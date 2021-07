Chấm thi tốt nghiệp THPT: Đã xuất hiện bài thi môn Ngữ văn đạt 9,25 điểm

Dân trí Các địa phương đang tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT 2021. Tại tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện bài thi môn Ngữ văn đạt 9,25 điểm.

Các thí sinh hồi hộp chờ điểm thi.

Chấm thi nghiêm ngặt

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Tuyên Quang, toàn tỉnh có tổng số 8.678 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021.

Báo cáo về công tác chuẩn bị chấm thi, ông Vũ Dương Uyên, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết, số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi ở các khâu được bố trí đầy đủ với Ban làm phách 15 người; Ban chấm thi trắc nghiệm 20 người; Ban chấm thi tự luận 88 người; Đoàn thanh tra 10 người. Bên cạnh đó, khu vực làm phách được bố trí biệt lập.

Điểm chấm thi được đảm bảo an ninh, an toàn có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24h/ngày; không có thiết bị thu phát thông tin và hình ảnh; trang bị 1 điện thoại cố định do cán bộ công an quản lý; chuẩn bị đủ văn phòng phẩm, thiết bị phục vụ công tác làm phách...

Một giám thị chấm thi tại Hội đồng chấm thi Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết, tỉnh bắt đầu chấm thi môn Ngữ văn từ ngày 11/7. Đến nay đã xuất hiện bài văn đạt 9,25 điểm.

Tại tỉnh Lào Cai đã huy động 141 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi ở các khâu. Để đảm bảo công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác tổ chức chấm thi, công an tỉnh Lào Cai đã cử cán bộ tham gia các Ban của Hội đồng thi; bố trí máy áp chế sóng tại khu vực chấm thi; máy kiểm tra thiết bị thu, phát thông tin của cán bộ làm thi trước khi vào khu vực chấm thi; bình chữa cháy tại khu vực làm phách và chấm thi.

Các phòng làm việc của Ban Thư ký, Ban Chấm thi trắc nghiệm và Ban Chấm thi tự luận đều có thiết bị camera an ninh giám sát và công trực bảo vệ 24/24 giờ (cán bộ công an bố trí ăn, nghỉ tại chỗ).

Bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết, trong đợt thi vừa qua, toàn tỉnh có 1 thí sinh thuộc diện F2. Việc chấm bài thi của thí sinh này được tiến hành từ 10/7.

Ban Thư ký chủ trì, dưới sự giám sát của các lực lượng thanh tra, công an, y tế đã tổ chức khử khuẩn bằng tia cực tím các bài thi của thí sinh diện F2 trong khu vực làm phách bài thi tự luận trước khi bàn giao cho Ban Làm phách và Ban Chấm thi trắc nghiệm.

Đảm bảo phòng dịch và đảm bảo tiến độ đề ra

Bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết, về công tác đảm bảo y tế cho các Ban chấm thi ngành Giáo dục phối hợp các cơ quan y tế tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và xét nghiệm cho tất cả cán bộ tham gia chấm thi; phun khử khuẩn toàn bộ khu vực chấm thi; thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định tại khu vực chấm thi.

Trong khi đó, bà Giàng Thị Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, trưởng Ban chỉ đạo thi của tỉnh cho hay ngày 13/7, Lào Cai đã xuất hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 nên yêu cầu Ban chỉ đạo chấm thi hạn chế tối đa giám thị chấm thi di chuyển ra ngoài khu vực chấm thi để đảm bảo an toàn. Lào Cai dự kiến chấm thi xong vào ngày 20/7.

Đánh giá về công tác chấm thi năm nay tại các địa phương Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị Hội đồng thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành công tác chấm thi, đảm bảo an toàn về dịch và chất lượng tốt nhất.

Những tình huống phát sinh trong quá trình chấm, khi xử lý, phải ưu tiên đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Việc chọn người vừa có năng lực chuyên môn, có trách nhiệm để tham gia chấm thi là đặc biệt quan trọng.

"Từng thành viên làm tốt nhiệm vụ của mình thì hoạt động của cả Hội đồng sẽ hiệu quả, chất lượng", Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, đồng thời hoan nghênh Hội đồng chấm thi tỉnh Yên Bái đã sơ đồ hóa quy trình chấm thi, dán trong mỗi phòng chấm, để từng thầy cô nắm rõ đường đi của bài chấm và thực hiện đúng.

Các quy định trong chấm thi tự luận như: một bài thi phải được chấm bởi 2 cán bộ chấm độc lập, có thống nhất điểm, chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi; chấm trắc nghiệm theo quy trình 4 bước… được Thứ trưởng yêu cầu thực hiện đúng. Trong đó, công tác chấm tự luận phải chắc chắn, đều tay; cán bộ chấm cần nắm rõ đáp án và hướng dẫn chấm để cho điểm những bài làm sáng tạo, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Việc chấm bài trắc nghiệm phải đảm bảo an toàn, chặt chẽ trong từng công đoạn. Hoạt động thanh tra, kiểm tra cần tăng cường triển khai, trên tinh thần hỗ trợ, tư vấn kịp thời, giúp công tác chấm thi đạt hiệu quả, chất lượng, nghiêm túc, đúng quy chế.

Mạc Doanh