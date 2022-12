5 học sinh, sinh viên xuất sắc giành học bổng tiền tỷ năm 2022

Được 113 trường quốc tế mời, nam sinh xứ Nghệ chọn ở lại Việt Nam

Tính đến tháng 8/2022, Lê Khánh Tùng (lớp 12A7, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) đã nhận được 113 thư mời của các trường đại học, cao đẳng trên thế giới, trong đó 72 trường đồng ý cấp học bổng cho em. Tổng giá trị học bổng của 72 trường là khoảng 100 tỷ đồng.

Trong đó có những trường có tỉ lệ trúng tuyển rất thấp như Wesleyan University (tỉ lệ trúng tuyển 13%); Trinity University (31%); hay tỉ lệ trúng tuyển dưới hoặc xấp xỉ 50% như: McMurry University; Clark Universty; Austin College; Florida Southern College; Loyola Marymount University...

Lê Khánh Tùng từng "gây bão" trên mạng xã hội với thông tin được 113 trường quốc tế mời (Ảnh: L.T).

Tùng chia sẻ, việc "săn" học bổng du học không phải là mục tiêu chính của chàng trai này. Với Tùng, việc gửi hồ sơ và nhận được thư mời cũng như học bổng của các trường đại học, cao đẳng nước ngoài là để thử thách bản thân và tự đánh giá về năng lực của mình.

Lê Khánh Tùng bắt đầu làm hồ sơ "săn" học bổng ở các trường đại học nước ngoài từ đầu năm học lớp 12. Với 130 hồ sơ đã gửi đi, tỉ lệ hồ sơ được đồng ý của Tùng lên tới 87,6%.

Quá trình làm hồ sơ của Tùng có nhiều thuận lợi hơn khi em đạt 8.0 trong kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS vào năm ngoái, trong đó phần thi đọc (reading) của em đạt 9 điểm.

Cùng với khả năng tiếng Anh, Tùng có lợi thế trong viết bài luận và diễn đạt, hành văn do có thời gian dài đam mê nghiền ngẫm và thưởng thức nhiều bộ phim, đọc truyện bằng tiếng Anh.

Mặc dù nhận được nhiều thư mời nhập học và học bổng giá trị từ nhiều trường đại học, cao đẳng uy tín từ nước ngoài nhưng Lê Khánh Tùng lại quyết định học đại học trong nước. Với giải Ba học sinh quốc gia môn tiếng Anh và chứng chỉ IELTS 8.0, Lê Khánh Tùng chọn học ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, 1 trong 4 trường mà em trúng tuyển thẳng.

Nữ sinh có điểm SAT thuộc top 1% cao nhất thế giới, dành học bổng 4 đại học Mỹ

Giáp Vũ Nam Dương có điểm thi Scholastic Assessment Test (SAT) nằm trong top 1% cao nhất thế giới, với 1510 điểm.

Nam Dương, sinh năm 2001, sinh viên Trường ĐH VinUni. Tính đến tháng 3/2022, nữ sinh đã nhận được học bổng và hỗ trợ tài chính 80% từ các trường đại học Mount Holyoke College, Hobart and William Smith Colleges, Bennington College và 35% từ đại học St. John's College.

Giáp Vũ Nam Dương đang theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH VinUni (Thiết kế ảnh: Thủy Tiên).

"Mình thi được 1510 điểm SAT. Vì đề thi lần đó rất khó nên với số điểm đó, mình đã vào top 1% thay vì 1540, 1550 điểm như nhiều lần khác. Mình học bắt đầu học SAT I từ giữa năm lớp 11 rồi tiến đến SAT II từ lớp 12.

Ban đầu, mình tự học bằng sách và tự luyện đề nhưng sau đó học lên SAT II khó hơn, nhất là SAT Math nên mình đã học ở trung tâm để tăng hiệu quả. Mình nghĩ với những bạn học chắc Toán cấp 3 thì việc thi SAT Math không quá khó, còn SAT Reading thì cần sự tập luyện nhiều, bên cạnh đó mình cũng thấy bản thân may mắn khi có những lợi thế về ngôn ngữ từ trước", Nam Dương chia sẻ.

Cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam còn có khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh xuất sắc với điểm thi TOEFL 113 điểm, tương đương Ielts 8.0.

Nữ sinh 18 tuổi trúng tuyển 12 trường đại học Mỹ nhờ tài năng hội họa

Tính đến tháng 3/2022, Vũ Ngọc Thiên Anh, sinh năm 2004, cựu học sinh lớp 12 Trường Phổ thông liên cấp Olympia đã nhận được thông báo trúng tuyển từ 12 trường đại học ở Mỹ.

Trong đó, nữ sinh giành được học bổng từ 10 trường, giá trị lớn nhất là hơn 4 tỷ đồng từ College of Wooster, Lawrence University và Lewis & Clark College. Học bổng hơn 3 tỷ đồng của DePauw University, Knox College và các học bổng giá trị khác từ University of Illinois Chicago, University of Kansas…

Trong 12 trường đã trúng tuyển, Thiên Anh đang cân nhắc một trường có khoa gốm, khoa thủy tinh - những chuyên ngành hấp dẫn bạn trẻ.

Vũ Ngọc Thiên Anh ước mơ trở thành họa sĩ chuyên nghiệp (Ảnh: Mai Hương).

Đối với Thiên Anh, điều khó khăn nhất khi đăng ký tuyển sinh tại các trường đại học của Mỹ là việc chọn ngành. Tuy được nhận vào nhiều trường top cao, nhưng cô lại không quá mặn mà với những trường về nghệ thuật chỉ có phần vẽ, thiết kế trên máy.

Nữ sinh hướng tới những trường có ngành Fine Art - ngành học sâu về vẽ tay, về lịch sử mỹ thuật và Studio Art - ngành học có nhiều chất liệu khác nhau tạo ra sản phẩm hiện hữu như tranh, tượng, gốm, thủy tinh, điêu khắc… trưng bày được trong triển lãm, studio. Đây đều là hai ngành thiên về thực hành sáng tạo thủ công.

Chia sẻ bí quyết làm hồ sơ đăng ký, nữ sinh cho rằng, điều quan trọng nhất với ngành mỹ thuật đó là portfolio (hồ sơ năng lực: tóm tắt, thể hiện những sản phẩm cá nhân), bên cạnh đó là những hoạt động ngoại khóa.

Một vài trang trong portfolio của Thiên Anh (Ảnh: Mai Hương).

"Portfolio giúp hội đồng tuyển sinh phân biệt và đánh giá được năng lực của từng người. Chất riêng là điều các thí sinh phải thể hiện rõ nét và đặc sắc qua portfolio, bắt buộc phải do bản thân mỗi người trải nghiệm, tự khám phá chính mình.

Mình chỉ làm một bộ portfolio và nộp cho các trường. Vì đã vẽ từ bé nên mình có rất nhiều tranh và cũng đã được thử sức với nhiều chất liệu tạo ra các sản phẩm khác nhau nên mình sưu tầm, chọn lọc rồi liên kết chúng lại thành một chuỗi tác phẩm theo 4 chủ đề trong vòng một tháng. Chủ đề thứ nhất là thiên nhiên, thứ hai là con người, thứ ba là các chất liệu khác không phải giấy như tượng giấy, đất sét, gỗ... Chủ đề cuối cùng là các tác phẩm vẽ trên máy tính", Thiên Anh cho biết.

Đại sứ trường Amsterdam giành học bổng 7,2 tỷ đồng du học Mỹ

Huỳnh Trang Nhi từng là Đại sứ trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã xuất sắc giành học bổng toàn phần trường Davidson College (Mỹ) với mức hỗ trợ tài chính lên đến 7,2 tỷ đồng.

Trang Nhi (sinh năm 2004) cho biết: "Học bổng đến với em một cách rất bất ngờ. Ban đầu, trường cấp cho em mức hỗ trợ tài chính trị giá 4,5 tỷ đồng. Nhưng khoảng 2 tháng sau, trường nâng mức học bổng toàn phần lên tổng trị giá 7,2 tỷ đồng. Ngành em chọn theo học là Khoa học Môi Trường của Davidson College.

Davidson College là một trong những trường đại học tốt nhất miền Nam nước Mỹ, với tỷ lệ chấp thuận sinh viên quốc tế chỉ 7%. Em cảm thấy mình rất may mắn và những nỗ lực trong suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng".

Ngoài Davidson College, Huỳnh Trang Nhi cho biết đã nhận được thư mời nhập học của 15 trường đại học Mỹ khác, như Lehigh University, Northeastern University, Villanova University, Denison University, Oberlin College… (Ảnh: NVCC).

Hành trình chuẩn bị hồ sơ của Nhi cũng gặp nhiều khó khăn. Dịch bệnh bùng phát, nhiều sự kiện của các câu lạc bộ, dự án bị hủy; kể cả những kì thi SAT hay IELTS cũng bị ảnh hưởng.

"Mặt khác, do tác động của dịch Covid-19, có rất nhiều anh chị khóa trên quyết định Gap-Year một năm để nộp hồ sơ cùng năm với bọn em, nên mức cạnh tranh rất cao, với số học sinh nộp hồ sơ kỷ lục từ trước đến nay", Nhi cho biết.

Bài luận giúp Nhi trúng học bổng du học tiền tỷ viết về việc em có một nỗi sợ con thạch sùng, nó đeo bám em từ khi còn nhỏ cho đến lúc lớn lên. Tuy nhiên vào một lần, em nhìn thấy một con thạch sùng bị thương, em đã cố gắng kìm nén nỗi sợ và dũng cảm để giúp đỡ con vật nhỏ bé.

Qua câu chuyện này, em rút ra thông điệp là: "Có những nỗi sợ không đáng sợ như mình nghĩ, chỉ cần thực sự cố gắng là ta có thể vượt qua mọi nỗi sợ". Đó chính là ý tưởng mà em đã sử dụng để bài luận của mình trở nên khác biệt.

Từng tự ti thi trượt vào trường Chuyên, nam sinh đỗ 7 trường đại học ở Mỹ

Nguyễn Minh Hải - học sinh lớp 12D2 Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) vừa qua đã xuất sắc đỗ vào 7 trường đại học của Mỹ. Nam sinh đã quyết định theo học ngành Tài chính của Skidmore College với học bổng 200.000 USD (gần 4,6 tỷ đồng).

Minh Hải từng trượt nguyện vọng 1 vào trường chuyên mơ ước - THPT chuyên Nguyễn Huệ. Sự việc này khiến cậu tự ti trong một thời gian dài lúc mới bước vào cấp 3 (Ảnh: NVCC).

Hành trình chuẩn bị hồ sơ của Minh Hải gặp nhiều khó khăn bởi 2 năm Covid-19. Dịch bệnh bùng phát khiến cho rất nhiều các hoạt động ngoại khóa và những sự kiện của các câu lạc bộ đã bị hủy bỏ, đến cả những kỳ thi quốc tế như SAT hay IELTS cũng đều bị ảnh hưởng.

Hải nhận thấy GPA và các chứng chỉ học thuật khác như IELTS chưa quá nổi bật để so với nhiều bạn khác. Vì vậy, cậu quyết tâm cố gắng hơn trong các hoạt động từ ngoại khóa đến portfolio, resume, luận chính, luận phụ, xin thư giới thiệu từ các thầy cô... để làm bản thân trở nên đặc sắc hơn. Đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất của Hải trước câu hỏi "Tôi là ai?" từ các trường đại học.

Hải cho rằng, khi viết bài luận hãy cố gắng viết về những câu chuyện riêng của mình, theo cách tự nhiên nhất. Các trường đại học bên Mỹ muốn thông qua bài luận của mình để hiểu rõ từng học sinh.

Minh Hải hài lòng về bài luận đã giúp cậu bạn nhận thư mời nhập học của các trường ở Mỹ. Lấy ý tưởng từ chính câu chuyện đời thường của bản thân để viết nên bài luận giúp cậu trở nên khác biệt và nổi bật hơn.