Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khai giảng khóa huấn luyện hơn 3.200 sinh viên

Sáng 3/11, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) đã chủ trì lễ khai giảng khóa huấn luyện tân sinh viên hệ đại học chính quy các học viện, trường Công an nhân dân năm học 2022-2023.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Từ năm 2019 đến nay, trải qua 3 khóa huấn luyện với hơn 8.000 sinh viên, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ, các học viện, trường Công an nhân dân cũng như chính các sinh viên và gia đình đã đánh giá cao vai trò, chất lượng, kết quả công tác huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Qua 5 tháng huấn luyện, các tân sinh viên được củng cố thêm về nền tảng thể lực, ý thức chấp hành điều lệnh, nội vụ; được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật, biết sử dụng thành thạo một số vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, sinh viên được làm quen, thực hành một số đội hình chiến đấu của lực lượng CSCĐ và trở thành nguồn lực lượng dự bị, sẵn sàng chiến đấu tại các trường Công an nhân dân.

Khóa huấn luyện năm học 2022-2023, Bộ Tư lệnh CSCĐ chào đón 3.252 sinh viên được tổ chức huấn luyện tại 2 Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ phía Bắc và phía Nam. Đây là những sinh viên ưu tú, bằng trí tuệ, nghị lực và quyết tâm đã xuất sắc vượt qua hơn 7.000 thí sinh trên cả nước thông qua kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022 do Bộ Công an tổ chức.

Toàn cảnh buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong số đó, có 83 sinh viên xuất sắc đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc tế, cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào các trường Công an nhân dân; 2 sinh viên là Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia; nhiều đồng chí là chiến sỹ nghĩa vụ với nghị lực, cố gắng đã hoàn thành ước mơ trở thành tân sinh viên các trường Công an nhân dân.

Các tân sinh viên. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu đề nghị các tân sinh viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân cũng như tầm quan trọng của khóa huấn luyện, xác định lập trường tư tưởng vững vàng, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, sự nỗ lực cố gắng và nhiệt huyết của tuổi trẻ để vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua, học tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình khóa huấn luyện.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu động viên các tân sinh viên tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu đề nghị các cục nghiệp vụ, các học viện, trường Công an nhân dân phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh CSCĐ trong công tác nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho sinh viên; tiếp tục quan tâm, ủng hộ, góp ý kiến để từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện đầu khóa.