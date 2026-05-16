Võ Hạ Trâm mang hit 7 tỷ view “đãi” hàng nghìn khán giả Thái Nguyên

Tối 15/5, chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 với chủ đề Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây diễn ra tại Thái Nguyên, mang đến bữa tiệc nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, sân khấu thực cảnh, công nghệ hiện đại và các giá trị văn hóa bản địa vùng Việt Bắc.

Chương trình được xây dựng theo cấu trúc bán sử thi với ba chương: Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây, Thanh âm gió ngàn và Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ.

Chương trình do UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thực hiện (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như diva Mỹ Linh, Anh Thơ, Võ Hạ Trâm, Double 2T, Dương Hoàng Yến, Hoàng Hải,… cùng dàn nhạc Maius Philharmonic Orchestra, dàn hợp xướng Thăng Long, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên tham gia biểu diễn. Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng vạn người dân cùng du khách thập phương.

Mở màn chương trình là mashup Hello Vietnam - Về Thái Nguyên cùng anh với phần trình diễn của Mỹ Linh và NSƯT Lương Huy, tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Từ đây, khán giả bước vào chương đầu tiên mang tên Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây - nơi thiên nhiên, văn hóa trà và truyền thuyết vùng đất Thái Nguyên được tái hiện bằng ngôn ngữ giao hưởng, múa đương đại và công nghệ 3D mapping.

Không gian đồi chè Tân Cương, hát Then cổ, đàn Tính cùng những hoạt cảnh lao động được đưa lên sân khấu mềm mại, giàu chất thơ.

Diva Mỹ Linh biểu diễn trong chương trình (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Điểm nhấn của chương này là trường đoạn nhạc kịch Chuyện tình nàng Công - chàng Cốc được dàn dựng theo phong cách nhạc kịch Broadway kết hợp xiếc đương đại và visual mapping trên màn nước.

Bản khí nhạc Tình yêu, Bài hát tình yêu qua phần thể hiện của Dương Hoàng Yến và Trường Linh, tiết mục múa Chia cách hay ca khúc Cô đơn khiến câu chuyện tình huyền thoại vừa lãng mạn vừa bi tráng.

Hình ảnh nàng hóa dòng sông, chàng hóa núi non được tái hiện bằng âm nhạc và hiệu ứng sân khấu hiện đại, tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Huyền thoại Hồ Núi Cốc qua giọng hát Mỹ Linh khép lại chương diễn, để lại nhiều dư âm đẹp về vùng đất “hồ trên núi - trà trong mây”.

Nếu chương đầu mang màu sắc huyền thoại và chất thơ thì chương 2 - Thanh âm gió ngàn - lại đưa khán giả trở về không gian lịch sử của ATK Định Hóa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc đi tới thắng lợi vẻ vang.

Võ Hạ Trâm hát bản hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Các tiết mục lần lượt tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc bằng âm nhạc, ánh sáng và đại cảnh sân khấu hiện đại.

Người là Hồ Chí Minh qua phần thể hiện của ca sĩ Việt Tú cùng lời bình với hình ảnh “ông cụ mắt sáng ngời, áo nâu túi vải” khiến hình tượng Bác Hồ hiện lên như một ký ức sống giữa đại ngàn Việt Bắc. Hoàng Hải mang đến không khí hào hùng qua Đường lên phía trước, trong khi Dương Hoàng Yến tạo dấu ấn với Tổ quốc trong ánh mặt trời giàu năng lượng hiện đại.

Đặc biệt, Võ Hạ Trâm mang bản hit 7 tỷ view Viết tiếp câu chuyện hòa bình lên sân khấu, tạo nên một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình, kết nối tinh thần tự hào dân tộc giữa quá khứ và hiện tại.

Không chỉ tái hiện lịch sử, chương 2 còn lồng ghép quảng bá du lịch về nguồn của Thái Nguyên thông qua hình ảnh ATK Định Hóa, lán Nà Nưa hay những cung đường Việt Bắc xuất hiện liên tục trên hệ thống visual sân khấu.

Khép lại chương diễn, mashup Có Bác trong tim - Em bé Việt Nam với sự xuất hiện của “em bé chất” Xệ Xệ mang đến không khí trẻ trung, gần gũi,

Ở chương cuối mang tên Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ, sân khấu chuyển sang tinh thần đại nhạc hội trẻ trung và sôi động hơn. Những tiết mục như Hồ trên núi do Anh Thơ thể hiện, Hữu tình Hồ Ba Bể (song ca Anh Thơ - NSƯT Lương Huy) hay Những ngày trời bao la mang đến hình ảnh một Thái Nguyên hiện đại, năng động và giàu sức sống.

Sự xuất hiện của rapper Double 2T trong ca khúc Xập xình xập xình tạo nên điểm nhấn sôi động cho đêm diễn. Chất rap kết hợp âm hưởng dân gian miền núi giúp tiết mục vừa gần gũi với khán giả trẻ vừa giữ được màu sắc bản địa.

Khép lại chương trình là mashup Việt Nam tươi đẹp và Thái Nguyên bừng sáng cùng màn pháo hoa rực rỡ trong không khí lễ hội sôi động. Hình ảnh một Thái Nguyên trẻ trung, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa được khắc họa rõ nét qua âm nhạc, ánh sáng và các đại cảnh sân khấu.

Màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng với 1.000 đôi sạp, chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam về màn trình diễn nhảy sạp lớn nhất cả nước (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Một trong những điểm nhấn được nhiều khán giả chú ý là màn trình diễn drone light kết hợp hòa tấu Ngày rực rỡ - Ánh sáng sau những đám mây. Hình tượng vua Lý Nam Đế, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ATK Định Hóa - “Thủ đô gió ngàn”, Hồ Núi Cốc, đồi chè, ấm trà, hát Then - đàn Tính hay những nét văn hóa cộng đồng vùng Việt Bắc hiện lên trên bầu trời đêm bằng công nghệ ánh sáng hiện đại.

Bên cạnh đó, màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng với 1.000 đôi sạp cũng chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam về màn trình diễn nhảy sạp lớn nhất cả nước.

Theo ban tổ chức, việc xác lập kỷ lục không chỉ mang ý nghĩa về quy mô tổ chức mà còn là cách Thái Nguyên tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào miền núi phía Bắc, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc tới du khách trong và ngoài nước.