Aptech - bệ phóng công nghệ cho "GenDev"

"GenDev" là thế hệ người trẻ (gen Z) sinh ra trong thời đại số và hội tụ đầy đủ các tố chất để bùng nổ với ngành công nghệ thông tin. Chọn ngành học này, thay vì chỉ nghĩ tới tương lai nghề nghiệp được trải thảm, gen Z cũng cần chọn lựa một bệ phóng kiến tạo IT, chắc kiến thức, vững kỹ năng để sẵn sàng bứt phá. Cùng khám phá ngay điểm cộng khác biệt mà chương trình lập trình viên quốc tế (ADSE) của Aptech trang bị cho học viên.

1. Trải nghiệm giảng đường doanh nghiệp ngay từ khi nhập học

Trong khi 70% sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT phải đào tạo lại ở doanh nghiệp, 32% không đáp ứng được kỹ năng, học viên Aptech được doanh nghiệp săn đón trước cả khi tốt nghiệp. Trải nghiệm doanh nghiệp ngay từ khi nhập học với IT Tour, Talkshow, hội thảo công nghệ, ngày hội tuyển dụng và bỏ túi ít nhất 4 sản phẩm thực tế là bí kíp giúp học viên Aptech lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng, sở hữu số năm kinh nghiệm và mức lương nổi trội.

Lộc Duy Hưng (học viên Aptech 250 Hoàng Quốc Việt) nắm chắc tương lai với vị trí kỹ sư triển khai phần mềm tại Tổng Công ty viễn thông Viettel. "Khác các môi trường giáo dục truyền thống, mình rất hứng thú vì được đi thực tập ngay sau kỳ học đầu tiên. Nhà trường chính là cầu nối giới thiệu học viên đến những doanh nghiệp CNTT hàng đầu. Nhờ đó giúp mình sớm hoàn thiện kiến thức, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm" - Hưng chia sẻ.

Đoàn Khánh Toàn (học viên Aptech 250 Hoàng Quốc Việt) đang là lập trình viên tại Ngân hàng Tiên phong (TPBank) khẳng định: "Không chọn cánh cửa đại học, mình đã chọn chương trình lập trình viên quốc tế của Aptech vì khao khát được đi làm sớm. Bất ngờ là sau một học kỳ mình đã được giới thiệu việc làm part-time và được nhúng mình vào các sản phẩm thực tế. Thực chiến là cách tốt nhất để đi tắt và sớm đón đầu với nghề IT".

Với chương trình đào tạo chú trọng thực hành, thiết kế bám sát nhu cầu của thị trường, sau mỗi kỳ học tại Aptech, học viên sẽ tự xây dựng sản phẩm và bảo vệ project trước hội đồng phản biện. Nhờ vậy, học viên không chỉ có kỹ năng cho công việc chuyên môn, mà còn được trau dồi kỹ năng phản biện, thuyết trình, làm việc nhóm… tạo dấu ấn với nhà tuyển dụng trước hàng ngàn ứng viên.

Cũng vì lợi thế khác biệt này, Vũ Trung Nghĩa đã dừng học Đại học, chuyển hướng lựa chọn học tại Aptech 250 Hoàng Quốc Việt: "Nhờ mô hình làm trước học sau, phương pháp cầm tay chỉ việc và thực chiến dự án cùng các mentor chính là bí kíp giúp nhóm mình giành giải Vô địch hạng mục thiết kế Website trong cuộc thi công nghệ toàn cầu TechWiz 2.0".

2. Bệ phóng tiếng Anh, kỹ năng mềm, ngoại khóa để bứt phá toàn năng

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, Aptech liên tục tổ chức các đấu trường công nghệ toàn cầu như TechWiz, TechTrons… để học viên rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng thực chiến. Đặt dưới áp lực thời gian với sức cạnh tranh quy mô quốc tế, học viên Aptech buộc phải vận dụng tổng hợp kiến thức cùng bộ kĩ năng đa dạng gồm khả năng làm việc nhóm, tư duy logic, thuyết trình, phản biện…để chinh phục ban giám khảo quốc tế.

Sau những giờ học căng thẳng trên lớp, các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp sinh viên xóa tan mệt mỏi, tạo niềm vui hứng khởi. Các sự kiện âm nhạc luôn là "điểm nhấn" hấp dẫn sinh viên. Tham gia hoạt động ngoại khóa chính là cơ hội để các bạn được bung tỏa chất riêng, thể hiện cá tính. Nguyễn Thành Dương - sinh viên lớp C1910M (Aptech 250 Hoàng Quốc Việt) đã khẳng định tài năng với rap name TEZ tại sân chơi Rap Việt và được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Tại Aptech 250 Hoàng Quốc Việt, học viên được trang bị tiếng Anh công nghệ và 8 kỹ năng mềm thiết yếu: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, trí tuệ cảm xúc, viết CV và phỏng vấn tuyển dụng…Đồng thời bứt phá bản lĩnh với 20 hoạt động ngoại khóa trong một năm. Trong đó có các cuộc thi sân chơi trí tuệ, sản phẩm công nghệ như IT Code 4.0, Triệu phú IT, BKAP Code War... thể thao (Giải bóng đá BKAP IT Cup, Giải chạy, Đại hội thể thao…), trại hè công nghệ, du lịch dã ngoại, cuộc thi bản lĩnh sinh viên, BKAP The Face…Các sân chơi ngoại khóa, câu lạc bộ chính là giảng đường trải nghiệm kỹ năng, tôi luyện bản lĩnh cho sinh viên IT theo triết lý giáo dục kiến tạo đạo đức - nghị lực - trí tuệ.

Hơn 20 năm qua, Aptech luôn giữ vững vai trò là bệ phóng cho các bạn trẻ đam mê công nghệ, đặc biệt là thế hệ Z. Với bằng cấp được công nhận trên 60 quốc gia, giáo trình cập nhật công nghệ mới và chú trọng thực hành, giúp học viên sở hữu hộ chiếu IT và được săn đón tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Do đó, chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế của Aptech đang có nhiều lợi thế, ngày càng nhận được sự tin chọn của các bạn học sinh THPT và các bậc phụ huynh.

Aptech Computer Education đã có mặt tại Việt Nam từ 1999, với hệ thống trung tâm đào tạo tại nhiều tỉnh thành: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đắk Lắk... Các trung tâm Aptech tại Việt Nam tuân thủ chương trình đào tạo, luyện tập và kiểm tra theo chuẩn chất lượng của Aptech Ấn Độ chuyển giao và cấp bằng. Chương trình ADSE của Aptech cung cấp các lộ trình liên thông đa dạng lên bậc cử nhân chuyên ngành IT, cho học viên thêm cơ hội thành công trong sự nghiệp ngành lập trình.