Ý Nhi từ Australia về Việt Nam đón Tết, diện áo bà ba gói bánh chưng

Ngày 9/2 tại TPHCM, các lãnh đạo địa phương cùng dàn hoa hậu, á hậu và thí sinh Miss World Vietnam 2025 đã có buổi gói bánh chưng, bánh tét chào đón năm mới Bính Ngọc. Hoạt động này có sự đồng hành của đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và UBND phường Gia Định.

Tham dự sự kiện có bà Lê Thị Kim Thu - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; bà Triệu Lệ Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định; ông Cao Hồng Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gia Định, bà Nguyễn Thu Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Gia Định; bà Trần Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Gia Định; Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH)…

Hoa hậu Ý Nhi cùng các thí sinh Miss World Vietnam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự xuất hiện của Hoa hậu Ý Nhi cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau thời gian học tập tại Australia, người đẹp sinh năm 2002 đã trở về Việt Nam để đoàn tụ cùng gia đình dịp Tết. Nếu như năm trước phải đón Tết xa nhà, năm nay Ý Nhi chủ động sắp xếp lịch trình để được sum vầy bên người thân.

Tại sự kiện, Ý Nhi lựa chọn trang phục bà ba và áo dài truyền thống, mang đến hình ảnh gần gũi, dịu dàng giữa không gian đậm sắc xuân. Không chỉ tham dự với vai trò khách mời, cô còn trực tiếp tham gia hoạt động gói bánh chưng, bánh tét cùng các hoa hậu, á hậu và thí sinh.

Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, Ý Nhi tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn từ chuẩn bị lá, đong gạo, xếp nhân đến buộc lạt.

Hoa hậu Ý Nhi gói bánh chưng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chương trình còn có nhiều hoạt động hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động và công nhân nghèo. Điểm nhấn là phiên chợ 0 đồng, nơi bà con được lựa chọn các mặt hàng thiết yếu như trứng, sữa, mì, lạp xưởng, bánh chưng, bánh tét… góp phần giảm bớt gánh nặng chi tiêu, giúp các gia đình chuẩn bị Tết đủ đầy hơn.

Ban tổ chức đã trao 1.000 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn, với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều người đẹp cũng chung tay đóng góp. Á hậu Thu Trà trao 200 bao lì xì trị giá 100 triệu đồng; Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tặng 40 bao lì xì trị giá 20 triệu đồng. Các hoa hậu Yến Nhi, Kiều Duy, Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh, Ý Nhi và Nam vương Tuấn Ngọc tài trợ các chuyến xe đoàn viên cùng nhiều phần quà Tết gửi đến bà con.