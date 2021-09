650 học viên HV Cảnh sát nhân dân xuất quân chi viện các tỉnh phía Nam

Dân trí Sáng 6/9, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Lễ xuất quân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam cho 650 học viên.

Tham dự và chủ trì buổi lễ, có đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng- Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, đại diện các Cục nghiệp vụ, đơn vị chức năng của Bộ Công an, cùng các đơn vị chức năng trong Học viện và 650 cán bộ, học viên lên đường làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, trách nhiệm của các cán bộ, học viên trong tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây là hành động cao đẹp, không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân mà còn thể hiện tính nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Toàn bộ lực lượng trước khi lên đường làm nhiệm vụ đều đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid -19; xét nghiệm SARS-CoV-2 và tập huấn kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan đến công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương, 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An.

Trước đó, ngày 28/5, Học viện Cảnh sát nhân dân đã chi viện hơn 300 cán bộ và học viên hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Một số hình ảnh của buổi lễ xuất quân:

Tất cả sinh viên đều quyết tâm trở thành "lá chắn thép" vững vàng, góp phần cùng các cấp, ngành đẩy lùi dịch bệnh.

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chung sức, đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Văn Hiền

(Ảnh: Linh Chi, Đức Long)