Chàng trai ĐH Ngoại Thương và bí kíp săn học bổng 2,5 tỷ đồng

Dân trí Gặp Cấn Minh Nghĩa vào một buổi chiều khi bạn chuẩn bị du học theo chương trình học bổng toàn phần của Nhật Bản, Nghĩa gây ấn tượng bởi sự hồn nhiên, giản dị nhưng không kém phần thông minh, sắc sảo của một sinh viên năm nhất ĐH Ngoại Thương.

Cấn Minh Nghĩa, chàng trai năm nhất ĐH Ngoại thương tiết lộ bí kíp săn học bổng Nhật Bản trị giá 2,5 tỷ đồng

Chào Nghĩa, bạn có thể chia sẻ chi tiết hơn về học bổng bạn vừa nhận được không?

Tôi nhận được học bổng toàn phần của chính phủ Nhật Bản, học bổng Monbukagakusho - MEXT. Đây là học bổng được cấp thường niên bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT) dành cho những du học sinh người nước ngoài.

Năm 2021 có 6 người được lọt vào danh sách du học sinh hệ đại học được cấp Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử. Trong đó có 4 bạn khối khoa học xã hội và 2 bạn khối khoa học tự nhiên (Có tôi và 1 sinh viên trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh).

Nam sinh viên Ngoại Thương khiến nhiều người ấn tượng với phong cách giản dị, hồn nhiên nhưng lại vô cùng thông minh và sắc sảo

Bạn đã chuẩn bị trong bao lâu để xin được học bổng danh giá này?

Tôi đã chuẩn bị trong khoảng 10 tháng để xin được học bổng này. (Tháng 4/2020 tôi bắt đầu nộp hồ sơ cho đại sứ quán của Nhật Bản. Đến tháng 7 tôi bắt đầu kỳ thi viết tiếng Nhật và kỳ thi toán lý hóa của Nhật. Tháng 10 tôi bắt đầu phỏng vấn bằng 2 ngôn ngữ chính là Anh và Nhật với Giáo sư người Nhật Bản và chuyên viên Đại sứ quán Nhật. Sau đó đến tháng 2/2021 là tôi tham gia thi tuyển chọn vào các trường Đại học tại Nhật Bản).

Bạn có thể chia sẻ hành trình đạt được học bổng bạn đã trải qua những dấu mốc quan trọng nào?

Từ khi còn nhỏ, bố mẹ tôi nói là: gia đình tôi không đủ điều kiện để cho tôi đi du học nước ngoài theo hình thức tự túc. Nếu tôi muốn đi du học nước ngoài thì phải phấn đấu học giỏi để tìm học bổng.

Học bổng MEXT được cho là học bổng rất khó. Vậy nên tôi đã có phần do dự. Tuy nhiên mẹ tôi đã khích lệ rằng cứ nỗ lực cố gắng hết mình. Đó là động lực rất lớn để tôi quyết định thử sức với học bổng này.

Trong suốt quá trình theo đuổi học bổng, mẹ tôi đã giúp tôi xây dựng lộ trình cụ thể để ôn luyện cũng như chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng chinh phục học bổng này.

Những khó khăn mà bạn đã phải trải qua trong quá trình xin học bổng? Bạn đã vượt qua nó thế nào?

Kiến thức thi học bổng này không giống với chương trình học ở Việt Nam nên tôi phải làm quen và luyện nhiều bài tập. Ngoài ra, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn, tôi may mắn khi được thầy cô giáo của Công ty Cổ phần giáo dục quốc tế - Haru chỉ bảo tận tình.

Đội ngũ cán bộ giáo viên Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế - Haru luôn giúp đỡ, chỉ bảo tôi nhiệt tình

Nếu tự đánh giá về bản thân, bạn đánh giá mình như thế nào?

Tôi có tinh thần học hỏi và tìm tòi những điều mới mỗi khi tôi tiếp xúc với từng môn học. Tuy nhiên có điểm yếu là hay bị mất tự tin trước đám đông và hay bị căng thẳng trước mỗi kỳ thi.

Một người như bạn chắc chắn là có nhiều lựa chọn khác nhau để xin học bổng, lý do bạn lại chọn Nhật Bản cho hành trình du học của mình?

Thứ nhất: Tôi có cơ duyên được tiếp xúc với tiếng Nhật từ năm lớp 10 THPT. Thời gian rảnh, tôi thường đọc truyện tranh của Nhật Bản (Manga), nghe nhạc tiếng Nhật và tham gia công việc biên dịch tiếng Nhật bán thời gian. Từ đó, tôi cảm nhận đây là một thứ tiếng rất đẹp ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa nhân văn, nét đẹp văn hóa của người nhật Bản ở trong đó. Tôi cảm thấy rất yêu thứ tiếng này và tôi muốn đến Nhật Bản để được học cái thứ tiếng mà mình yêu thích.

Thứ 2: Ngành tôi theo đuổi là ngành liên quan đến công nghệ. Nhật Bản là nước đứng đầu Châu Á về công nghệ nên tôi muốn Nhật Bản để lĩnh hội kiến thức của họ

Thứ 3: Đây là lý do quan trọng nhất để tôi chính thức chọn Nhật Bản là nơi tôi sẽ học tập và trải nghiệm quãng đời sinh viên của mình: Mẹ tôi làm nghề tư vấn du học Nhật Bản và tôi đã thảo luận cùng với mẹ để lên lộ trình du học Nhật Bản rất cụ thể. Tôi cảm thấy rằng đó là con đường đúng đắn và đó cũng là ước mơ của mình cho nên là tôi quyết tâm theo đuổi nó đến cùng

Ngoài nỗ lực bản thân, bạn đã nhận được sự hỗ trợ nào để đạt được thành tích trên?

Đầu tiên tôi xin Cảm ơn các thầy cô tại trường Chuyên ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia HN là trường cấp 3 của tôi. Rồi các thầy cô tại Shinichi Learning đã luyện cho tôi Toán, Lý, Hóa để tôi có thể thi được học bổng MEXT. Đặc biệt tôi đã được sự dẫn dắt và hướng nghiệp của đội ngũ các thầy cô Cố vấn, các Giáo viên của Trung tâm tư vấn du học Haru, đã giúp tôi chuẩn bị hồ sơ, luyện phỏng vấn, tác phong. Và hơn cả là tôi có được sự hậu thuẫn lớn đến từ gia đình trong đó mẹ tôi là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học. Mẹ đã giúp tôi lên kế hoạch cụ thể, vạch ra một lộ trình rõ ràng. Ngoài ra giúp tôi trang bị những kiến thức, kỹ năng để có thể đạt được học bổng của MEXT.

Bạn có dự định làm thêm khi sang Nhật học không? Cơ hội làm thêm cho các du học sinh Việt Nam thế nào?

Theo như tôi tìm hiểu từ trường Đại học thì cơ hội làm thêm cho các bạn Du học sinh tại Nhật Bản rất nhiều vì đất nước Nhật đang rất thiếu lao động. Tuy nhiên, đối với tôi là trường hợp nhận học bổng toàn phần của chính phủ Nhật Bản thì đã được cấp 100% học phí và chi phí nhà ở sinh hoạt hàng tháng nên nhà trường yêu cầu không được làm thêm để tập trung cho việc học tập.

Chương trình học theo bạn có nặng không? Bạn học thế nào để có thể hoàn thành tốt nội dung học?

Theo tôi, chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Nhật nên có hơi vất vả một chút nhưng khi quen rồi tôi nghĩ sẽ theo được. Ngoài ra trước khi xuất cảnh tôi đã được nhà trường dạy online hàng ngày rất tận tâm. Sau khi sang Nhật tôi sẽ tiếp tục trau dồi tiếng Nhật để nắm bắt được những kiến thức giáo viên truyền đạt trên lớp và tích cực giao tiếp để tiếp thu kiến thức tốt nhất.

Chi phí sinh hoạt, học tập bên Nhật ra sao? Tiền học bổng có đáp ứng được các chi phí bên đó của bạn không?

Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho tôi 100% tiền học phí trong vòng 05 năm, vé máy bay, tài liệu học tập và mỗi tháng tôi được cấp thêm 120,000 yên Nhật (tương đương gần 26 triệu đồng) để trang trải chi phí ăn ở và sinh hoạt. Tuy vật giá của Nhật đắt hơn Việt Nam nhưng tôi nghĩ với số tiền đó tôi có thể yên tâm tập trung hoàn toàn vào việc học không cần phải lo làm thêm.

Định hướng tương lai của bạn sau khi kết thúc chương trình học như thế nào?

Tôi sẽ quay trở lại VN để áp dụng kiến thức mình đã học góp phần nhỏ bé của mình cho sự phát triển về ngành công nghệ của Việt Nam.

Châm ngôn sống của bạn là gì?

Tôi rất thích câu nói của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump: "As long as you're going to be thinking anyway, think big." (Nếu đã mơ thì hãy mơ lớn).

Bạn có muốn chia sẻ gì cho những người muốn xin học bổng Chính phủ Nhật Bản?

Đây là một học bổng phải mất rất nhiều thời gian để theo đuổi nên các bạn phải kiên trì, khát khao chinh phục ước mơ và nỗ lực hết mình. Ngoài ra bạn cần tìm được một người dẫn đường có kinh nghiệm và tận tâm, đến bây giờ khi tôi đã có được thành quả ban đầu của mục tiêu chinh phục học bổng toàn phần của chính phủ Nhật Bản thì tôi thấy mình lựa chọn và được Trung tâm tư vấn du học Haru hỗ trợ là lựa chọn đúng đắn và may mắn với bản thân mình.

Cảm ơn Nghĩa về buổi trò chuyện thú vị hôm nay! Chúc bạn có thêm nhiều trải nghiệm tuyệt vời ở xứ sở hoa Anh Đào và học tập được nhiều kiến thức để trở về đóng góp được một phần cho sự phát triển ngành công nghệ của Việt Nam.

Trường Thịnh