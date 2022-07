Arenaites xây dựng "thương hiệu cá nhân" trong ngành công nghiệp sáng tạo

Tại sao Arenaites cần phải xây dựng "thương hiệu cá nhân"

Ngày nay, thương hiệu cá nhân đã và đang trở thành điều thiết yếu để đạt tới một sự thành công chuyên nghiệp. Giúp bạn hiểu bản thân tốt hơn, tăng sự tự tin và khẳng định giá trị của bản thân.

Hành trình Arenaites xây dựng "thương hiệu cá nhân"

Tại Arena Multimedia, mỗi kỳ học các bạn học viên đều bỏ túi cho mình 1 vài đồ án tiêu biểu. Chính điều này là bước đệm để các Arenaites có được 1 Profile tuyệt vời trong mắt nhà tuyển dụng khi vừa ra trường. "Make a Pet Project" chính là cách mà các bạn đưa những câu chuyện của mình vào, dồn tâm huyết và kiến thức được học vào sản phẩm.

Xây dựng các đồ án cá nhân qua từng kỳ học, đặt nền móng để xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu

Tại Arena Multimedia, học viên sẽ được học thiết kế đồ họa, thiết kế giao diện website - quay phim - dựng phim - kỹ xảo video - 3D max sofware, làm chuyển động hoạt hình 3D giúp định hình tư duy thiết kế và rèn luyện kỹ năng sử dụng công cụ thông qua hệ thống kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu dành cho designer chuyên nghiệp.

Trong quá trình học, học viên Arena được giao các bài tập nhỏ đến lớn sau đó sẽ có cơ sở bắt tay vào làm đồ án cuối kỳ. Đồ án này sẽ là xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế website, dựng phim 3D, chuyển động hoạt hình 3D…, sản phẩm các bạn tự lên ý tưởng để thực hiện.

Là một trong những ví dụ điển hình về đồ án cuối kỳ. Đồ án "MỘC TRÀ" được ra đời sau quá trình học tập của nhóm học viên Hữu Khánh - Xuân Tiến và Minh Hậu. Đây cũng chính là dự án đánh dấu cho sản phẩm đầu tay của các bạn. Đồ án được lấy ý tưởng từ câu chuyện:

"Trăng sao là văn của trời

Núi sông là thơ của đất

Trà là thiền vị giữa nhân gian"

Mộc trà ra đời không chỉ đưa hương vị của trà vào trong từng sản phẩm, mà còn muốn mang giá trị văn hóa của trà Việt vươn tầm thế giới.

Chỉ sau một học kỳ được học bài bản những tư duy về thiết kế, kỹ năng phần mềm nhóm đã ứng dụng ngay ý tưởng vào bộ nhận diện thương hiệu Mộc trà.

Sản phẩm đồ án Game "HOPE" của nhóm học viên Phú Trung - Bảo Trâm - Như Ý - Anh Tú cũng là một trong những sản phẩm được hội đồng phản biện đánh giá cao bởi tính sáng tạo và khả năng tư duy hình ảnh. Cái tên HOPE cũng chính là hy vọng được qua môn, được thành công của nhóm.

Ngoài những đồ án trên, học viên Arenaites còn dựng nên 1 đoạn phim hoạt hình 3D ngắn với những kỹ năng chuyên nghiệp trong ngành làm phim hoạt hình 3D.

Nhóm học viên Viết Dũng - Trần Tiến - Bảo Trâm - Như Ý - Anh Kiệt đã thể hiện khả năng làm việc nhóm của mình. Kết nối, lên ý tưởng và tạo nên 1 sản phẩm đặc sắc, gây ấn tượng.

Link phim hoạt hình: https://youtu.be/8tamGTkEyK0

Tại Arena, thông qua 4 học kỳ với cấp độ nâng cao dần, các bạn học viên được sống trọn với đam mê cùng quá trình sáng tạo và trau dồi học hỏi không ngừng. Qua mỗi nấc thang, hành trang của mỗi designer dần được lấp đầy và thực sự sẵn sàng bước vào "trường đời" ngay khi hoàn thành tốt nghiệp. Chính những đồ án này đã giúp các bạn bỏ túi cho mình những dự án thực thi, làm nên thương hiệu riêng cho chính mình.

Liệu có còn những hành trình nào khác để Arenaites xây dựng thương hiệu cá nhân?

Những cuộc thi đa dạng, ở nhiều cấp độ chuyên môn khác nhau là bệ phóng giúp các bạn trẻ vượt ra khỏi giới hạn bản thân, học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia trong nghề.

Những cuộc thi đầy dấu ấn mà Arena đã đem đến trong suốt hành trình nuôi dưỡng tài năng của các nhà thiết kế trẻ như: Cuộc thi "Show It NOW 2020", 100hrs - Creative Marathon, Chúng Ta Phá Cách, Create Your Superhero

Qua các cuộc thi này, các bạn Arenaites đã có những ý tưởng bứt phá tạo nên sự khác biệt và tỏa sáng theo cách riêng của chính mình. Cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, mạng xã hội đã là công cụ có sức mạnh và ảnh hưởng đáng kinh ngạc khi xây dựng thương hiệu cá nhân. Sự xuất hiện của Arenaites trên các trang mạng xã hội với những nội dung chất lượng thông qua cuộc thi, sản phẩm tiêu biểu sẽ giúp mọi người nhìn thấy được giá trị của các bạn nhiều hơn.

Sự đan xen giữa các đồ án cuối kỳ và các cuộc thi do chính Arena tổ chức đã tạo nên hiệu ứng vô cùng hữu ích trên hành trình xây dựng "thương hiệu cá nhân" của các Arenaites khi bước chân vào ngành công nghiệp sáng tạo.

