Xúc động đêm nhạc nhớ về Bác Hồ kính yêu

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người” do Báo Văn hóa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) đã tái hiện hành trình cách mạng của Người bằng âm nhạc, sân khấu hóa và nhiều lớp ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.

Tham dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Đêm nghệ thuật “Sáng mãi tên Người” không chỉ là một lời tri ân tới Bác mà còn hướng tới lan tỏa lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm cống hiến của thế hệ trẻ.

Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc từ quá khứ đến hiện tại, bắt đầu từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, rồi mở rộng đến ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và khát vọng dựng xây đất nước hôm nay.

Chương trình mở màn bằng tiết mục Hành trình ánh sáng, dẫn dắt hành trình thị giác bằng công nghệ trình chiếu mapping (bản đồ) trên màn hình LED. Theo từng bước chân, những dấu mốc trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh dần hiện lên, xen lẫn các câu nói bất hủ của Người, tạo nên không khí xúc động ngay từ những phút đầu tiên.

Tiếp nối phần mở màn là bản mashup Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng và Bác Hồ một tình yêu bao la do ca sĩ nhí Dương Đức Hải cùng Câu lạc bộ Sao Tuổi thơ thể hiện. Tiếng hát trong trẻo của các em nhỏ khiến nhiều khán giả xúc động khi nghe thế hệ hôm nay cất lời ca về Bác bằng sự hồn nhiên và yêu kính.

Nội dung chính thức của đêm nghệ thuật gồm 3 phần: Người đi tìm hình của nước, Ánh sáng dẫn đường và Việt Nam khắc ghi lời Người, kết hợp âm nhạc, hình ảnh tư liệu, hoạt cảnh sân khấu và giao lưu nhân chứng.

Mở đầu phần I - Người đi tìm hình của nước, NSƯT Tân Nhàn thể hiện ca khúc Từ làng Sen trong không gian sân khấu tái hiện quê hương Nghệ An với mái tranh, hàng tre, đầm sen và những con đường làng mộc mạc. Hình ảnh cậu bé Nguyễn Sinh Cung bên lời ru của mẹ, bên trang sách của cha được khắc họa qua ngôn ngữ múa giàu cảm xúc.

Tiếp đó, ca sĩ Anh Thơ mang đến Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác. Âm hưởng dân ca Ví Giặm hòa cùng tiếng đàn bầu sâu lắng đưa khán giả vào không gian đậm chất quê hương. Hình ảnh con đò, dòng sông dưới ánh trăng và tiếng hát đò đưa gợi lên nỗi nhớ Bác da diết.

Ở tiết mục Dấu chân phía trước, NSƯT Phương Nga cùng hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tái hiện khung cảnh Bến Nhà Rồng với con tàu rời bến. Cảnh diễn viên hóa thân vào vai người thanh niên Nguyễn Tất Thành lặng lẽ bước về phía con tàu trong không gian tối dần tạo nên một trong những phân đoạn giàu tính điện ảnh của đêm diễn.

Ca khúc Khát vọng do Quang Hà thể hiện mang thông điệp về những ước mơ, lý tưởng cao đẹp và khát vọng vươn lên của con người.

Phần I của chương trình khép lại bằng ca khúc Đường chúng ta đi qua giọng hát hào sảng của NSND Quốc Hưng cùng dàn hợp xướng. Âm hưởng sử thi cùng những lớp bè hợp xướng tạo cảm giác về một dòng người tiếp nối lý tưởng cách mạng qua nhiều thế hệ.

Sang phần II - Ánh sáng dẫn đường, sân khấu chuyển sang sắc đỏ chủ đạo với mashup Lá cờ Đảng - Đảng là cuộc sống của tôi do nhóm Thiên Thanh thể hiện. Tiết mục được dàn dựng theo phong cách hiện đại kết hợp chuyển động đội hình và hình ảnh tư liệu về Đảng, tạo không khí trang nghiêm mà giàu năng lượng.

Ca sĩ Thu Hằng mang đến Lời Bác dặn trước lúc đi xa với cách thể hiện giàu tính tự sự. Không gian sân khấu gần như được tiết chế tối đa, tập trung vào giọng hát cao vút của nữ ca sĩ, giúp cảm xúc bài hát được đẩy lên một cách tự nhiên.

Một điểm nhấn khác là phần trình diễn Bài ca Hồ Chí Minh của Nguyễn Trần Trung Quân. Nam ca sĩ lựa chọn thể hiện một bản phối mới với cách xử lý hiện đại hơn về tiết tấu và sân khấu, tạo màu sắc trẻ trung cho tác phẩm quen thuộc, đồng thời kết nối tinh thần lịch sử với hơi thở đương đại.

Ở phần III - Việt Nam khắc ghi lời Người, chương trình chuyển sang không khí tươi sáng và giàu tinh thần hội nhập. Nhóm Tinh Tú thể hiện Còn gì đẹp hơn với tinh thần trẻ trung, trong khi Hoàng Bách mang đến ca khúc Yêu nụ cười Việt Nam bằng nguồn năng lượng tích cực, tươi mới.

Khép lại đêm nhạc là hai ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời và Đất nước vươn mình với sự tham gia của nhóm Tinh Tú, nhóm Thiên Thanh, NSND Quốc Hưng, Thu Hằng, dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng vũ đoàn.

Hình ảnh cờ đỏ, ánh sáng sân khấu và đội hình hợp xướng đông đảo tạo nên cái kết mang màu sắc sử thi, khắc họa nên dáng hình của một Việt Nam đang phát triển, hội nhập nhưng vẫn kiên định lý tưởng và con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam