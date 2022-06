Cập nhật thông tin du học các nước mới nhất tháng 6/2022

Sinh viên quốc tế đến Úc, Anh, Canada không cần xét nghiệm Covid

Là một trong những nước mở cửa cho du học sinh từ rất sớm, mới đây, du khách bao gồm sinh viên quốc tế khi nhập cảnh vào Úc đã không cần thực hiện xét nghiệm Covid-19 từ ngày 18/4/2022.

Ngoài ra, Anh, Canada và một số quốc gia khác cũng đã bỏ yêu cầu thực hiện xét nghiệm Covid-19 trước và sau khi đến nhập cảnh cũng như bỏ yêu cầu cách ly tại nhà. Điều này cho thấy chính phủ các nước đã rất sẵn sàng đón sinh viên quốc tế trở lại học tập và làm việc.

Nhiều nước mở cửa tạo cơ hội du học cho học sinh, sinh viên trở lại học tập.

New Zealand chính thức mở cửa đón sinh viên quốc tế từ tháng 8/2022

Một tin vui cho các bạn có nguyện vọng du học tại New Zealand đó là từ ngày 1/8, New Zealand sẽ chính thức mở cửa cho tất cả sinh viên quốc tế. Và dù là nước láng giềng với Úc nhưng nếu sinh viên quốc tế đến New Zealand có quá cảnh tại đất nước này thì yêu cầu phải có visa transit. Với loại visa này, du học sinh sẽ không mất phí, tuy nhiên các bạn cũng phải chuẩn bị trước khi lên đường. Hoặc, các bạn cũng có thể chọn cách quá cảnh tại Singapore nhưng chi phí vé có thể sẽ đắt hơn.

"Giấc mơ Mỹ" không còn xa

Hiện nay, du học sinh khi đến Mỹ không có yêu cầu cách ly, tuy nhiên bạn vẫn phải trình kết quả xét nghiệm Covid 1 ngày trước khi bay (ngày xét nghiệm và ngày lên máy bay cách nhau 1 ngày dương lịch). Bên cạnh test PCR, kết quả test nhanh được xác nhận tại các bệnh viện vẫn được công nhận.

Các chuyến bay qua Mỹ hầu như đều phải quá cảnh và mỗi quốc gia quá cảnh sẽ có những quy định Covid riêng biệt bạn cần lưu ý khi mua vé máy bay. Bạn cần tìm hiểu thông tin trước và chuẩn bị tất cả các yêu cầu cần thiết để có một hành trình đến đất nước du học một cách thuận lợi nhất.

Nắm bắt cơ hội du học tại các quốc gia hàng đầu thế giới ngay trong tháng 7

Với những chính sách mở cửa cũng như hỗ trợ sinh viên quốc tế, có thể nói đây là thời điểm thích hợp cho các bạn có mong muốn du học viết tiếp giấc mơ của mình. Nắm bắt ngay cơ hội du học kỳ nhập học cuối năm 2022 với cơ hội gặp gỡ hơn 70 đại diện trường Đại học, Cao đẳng và Trung học hàng đầu đến từ Úc, Canada, Anh, Mỹ, New Zealand tại Ngày hội du học các nước tháng 7 do IDP tổ chức.

Trong sự kiện lần này, IDP mang đến cho các bạn cơ hội nhận được bộ quà tặng giá trị gồm:

- Hoàn lệ phí khi thi IELTS tại IDP.

- Miễn phí lệ phí dịch thuật lên đến 1.000.000 VNĐ.

- Tặng phí khám sức khỏe 2.000.000 VNĐ.

- Phiếu mua sắm 300,000VNĐ khi đăng ký thi IELTS trên giấy.

- Phiếu mua sắm 300,000VNĐ khi đăng ký thi IELTS trên máy tính.

- Quà tặng xinh xắn độc quyền từ IDP.

Sự kiện sẽ được tổ chức tại:

- Hà Nội: 08:30 - 12:00|Thứ 7, 9/7/2022, Tầng 6 - Khách sạn Lotte

54 Liễu Giai, Cống Vị, Quận Ba Đình.

- TP Hồ Chí Minh: 8:30 - 12:00|Chủ Nhật, 10/7/2022, Lầu 5 - GEM Center

8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1.

Ngoài ra, các bạn cũng có cơ hội tham gia Ngày hội trực tuyến vào tuần sau đó, 16-17/7.

Ngày hội du học tháng 7 do IDP tổ chức với hơn 70 trường hàng đầu.

Đến với sự kiện lần này, các bạn còn có cơ hội được biết được kết quả nhanh chóng khi nộp hồ sơ nhập học qua FastLane trên ứng dụng IDP Live. Đây là tính năng mới được tích hợp trên ứng dụng IDP Live, không chỉ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm khóa học phù hợp hơn mà còn rút ngắn được thời gian nhận kết quả của hồ sơ nhập học lên đến 2-3 lần.

IDP cho ra mắt tính năng FastLane với định hướng giáo dục 4.0.

Bạn Ngọc Hạnh, sinh viên tham gia Ngày hội du học tháng 5 vừa qua do IDP tổ chức đã chia sẻ: "Mình tham gia Ngày hội với mong muốn tìm hiểu du học Úc và được các anh chị tư vấn giới thiệu nộp hồ sơ qua FastLane. Mình vô cùng bất ngờ với tốc độ nhanh chóng của tính năng này. Chỉ trong vòng 5 phút sau khi nộp hồ sơ, mình đã nhận được Thư mời nhập học nguyên tắc từ trường".