Chiến sỹ nghĩa vụ "vượt" nơi đang phong tỏa đến điểm thi trước "giờ G"

Dân trí "Mắc kẹt" trong bệnh viện do bác sỹ nhiễm Covid-19, Tuấn tưởng mình sẽ lỡ đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Mãi đến chiều 6/7, chiến sỹ công an này mới có quyết định rời khu phong tỏa để đi thi.

Thí sinh Nguyễn Văn Tuấn - chiến sỹ công an phục vụ có thời hạn, là trường hợp F2 tham dự đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thí sinh Nguyễn Văn Tuấn, quê huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện là chiến sỹ phục vụ có thời hạn tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Theo phân công của đơn vị, Tuấn thực hiện nhiệm vụ canh giữ các bị can đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Nghệ An.

Ngày 18/6, một nữ bác sỹ trong bệnh viện được xác định mắc Covid-19, toàn bộ bệnh viện bị phong tỏa, Tuấn cũng bị "mắc kẹt" tại đây. Ngày 2/7, 3 bác sỹ, là F1 của bác sỹ được công bố nhiễm Covid-19 trước đó cũng dương tính với SARS-CoV-2. Lệnh phong tỏa bệnh viện tiếp tục được thực hiện.

"Trong thời gian bị cách ly trong bệnh viện, em cố gắng ôn thi với hi vọng lệnh phong tỏa sớm được dỡ bỏ để có thể kịp thi đợt 1. Chưa kịp vui mừng khi chỉ còn một ngày nữa là hết lệnh phong tỏa bệnh viện thì thời gian được gia hạn. Dẫu biết không thi đợt 1 thì có thể thi đợt 2, quyền lợi trong tuyển sinh vẫn được đảm bảo nhưng em vẫn có chút hụt hẫng", Tuấn chia sẻ.

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An hiện vẫn đang bị cách ly sau gần 20 ngày phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại đây.

Chiều 6/7, trong khi các thí sinh khác đến trường làm thủ tục dự thi, Tuấn vẫn ở khu vực phong tỏa. Khi nhận được thông tin, nếu xét nghiệm âm tính sẽ đủ điều kiện dự thi và được điểm thi hỗ trợ hết sức, Tuấn hết sức vui mừng.

"Kết quả test nhanh chiều 6/7 cho kết quả âm tính, các trường hợp khác đang cách ly tại bệnh viện cũng có kết quả âm tính nên em được đồng ý ra khỏi bệnh viện để tham dự kỳ thi. Em được chuyển từ Bệnh viện tâm thần Nghệ An sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để cách ly một mình", Tuấn cho hay.

Động lực cho chàng lính trẻ này là sự quan tâm động viên của chỉ huy đơn vị và bố mẹ. "Tối nào mẹ em cũng gọi điện động viên: "Học đi con, cố học cho tốt mà thi. Chỉ có học mới có cơ hội thoát khỏi ruộng đồng lam lũ vất vả". Sự động viên của bố mẹ, của lãnh đạo, chỉ huy đã tiếp cho em động lực và quyết tâm ôn thi trong những ngày cách ly trong bệnh viện", Tuấn chia sẻ thêm.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập kết thúc môn thi đầu tiên. Tại điểm thi này có 5 thí sinh là F2 tham gia thi.

Tối qua, Tuấn tranh thủ ôn lại một vài nội dung chưa thật tự tin lắm rồi đi ngủ sớm. Dù được thông báo là đến muộn hơn các thí sinh khác để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh nhưng Tuấn vẫn dậy sớm để đầu óc thư thái, thoải mái bước vào trận chiến mới.

Kỳ thi này, Tuấn đăng ký thi vào Học viện Chính trị Công an nhân dân lấy điểm xét tuyển Trung cấp cảnh sát nhân dân, nuôi dưỡng ước mơ trở thành người lính. Trong 3 môn thi Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Tuấn tự tin hơn cả là môn Địa lý.

"Trước khi vào phòng thi, em nghĩ mình sẽ rất cô đơn khi một mình một phòng nhưng ngoài em ra còn có 1 bạn khác, ngồi cách xa nhau để đảm bảo an toàn phòng dịch. Môn thi đầu tiên em chỉ làm tạm tạm, hi vọng hai môn còn lại sẽ làm tốt hơn", chiến sỹ công an Nguyễn Văn Tuấn tâm sự sau buổi thi đầu tiên.

Hoàng Lam