2k5 học như thế nào để vào được cánh cổng đại học Top đầu?

Xu hướng tuyển sinh của các trường ĐH hiện nay

Từ năm 2020, kỳ thi THPT quốc gia được đổi thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển hoặc thi tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

Theo thống kê của Báo Lao Động từ dữ liệu điểm thi của Bộ GDĐT, năm 2021, số điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi. Cụ thể, năm 2021 cả nước có 24.318 điểm 10 ở các môn thi tốt nghiệp THPT - gấp 4,1 lần năm 2020, gấp 19,1 lần năm 2019. (Năm 2020, cả nước có 5.965 điểm 10. Năm 2019, số lượng điểm 10 trên cả nước là 1.285).

Đánh giá chung, nguyên nhân dẫn đến tình trạng "mưa" điểm 10 và lạm phát điểm chuẩn, 27-28 điểm vẫn trượt NV1 là do đề thi được ra theo hướng nhẹ nhàng khi học sinh phải nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch bệnh và phù hợp mục tiêu xét tốt nghiệp.

Cô Hương Fiona, Giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội dự đoán năm 2023 sắp tới, không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch bệnh nên khả năng cao đề thi TN THPT sẽ khó hơn, mức độ phân hóa sẽ tăng cao.

Cô Hương Fiona.

Bên cạnh đó, thầy Lưu Huy Thưởng, Giáo viên môn Toán tại Hà Nội cho biết: Do bài thi TN THPT mấy năm gần đây khá dễ, khả năng phân loại thí sinh không tốt, nên dần dần không còn đáp ứng nhu cầu tuyển sinh ĐH. Vì thế "thi riêng" trở thành xu hướng hàng đầu cho các trường Top để lựa chọn được đầu vào chất lượng đáp ứng được các chương trình đào tạo của nhà trường.

Chẳng hạn, từ năm 2021, ĐHQG Hà Nội cũng quyết định tổ chức lại kỳ thi ĐGNL HSA (Highschool Student Assessment) sau 5 năm "vắng bóng" với bài thi gồm 3 phần: Tư duy định lượng, Tư duy định tính và Khoa học. Hiện tại có 43 trường sử dụng kết quả bài thi này để xét tuyển, trong đó có hàng loạt các trường ĐH Top đầu như: ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thương mại…

Ngày 6/5 vừa qua, ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022 (các đợt thi tháng 2-4/2022). Theo đó, điểm thi tập trung nhiều nhất quanh mức trung bình từ 55-100 điểm (tính trên thang điểm 150). Số lượng thí sinh đạt từ 100 điểm trở lên khá ít, không có thí sinh nào đạt mức từ 130 điểm trở lên.

Mức điểm này được đánh giá không khác biệt nhiều so với năm 2021. Năm ngoái, điểm thi cũng trải rộng từ 46 - 122 điểm, trong đó tập trung nhiều nhất quanh mức trung bình từ 75 - 105 điểm. Điểm trung bình năm ngoái là 86,83. Chỉ có khoảng 11% thí sinh đạt từ 105 điểm trở lên.

Nhìn vào phổ điểm bài thi HSA của ĐHQGHN trong năm 2021 và đợt 1 năm 2022, có thể thấy, đề thi đã phân loại được các mức năng lực của thí sinh cũng như đánh giá được năng lực học tập của học sinh THPT.

Như vậy, để có cơ hội thi đậu vào các trường ĐH, đặc biệt là các trường TOP đầu, học sinh cần đạt điểm cao trong cả hai kỳ thi, bao gồm kỳ thi TN THPT và kỳ thi riêng của các trường ĐH.

Làm thế nào để 2k5 vừa học giỏi trên lớp, vừa đạt điểm cao trong các kỳ thi riêng?

Để học giỏi và đạt điểm cao trong kỳ thi TN THPT, học sinh phải nắm thật chắc kiến thức trên lớp. Đối với kỳ thi riêng của các trường ĐH, thầy Thưởng khuyên học sinh luyện nhiều đề của các năm trước, điều này giúp các em làm quen với cấu trúc đề, dạng câu hỏi và hướng tư duy giải quyết các câu hỏi thực tế hoặc liên môn, nắm bắt được nhiều phương pháp tư duy để giải quyết các dạng bài một cách hiệu quả, tối ưu hóa thời gian làm bài giúp đạt điểm số tối đa.

