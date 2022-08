Vikor và những dấu ấn đồng phục đậm bản sắc riêng

Sự thành công của ngân hàng Vietinbank trong quá trình thay đổi hình ảnh thương hiệu được chứng minh qua bộ đồng phục cải tiến mới mang đậm bản sắc riêng và VIKOR tự hào là đơn vị đồng hành cùng Vietinbank trong quá trình thay đổi này.

Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất đồng phục, đối với VIKOR, thước đo cho sự thành công chính là luôn nhận được sự tin tưởng của khách hàng trong suốt chặng đường phát triển, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp được chứng minh bằng những dịch vụ và sản phẩm chất lượng mà doanh nghiệp mang đến cho khách hàng. Qua quá trình phát triển với phương châm trên, VIKOR đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất đồng phục.

Để đạt được thành công đến thời điểm hiện tại, VIKOR đã chinh phục khách hàng bằng những yếu tố sau:

Nghiên cứu kỹ và cải tiến liên tục về kiểu dáng

Là công ty đồng phục dưới sự điều hành của CEO là nhà thiết kế thời trang Ngô Trang, VIKOR không chỉ đơn thuần là đồng phục giúp doanh nghiệp nhận diện thương hiệu mà còn mang đến tính thời trang được thể hiện trên form dáng, chất liệu giúp cho người mặc luôn tự tin hơn, thoải mái hơn!

Nhà thiết kế thời trang Ngô Trang - CEO - Nhà sáng lập thương hiệu VIKOR Uniform.

VIKOR thấy rõ hiện nay các doanh nghiệp đang dần đầu tư nhiều vào đồng phục với mục đích thay đổi hình ảnh thương hiệu, tăng sự chuyên nghiệp và tạo dấu ấn trong lòng khách hàng. Nhận thấy đây là cơ hội lớn để đưa yếu tố thời trang vào thị trường đồng phục, VIKOR xây dựng giải pháp đồng phục cao cấp và hiện đại nhằm giúp khách hàng nâng cao hình ảnh của thương hiệu.

VIKOR nghiên cứu kỹ các yếu tố nhận diện thương hiệu, hiểu rõ bản chất cũng như đặc thù của từng lĩnh vực ngành nghề kết hợp thêm các xu hướng thời trang, từ đó cải tiến liên tục và tối ưu từng mẫu thiết kế từ kiểu dáng đến chất liệu, hướng đến sự hiện đại, phù hợp với mọi vóc dáng, độ tuổi và tính chất công việc.

Đồng phục Mobifone qua sự cải tiến của VIKOR, sự đầu tư kỹ lưỡng về kiểu dáng mang đến nét trẻ trung và hiện đại cho nhân viên.

Công nghệ may đo 3D hiện đại

Với sự cải tiến liên tục về kiểu dáng, VIKOR nhận thấy những bất cập trong quy trình may đo truyền thống với sai sót về thông số quá lớn. Để giải quyết vấn đề này, VIKOR đã nghiên cứu và cho ra đời hình thức may đo 3D, áp dụng trên chính sản phẩm mẫu. Đây là hình thức may đo khoa học với độ chính xác trên 95%, hạn chế tối thiểu sai sót trong quá trình sản xuất cũng như giúp khách hàng trải nghiệm sản phẩm thực tế trên chính kiểu dáng và chất liệu đã chọn. Sản phẩm sau khi may đo 3D có form dáng chuẩn theo từng người, hạn chế khuyết điểm và tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. VIKOR tự hào là đơn vị tiên phong về hình thức này và nhận được sự ủng hộ, đánh giá tích cực từ khách hàng.

VIKOR đang tiến hành đo 3D cho nhân viên TOYOTA dựa trên bộ mẫu đã duyệt, nhân viên được trải nghiệm sản phẩm thực tế.

Quy trình sản xuất chuyên nghiệp

VIKOR xây dựng quy trình sản xuất chuyên nghiệp và bài bản ngay từ khâu tiếp nhận thông tin từ khách hàng cho đến khâu hoàn tất đơn hàng. Quy trình được chia ra từng bước cụ thể, mỗi bước đòi hỏi sự chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên để mang đến cho khách hàng dịch vụ và sản phẩm tốt nhất, bảo đảm quyền lợi của khách hàng.

Nhân viên VIKOR được đào tạo chuyên môn kỹ càng, thấu hiểu tâm lý khách hàng, hiểu rõ chất liệu sản phẩm và quy trình may đo 3D để đưa ra tư vấn tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Tối ưu ngân sách, đáp ứng mọi đơn hàng

Nhu cầu đồng phục và ngân sách của khách hàng rất đa dạng, để đáp ứng linh hoạt theo yêu cầu mà không bỏ sót khách hàng nào, VIKOR sẽ đưa ra giải pháp tối ưu ngân sách cho khách hàng từ kiểu dáng đến chất liệu theo từng phân khúc.

VIKOR có xưởng sản xuất được trang bị máy móc hiện đại, tự tin đáp ứng các đơn hàng số lượng lớn với sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu cao cấp. Bên cạnh đó, VIKOR còn có phòng mẫu nhỏ với 20 thợ may tay nghề cao, linh hoạt cho các đơn hàng nhỏ lẻ hoặc các số đo đặc biệt.

Ngoài các mẫu thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, VIKOR có showroom với hơn 100 mẫu đồng phục may sẵn với kiểu dáng và màu sắc đa dạng, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng lẻ vừa giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm thực tế.

Phòng mẫu và nhà xưởng của VIKOR với đội ngũ công nhân may tay nghề cao.

VIKOR hiện đang là đơn vị cung cấp đồng phục cho các doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc ở nhiều lĩnh vực ngành nghề như: Vietinbank, Mobifone, Hyosung, DKRA, Toyota, Sài Gòn Ford, Toto, Hyundai, Suzuki, Hoa Sen Home, Vinataba, FPT Greenwich, Hòa Phát, Con Cưng, Ministop, Satra, The Coffee House, Pullman, Grand Palace, San Fu Lou, Phổ Đình, Wayaya, Dầu thực vật Cái Lân, Bosch, YKK, Shiseido, Lixil…

Để được tư vấn và thiết kế đồng phục công ty theo yêu cầu, quý khách có thể liên hệ VIKOR theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOR

- Địa chỉ:

TP Hồ Chí Minh: 5/8 Tống Văn Hên, P.15, Q.Tân Bình, TPHCM

Hà Nội: 227 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

- Hotline: 0796 954 954 hoặc 19009223

- Email: uniform@vikor.vn

- Website: https://dongphucvikor.com/

- Fanpage: fb.com/VikorUniform