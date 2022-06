Bắt kịp thời đại với xu hướng tiếp cận khoa học - công nghệ

Tạo điều kiện để trẻ tiếp làm quen khoa học - công nghệ

Ở độ tuổi tiểu học, trẻ luôn có niềm đam mê khám phá mọi thứ xung quanh. Một không gian nơi trẻ có thể tự do tìm tòi, nghiên cứu, làm thí nghiệm & thỏa sức sáng tạo, tự do lên ý tưởng là môi trường học tập mơ ước của nhiều thế hệ học sinh. Việc học tập bằng các giờ thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu và tiếp xúc với khoa học công nghệ luôn giúp trẻ cảm thấy hứng thú, phát triển tư duy toàn diện hơn, tiếp nhận kiến thức dễ dàng và biết cách áp dụng những kiến thức được học vào cuộc sống hằng ngày một cách hiệu quả.

Vì thế, việc nhà trường tạo điều kiện để trẻ được tiếp cận ngay từ bậc Tiểu học với những giờ học về nghiên cứu, lắp ráp, sáng tạo kỹ thuật sẽ giúp học sinh được thực hành nhiều hơn, tự do sáng tạo các sản phẩm thú vị và phát triển thêm những kỹ năng cần thiết, tạo tiền đề cho những bậc học tiếp theo.

Tự do sáng tạo các sản phẩm và vun bồi niềm đam mê khám phá ngay từ tuổi nhỏ.

Cha mẹ hãy cùng tiếp cận khoa học - công nghệ với con

Người lớn chúng ta cũng đang phải đối mặt với áp lực từ những thay đổi và phát triển của khoa học công nghệ mỗi ngày. Hàng loạt công việc đã thay đổi rất nhiều chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây với sự tham gia của khoa học công nghệ. Khả năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng nay đã là kỹ năng bắt buộc và gần như mặc định phải có đối với người lao động. Thương mại điện tử, "xe ôm" công nghệ, giao đồ tận nơi, đào tạo trực tuyến,… đều là những thứ còn khá xa lạ trước đây thì giờ đã trở thành gần như không thể thiếu trong xã hội của chúng ta. Với tốc độ phát triển của khoa học hiện nay, chúng ta khó có thể tưởng tượng được công nghệ kỹ thuật sẽ tiếp tục phát triển đến như thế nào sau 10-15 năm nữa khi thế hệ học sinh hiện tại sẽ bắt đầu gia nhập lực lượng lao động.

Nhà giáo dục Naomi Sani, tác giả của nhiều cuốn sách dành cho cha mẹ, đặc biệt là cuốn "How to do Maths so Your Children Can Too" - khuyên các bậc phụ huynh hãy đưa toán học và khoa học vào cuộc sống hàng ngày của trẻ. Thông qua các hoạt động lắp ráp, nghiên cứu tại nhà, cha mẹ được kết nối nhiều hơn với con, biết được con đang học gì và hiểu được những thế mạnh của con.

Vậy nên vai trò đồng hành của phụ huynh rất quan trọng trong việc tạo thói quen khám phá và ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời phụ huynh cũng cần tạo điều kiện và khuyến khích con tham gia các hoạt động tại trường lớp, giúp con bắt kịp với những thay đổi của xã hội, vững vàng trong tương lai.

Phụ huynh hãy tạo điều kiện cho trẻ trong việc tiếp cận khoa học - công nghệ.

Phòng sáng chế Makerspace tại Inspire - Khai Nguyên giúp trẻ bắt kịp xu hướng thời đại

Sớm nhận thấy tầm quan trọng của khoa học - công nghệ đối với sự phát triển của trẻ, hệ thống trường Inspire-Khai Nguyên tiên phong trong việc đầu tư xây dựng một môi trường học tập nơi các con có thể tìm tòi, phát huy trí tưởng tượng và óc sáng tạo để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Bằng việc đưa khoa học - công nghệ - kỹ thuật vào chương trình giảng dạy ngay từ cấp Tiểu học, Inspire - Khai Nguyên hướng đến việc học sinh được tiếp cận nhiều hơn với các môn STEM/STEAM. Công nghệ - kỹ thuật theo chuẩn Hoa Kỳ và Israel như: MOS, Robotics, Lập trình, thiết kế và in 3D, AR, VR, IoTs. Chương trình nghiên cứu khoa học - sáng chế STEAM dành cho cấp Tiểu học tập trung vào việc thực hành các thí nghiệm khoa học và chế tạo sản phẩm theo định hướng STEAM, nhằm khơi gợi sự yêu thích khoa học và hình thành bộ kỹ năng 5Cs (Communication - Creativity - Collaboration - Critical Thinking - Computational skills). Đối với cấp Trung học thì chương trình tập trung vào việc thực hiện các dự án STEAM và nghiên cứu khoa học với mục tiêu củng cố và phát triển bộ kỹ năng 5Cs.

Phòng sáng chế Makerspace - nơi phát huy trí tưởng tượng và óc sáng tạo của trẻ.

Phòng sáng chế Makerspace với các thiết bị, các bộ lắp ráp robots, máy in 3D, hiện đại được nhà trường chú trọng đầu tư không nằm ngoài mục đích giúp học sinh phát huy óc sáng tạo, tăng cường kỹ năng tư duy cũng như ứng dụng các sáng kiến của mình vào thực tế. Các con sẽ được tự tay làm ra những sản phẩm học tập như lắp ráp robot, làm đồ chơi hoặc những sản phẩm ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Sau những giờ học trên lớp, trẻ có thể vừa học vừa chơi cùng cha mẹ tại nhà với những sản phẩm trẻ tự tay làm ra. Nhà trường thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi và các hoạt động giao lưu như "Imagine Cup", dự án "Biến đổi khí hậu toàn cầu", lập trình "MineCraft toàn cầu", "Kahoot Cup", "First Lego League Challenge"... nhằm hỗ trợ học sinh phát huy khả năng sáng tạo, khai phá tiềm năng của bản thân cũng như phát huy sự tự tin hội nhập cộng đồng quốc tế.

Khoa học - công nghệ đã và đang chiếm vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của con người. Không ngừng học tập, trau dồi vốn hiểu biết về khoa học công nghệ là xu hướng quan trọng trong xã hội hiện nay. Vì vậy ngay từ bây giờ nên xây dựng nền tảng kiến thức cũng như kỹ năng vững chắc để các con luôn tự tin đối mặt với các thử thách, dễ dàng mở ra nhiều cơ hội và thành công hơn trên chặng đường tương lai.