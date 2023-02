Bộ GD&ĐT: Thí sinh không nên tham gia quá nhiều kỳ thi riêng của đại học

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, Luật Giáo dục đại học quy định các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ trong công tác tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh hiện hành, các cơ sở đào tạo (trường) xây dựng quy chế tuyển sinh, đề án tuyển sinh để thống nhất triển khai công tác tuyển sinh và cung cấp thông tin cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường.

PGS Thủy cho biết, để đảm bảo lựa chọn được thí sinh có chất lượng và phù hợp với đặc thù của các ngành đào tạo, hoặc xét tuyển vào các ngành có mức độ cạnh tranh cao…, các trường đã mở rộng các phương thức xét tuyển bên cạnh phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT.

Trong đó, có kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc sử dụng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển… Chỉ tiêu tuyển sinh cho các phương thức xét tuyển này được các trường thay đổi hằng năm, tuy nhiên có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT (Ảnh: Mạnh Quân).

Hiện nay, có một số đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (kỳ thi độc lập/kỳ thi riêng), ngoài việc để lấy kết quả xét tuyển của cơ sở đào tạo còn được nhiều trường khác sử dụng để làm căn cứ xét tuyển. Đơn vị muốn tổ chức kỳ thi độc lập phải thực hiện theo các quy định tại Điều 12, 13, 14 và 15 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Theo bà Thủy, việc thí sinh đăng ký tham dự các kỳ thi độc lập sẽ làm tăng cơ hội xét tuyển theo các phương thức khác. Tuy nhiên, do mục đích và yêu cầu của mỗi kỳ thi là khác nhau nên cấu trúc, định dạng đề thi và cách thức tổ chức, thời gian, địa điểm tổ chức cũng khác nhau.

"Thí sinh cần xem xét đề án tuyển sinh của các trường (xét tuyển theo phương thức gì) để có kế hoạch và cân nhắc lựa chọn các kỳ thi phù hợp với sức khỏe và khả năng của bản thân; tránh việc chọn tham gia quá nhiều kỳ thi sẽ lãng phí thời gian, công sức, gây áp lực và gánh nặng về thi cử mà khó có thể đạt được kết quả như mong muốn", PGS Thủy đưa ra lời khuyên.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cũng nhấn mạnh, thí sinh cần lưu ý rằng các kỳ thi có định hướng vào những lĩnh vực khác nhau.

Ví dụ, 2 Đại học Quốc gia có kỳ thi với phạm vi lĩnh vực rộng; Đại học Bách khoa Hà Nội có kỳ thi chủ yếu dành cho lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tập trung cho lĩnh vực đào tạo giáo viên; Bộ Công an tổ chức kỳ thi riêng cho các trường khối an ninh, công an… Do đó, thí sinh không cần lựa chọn tham gia nhiều kỳ thi.

"Thí sinh lưu ý cần tập trung ôn tập để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, vì chỉ khi thí sinh tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Với riêng nhóm thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an, các em bắt buộc phải tham gia kỳ thi do Bộ Công an tổ chức để lấy kết quả xét tuyển", PGS.TS Nguyễn Thu Thủy thông tin.

Theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, năm 2022, các trường đại học dành 31.435 chỉ tiêu (trên tổng số 587.786 chỉ tiêu) để xét tuyển từ kết quả của các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Tới nay, một số trường đại học như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã tự tổ chức các kỳ thi riêng và sử dụng kết quả từ những kỳ thi này để xét tuyển đại học chính quy. Năm 2023, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM là đơn vị tiếp theo cho biết sẽ tự tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để phục vụ việc tuyển sinh.

Được biết, năm 2023, dự kiến có tới hơn 70 trường đại học, học viện dùng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức để xét tuyển; 86 trường đại học, cao đẳng trên cả nước sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM.

Hai Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm TPHCM thống nhất công nhận chéo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của nhau. Ngoài ra, các trường đại học khối ngành Sư phạm không tổ chức thi riêng cũng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm TPHCM để làm nguồn xét tuyển đầu vào.

Với Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2021, có 21 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do đơn vị này tổ chức để xét tuyển. Năm 2023, dự kiến số trường sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy sẽ tăng khi các ngành tuyển sinh có thể sử dụng kết quả này được mở rộng, bao gồm: Khoa học công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, y dược.