào năm học mới mà Công ty đang triển khai. Bên cạnh đó, Công ty còn hỗ trợ trang thiết bị giáo dục cho nhà trường và trao hàng ngàn suất học bổng, nhằm khuyến khích các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Chubb Life Việt Nam trao tặng hơn 15.000 chiếc áo ấm cho các học sinh miền Trung

Xuyên suốt 16 năm đã qua cũng là chặng đường mang dấu ấn của Chubb Life Việt Nam dọc chiều dài theo mảnh đất hình chữ S. Không thể nhớ hết có bao nhiêu nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của những em bé từ vùng địa đầu Tổ quốc đến dải đất hẹp miền Trung mỗi lần Chubb Life Việt Nam đi qua.

Chubb Life Việt Nam mong muốn những ngôi trường kiên cố và những dụng cụ dạy học đầy đủ sẽ là bệ phóng vững chắc để nhiều thế hệ học sinh có thể tiến xa hơn trên con đường học vấn, trở thành những công dân hữu ích cho xã hội trong tương lai. Với những đóng góp liên tục, đầy tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo dục của Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, các hành trình kết nối yêu thương mang đậm tính nhân văn đã góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học của trẻ em Việt Nam.

Như một sự ghi nhận xứng đáng với những đóng góp không mệt mỏi xuyên suốt hơn 1 thập kỷ cho sự nghiệp "trồng người", vào ngày 15/4 vừa qua Chubb Life Việt Nam đã được nhận Bằng khen do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng. Đây chính là vinh dự nhưng trên hết là một trong những quả ngọt mà Chubb Life Việt Nam đã dày công ươm mầm. Là một trong những doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh việc phục vụ những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Chubb Life Việt Nam luôn xác định rằng các hoạt động trách nhiệm vì cộng đồng là một trong những hoạt động được ưu tiên hàng đầu để góp sức và chung tay với nền giáo dục của nước nhà vì một thế hệ tương lai của Việt Nam.

Trường Thịnh