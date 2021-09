Cần dạy gì để con bạn hạnh phúc trong một thế giới nhiều thay đổi?

Dân trí Đại dịch Covid-19 đang làm thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách rõ rệt, vậy liệu tương lai của con em chúng ta sẽ đi về đâu nếu không sớm được nhìn nhận một cách đúng đắn?

Trật tự của "thế giới mới" sẽ thiết lập lại sau đại dịch?

Trong cuốn sách vừa được xuất bản đầu năm nay của tác giả Jason Schenker - chuyên gia dự báo hàng đầu thế giới mang tên "Tương lai sau đại dịch Covid" có viết: "Sau đại dịch, tương lai của việc làm, nông nghiệp, giáo dục sẽ được thay đổi" kéo theo đó là vô số ngành nghề và lĩnh vực khác. Tại đây, ông nhấn rất mạnh và rõ rằng, đối với giáo dục sẽ có một xu hướng chuyển dịch thực sự sang phương thức học mới thay vì chỉ là các giải pháp tạm thời trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Tuy chỉ là dự đoán, nhưng trên thực tế với những gì đã và đang xảy ra thì ắt chúng ta cũng phần nào thấy được một loạt các thay đổi đã sớm bắt đầu. Kéo theo đó là một loạt các câu hỏi cần phải đặt ra vào lúc này đó là: "Chúng ta phải chuẩn bị những gì để sớm thích nghi với thời cuộc?" và "Giáo dục của tương lai sẽ cần những gì để đảm bảo lớp trẻ không bị bỏ lại phía sau"?

Câu trả lời nằm ở giáo dục sáng tạo…

Chức năng của giáo dục là giúp phát huy tối đa hóa tiềm năng và vẻ đẹp của từng cá nhân. Theo thuyết đa trí thông minh của giáo sư Howard Gardner, mỗi đứa trẻ được sinh ra với một quả tim khác nhau, một trí tuệ khác nhau, một tâm hồn khác nhau được nuôi dưỡng trong những môi trường cũng rất khác nhau, chính điều đó đã hình thành nên những năng khiếu, sở thích và đam mê khác nhau tạo nên sự đa dạng của cuộc sống.

Tuy vậy, giáo dục truyền thống đang đóng khuôn người học trong một vài chuẩn mực nhất định thì với một nền giáo dục bước vào thời đại mới, sáng tạo phải đóng vai trò như một hạt nhân quan trọng cho phép trẻ được thử và sai để khám phá ra đâu là điểm mạnh của chính mình. Thậm chí, sáng tạo trong quá trình giáo dục còn giúp trẻ phá vỡ các khuôn mẫu tư duy thông thường để vượt xa hơn những gì mình từng cho là giới hạn của bản thân. Như Giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng nói: Sáng tạo là "nhìn những gì người khác nhìn thấy, nhưng nghĩ những gì người khác chưa từng nghĩ".

Đó mới thật sự là giáo dục bền vững trong tương lai mà ngay từ bây giờ, các bậc phụ huynh của chúng ta phải dần giúp cho con em mình định hướng, tiếp cận và học cách sáng tạo từ những nền tảng cơ bản nhất.

Đây cũng chính là những gì mà hội nghị "Symphony Of The Mind" với thông điệp "Sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ" do Tổ chức giáo dục Embassy Education đứng ra tổ chức được dành tặng riêng cho các bậc cha mẹ đang quan tâm tới sáng tạo trong giáo dục qua những chia sẻ đa chiều, đa góc nhìn từ các vị giáo sư tầm vóc như: Giáo sư Howard Gardner: cha đẻ Thuyết Đa Trí Thông Minh, Giám đốc cấp cao của Harvard Project Zero; giáo sư Ngô Bảo Châu: Huy chương Fields 2010, Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tại Việt Nam; giáo sư Trần Thanh Vân: Huy chương Tate 2012, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cũng như nhiều chuyên gia, nghệ sĩ đã rất thành công trên con đường chinh phục sự sáng tạo trong suốt sự nghiệp của mình như: Nghệ sĩ quốc tế - Nhà giáo dục Thanh Bùi, Nhà giáo dục - nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, Marketer - Nhà giáo dục Hùng Võ, Nghệ sĩ quốc tế - Tiến sĩ - Nhà giáo dục Alexander Tú, Đạo diễn - Nhà giáo dục Kathy Uyên…

Một cách tất yếu, những chia sẻ của chính các tài năng trẻ như: Tri Giao - sinh viên ngành Computer Science thuộc Đại học Princeton; Hoàng Anh - sinh viên ngành Art and Media Studies & Integrated Science thuộc Đại học Fullbright Việt Nam; Minh Quân - sinh viên ngành Chemical Engineering thuộc Đại học California tại Berkeley; Hay Vĩ Phan - sinh viên ngành Economics-Philosophy & Art History thuộc Đại học Columbia; được kỳ vọng sẽ cho mọi người tham gia buổi hội nghị hôm đó những góc nhìn thực tế nhất về một thế hệ tương lai Việt Nam trí thức hơn, văn minh hơn, giàu lòng trắc ẩn hơn, mà những tổ chức, những người làm giáo dục đầy tâm huyết và cũng rất trăn trở như hệ sinh thái Embassy Education đang hướng tới.

Đại diện Hệ sinh thái giáo dục sáng tạo Embassy Education, ông Thanh Bùi chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng rằng Symphony Of The Mind 2021 với chủ đề "Sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ", sẽ truyền cảm hứng lớn cho nhiều bậc cha mẹ phụ huynh của Việt Nam trong việc chú trọng ươm mầm sáng tạo cho con em ngay từ nhỏ để chuẩn bị cho các em sự vững vàng trước một tương lai bất định, và xa hơn nữa là có thể mang câu chuyện giáo dục sáng tạo (Creative Education) lan tỏa một cách sâu rộng vào dòng chảy giáo dục của Việt Nam trong hiện tại và cả tương lai".

Sự kiện được tổ chức trực tuyến vào ngày 8 và 9 tháng 10 chia làm hai (02) tập được phát sóng vào hai (02) khung giờ: Tập 1: 20:00 - 21:00 Thứ sáu 8/10/2021 và Tập 2: 20:00 - 21:00 Thứ bảy 9/10/2021 Khán thính giả quan tâm có thể đăng ký và nhận thư mời tại website: https://embassyeducation.edu.vn/symphony/.

Embassy Education là hệ sinh thái giáo dục sáng tạo (creative education) đầu tiên tại Việt Nam, giúp thế hệ trẻ tiếp cận với thế giới thay đổi nhanh chóng, truyền cảm hứng giúp các em khám phá, phát triển bản thân, từ đó trở thành phiên bản hoàn thiện nhất. Giá trị chúng tôi theo đuổi là: Tôn trọng, chính trực, hiểu biết, trách nhiệm. Hệ sinh thái gồm 17 đơn vị thành viên về nghệ thuật, khoa học, đời sống... đồng hành cùng học viên từ những năm đầu đời cho đến hết trung học phổ thông và cao hơn.

Hội nghị thường niên về tương lai giáo dục "Symphony Of The Mind" do Embassy Education tổ chức nhằm cổ vũ, lan tỏa hoạt động giáo dục sáng tạo tại Việt Nam. Chủ đề năm 2021 là "Sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ". Vietcetera, i-IVY, Similac, Biti's Kids & Dentsu Redder là đơn vị đồng hành.

Trường Thịnh